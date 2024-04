La última canción de Enrique Iglesias, ¿llena de dardos para Íñigo Onieva?: "Hay que ser pretencioso"

Fría, el último hit de Enrique Iglesias y Yotuel Romero, ha vuelto a desatar especulaciones sobre la fidelidad de Íñigo Onieva hacia su esposa y hermana del cantante, Tamara Falcó.

Y más desde que, entre risas, la propia marquesa de Griñón revelara en El Hormiguero que su marido ha interpretado la letra como un mensaje dirigido hacia él. "Íñigo cree que la letra de la canción va sobre él", aseguró, lo que abrió las especulaciones.

Lo cierto es que la letra de la canción revive momentos que bien podrían ser interpretados como situaciones que habría podido vivir el empresario: "Quizás me encontré fuera tarde y no volví a casa, pero no compartí con nadie más. Juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero resistí" o "de repente, alguien se acercó y me dio un beso. La mancha de vino se debe a que ella tropezó".

Este domingo, en D Corazón, analizaron la posibilidad de que esta canción tuviera dardos hacia Onieva. "Hay que ser pretencioso para pensar que Enrique Iglesias, que ha visto dos veces en su vida a Íñigo, le ha escrito la canción", opinaron en el programa de La 1. "Lo raro es que él se lo comente a Tamara".

"Como no lo han ocultado, porque todos sabemos la historia, a lo mejor ha inspirado a su cuñado para contar este tipo de cosas", remató Rosa Villacastín.