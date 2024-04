Al descubierto las mentiras sobre el juicio de Daniel Sancho en Tailandia

Desde el pasado martes está celebrándose en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Ya son tres las jornadas que se han dado en el tribunal de Ko Samui (isla al sur de Tailandia), pero habrá que esperar hasta este miércoles para que se reanude el proceso.

El pasado jueves se realizó la última de las sesiones del caso, en la que se volvió a permitir al acusado dirigirse a los testigos llamados por la Fiscalía, siguiendo las indicaciones del juez, que se ha mostrado flexible con el procesado.

El hijo de Rodolfo Sancho, también presente en el juzgado, continúa declarándose no culpable de asesinato, y está siendo representado por un abogado de oficio tailandés, Apirchat Srinual. Tras estas tres citas consecutivas, el joven de 29 años regresó a cárcel de Ko Samui en la que lleva ocho meses de prisión provisional, desde que fuera detenido en agosto tras la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano.

Este domingo en Fiesta Carmen Balfagón, portavoz de la familia, desmontó una a una todas las falsedades que han trascendido del juicio. "Se están diciendo cosas que no han pasado", denunció. Por ejemplo, se ha dicho que el juez inquirió al chef sobre el uso de los cuchillos, algo que desmintió Balfagón: "Por ejemplo, decir que el juez dijo: 'ya sabemos para que compraste el cuchillo', no se ha dicho. Es falso, no cabe en la cabeza que un juez diga eso. No se ha dicho. Es falsa esa frase".

"Es una filtración no sé si es interesada o no, lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente, desde la primera palabra a la última que compone esa frase", aclaraba la colaboradora.

También se comentó que el abogado de Daniel Sancho se había echado una siesta. "Lo que se ha dicho sobre que el abogado de Daniel Sancho se duerme es mentira. Es un señor budista, tiene sus momentos de meditación, entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido", explicó.

Se ha hablado también de una supuesta actitud "chulesca y altiva" de Daniel Sancho. "Lo importante es que se le entienda, que alguien transmita de la mejor manera posible las preguntas del inglés al tailandés. Estamos ante una corte que habla solo tailandés. Tiene que hablar para que se le oiga y por eso levanta la voz. Daniel no tiene una actitud altiva como se ha dicho", indicó Balfagón.

No a un acuerdo

El abogado Juan Gonzalo Ospina, representante de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se reafirmó este domingo en que el médico murió por un "asesinato premeditado" cometido por Daniel Sancho, y negó "ningún acuerdo, ninguna negociación ni acercamiento" entre las partes.

"El dinero no va a traer la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia", sino que haya "una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sancho" (hijo del actor Rodolfo Sancho), declaró Ospina a la prensa en Madrid, tras regresar de Tailandia.

Si el acusado, que cometió el supuesto crimen el 2 de agosto pasado en Tailandia, donde es juzgado, pidiera "perdón sincero", después de haber "matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo", la familia Arrieta lo aceptaría, se mostró convencido Ospina.

"Pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita. Lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón. Él tiene que reconocer también el asesinato con premeditación. La familia se ha quedado en una situación económica muy precaria y lo único que se está pidiendo es justicia, lo que, conforme a Derecho, nos corresponde. Por lo tanto, no hay ninguna negociación", comentó.

Preguntado sobre qué condena pide la familia, Ospina precisó que "quien impone las penas es su señoría (el juez), después de determinar los hechos que tienen que quedar probados".

"Nosotros estamos ahora mismo en una fase previa del juicio oral, en donde se está tomando declaración a todos los testigos con el fin de determinar qué fue lo que sucedió", explicó. "La familia me ha pedido expreso respeto a la ley tailandesa y que no realicemos ningún juicio de valor", agregó.