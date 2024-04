Violeta Mangriñán, a punto de subirse en avión con escala en Dubái: "Nunca había tenido miedo de volar hasta ahora"

"No he pegado ojo en toda la noche". Con estas palabras, Violeta Mangriñán ha hecho saltar las alarmas de muchos seguidores este miércoles en torno a su inminente vuelo de larga duración. La que fuera participante de Supervivientes ha compartido en sus redes sociales su preocupación por la escala que hará en Emiratos Árabes, cuyo territorio está siendo azotado por fuertes lluvias, viento y tormentas.

"Nunca había tenido miedo a volar hasta ahora. Desde que tengo hijas, tengo miedo a morirme. Antes de ser madre no tenía, la verdad", ha confesado la influencer a través de stories de Instagram, poniendo el foco en la larga duración de este vuelo en particular.

"Los vuelos de corta duración y los de media distancia los tolero, pero este es el vuelo más largo de mi vida: 18 horas de ida y casi 24 horas la vuelta, ambos con escala", ha añadido.

Violeta Mangriñán, a través de 'stories'. VIOLETA / INSTAGRAM

Por si esto fuera poco, Violeta, quien hace unas semanas actualizaba el delicado estado de salud de su hija Gia, se ha mostrado especialmente consternada ante la idea de que una de las mencionadas escalas sea en Dubái. "Para colmo, al desvelarme me he puesto la televisión, he visto lo de Dubái y nosotros hacemos la escala allí. En fin, que me ha agarrado una cosa muy fea que no me ha dejado dormir. Buenos días", ha concluido

Unas horas más tarde, la extronista de Myhyv ha insistido en la problemática que se le presenta próximamente debido al temporal que azota a Dubái, que ya ha inundado varias carreteras y ha obligado a interrumpir numerosos vuelos. "Pero si parece que está aterrizando en el mar", ha expresado. Un preocupante panorama que, eventualmente, le ha provocado un pico de "ansiedad".