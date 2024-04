Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho: "Todo lo que se está contando son mentiras y ganas de hacer daño innecesario"

El juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del doctor colombiano Edwin Arrieta y su posterior descuartizamiento -el único delito reconocido por el acusado- afronta su segunda semana con la declaración de forenses, policías y traductores mientras los abogados del joven de 29 años se muestran "indignados" por las decenas de informaciones "falsas" y en constante goteo en la prensa.

Carmen Balfagón, letrada del equipo de la defensa, se encarga desde España de asesorar al abogado tailandés y también de hacer de portavoz de Rodolfo Sancho, el padre de Daniel. La también experta en psicopatología criminal y forense, habla con 20minutos para denunciar los innumerables "bulos" que se están publicando sobre el proceso, a puerta cerrada y sin periodistas por orden del juez, además de la "desinformación continua".

CARMEN BALFAGÓN Carmen Balfagón (Madrid, 1954) es experta en Psicopatología Criminal y forense y es decana del Colegio de Criminología de Madrid. La letrada, que comparte despacho en Madrid con el criminólogo Ramón Chipirrás, también ha estado inmersa en temas sociales, llegando a dirigir el Imserso. Durante dos décadas estuvo ligada a los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en distintos puestos.



¿Cómo afrontan esta segunda semana de juicio?La afrontamos bien, como hasta ahora, también su padre, Rodolfo Sancho.

Ha hablado en televisión de que se han dicho muchas mentiras sobre el proceso...

Claro que se han contado muchas mentiras. Cosas que no han sucedido, que no se han dicho en la sala. Esto lo sabemos porque a nosotros Rodolfo nos cuenta todo lo que pasa. Se supone que no podemos decir nada de esto para cumplir las instrucciones que nos ha dado el juez, pero sí que nos rebelamos cuando vemos que hay informaciones que no se corresponden con la realidad.



¿De dónde cree que salen estas mentiras?No lo sé. Decir que Rodolfo ha hablado con la embajada española en Bangkok para que su hijo no vaya a la prisión que dicte el juez es mentira. Yo no sé de dónde sale eso, pero desde luego lo que sí puedo asegurar es que eso es absolutamente mentira. Rodolfo no ha hecho ninguna gestión ante la embajada sobre nada. ¿Cómo puede hacer esto si todavía no tenemos un veredicto del juicio? ¿En qué cabeza cabe?



Es una vergüenza lo que está pasando con este caso

¿Qué más cosas se han dicho que según usted no son ciertas?Es una vergüenza lo que está pasando con este caso. Hay una abogada que dice que se ha reunido con Daniel durante 15 minutos, también es mentira. Lo primero, una compañera debe tener la deferencia de no hablar con el cliente de otros abogados y, en segundo lugar, no se reunió con él. ¿Quién es ella para darle consejos? Hay otra diciendo en las redes sociales que rechazó el caso y no es verdad. Espero que algún día se sepa todo esto y, como yo digo, que alguno se meta en una cueva y no salga durante una temporada. Todo esto es horroroso.



¿Todo esto afecta al proceso judicial?Al proceso nada, pero lo que no puede ser es que se diga que Daniel está altivo, altanero, desafiante... ¿Cómo va a estar con esa actitud, juzgándosele como se les está juzgando por un hecho tan grave? Y luego... hay mucha gente que hace valoraciones del juicio cuando estamos convencidos de que no se han enterado de nada porque la traducción era muy mala. Decir que el juez dijo que ya sabía por qué Daniel había comprado los cuchillos... Esa frase no se ha dicho nunca en la sala. No entiendo este ánimo de dañar tanto. No entiendo qué interés hay en todo esto. Estoy indignada, son ganas de hacer daño innecesario.

¿Qué plan tienen si hay un veredicto de cadena perpetua o pena de muerte?No lo contemplamos. Nosotros no hacemos futuribles, estamos ahora mismo viendo el juicio, trabajando sobre él y esperando que termine. Esto se planteará el día que tengamos una sentencia, pero todavía no la tenemos. Confiamos total y absolutamente en la Justicia tailandesa y en que se sepa la verdad y prevalezca, porque eso es lo que queremos, no contemplamos otra cosa.

No entendemos las irregularidades policiales. Aparecieron informaciones ilógicas, como que Daniel hiciera una declaración con tanto lujo de detalles

Cuando Rodolfo Sancho les llamó, ¿dudaron en coger el caso?Cuando Rodolfo nos pidió ayuda, no dudamos en prestársela. Nosotros no dudamos nunca en ayudar a aquel que nos lo pide.



En agosto del año pasado, cuando se dio a conocer el suceso, usted habló de una tercera persona, ¿dónde quedó eso?En ningún sitio. Cuando yo hablé de una tercera persona fue porque no conocía absolutamente nada, todavía no formaba parte de la representación legal de Rodolfo. Cuando hemos empezado a ver documentos, hemos analizado el sumario... hemos visto que eso no ha sido así y, sobre todo, cuando hemos tenido las declaraciones de Daniel y su versión sobre los hechos.

Y con respecto a las irregularidades policiales que denuncian, ¿con qué fin creen que se han producido? No lo entendemos y esperamos que en algún momento alguien nos dé una explicación, porque no lo hemos entendido nunca. Aparecieron informaciones ilógicas, como que Daniel hiciera una declaración con tanto lujo de detalles. Eso no es normal por parte de una persona que está detenida. Vimos esas irregularidades desde el minuto uno y ya lo denunciamos en rueda de prensa.



No estoy de acuerdo en que los periodistas no puedan pasar a la sala del juicio

Ha habido muchas críticas a Rodolfo Sancho por el documental de 'HBO Max'. ¿Cree que su participación está afectando a su imagen?

¡El documental lo ha hecho porque le hacía falta el dinero! Tailandia es un pozo sin fondo: el ir, el estar... Rodolfo lleva casi un mes allí. Ha habido que pagar traducciones juradas, ha habido que pagar muchas cosas...



También se ha dicho que usted declarará como perito, ¿esto es verdad?Ya veremos, no lo sé, depende de cómo se desarrolle todo, porque si hay alguna duda sobre alguno de los informes que nosotros hemos presentado, estaremos para aclararlo ante el juez. Si no, no será necesario. Nosotros hemos presentado ya nuestros informes como evidencias y la Corte Penal de Koh Samui los ha valorado. Si ellos tienen alguna duda nos pedirán que vayamos a ratificarlos.