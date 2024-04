Las trabajadoras de dos tiendas de Koh Samui señalan a Daniel Sancho como el hombre que compró una sierra y varios cuchillos: "Fue él"

"Fue él". Así han clarificado dos testigos este martes que Daniel Sancho compró una sierra y varios cuchillos en dos comercios de Koh Samui el día antes de la muerte del doctor colombiano Edwin Arrieta. Según ha podido saber 20Minutos por fuentes presentes en la sala, las dos trabajadoras se han girado para reconocer y señalar al joven, de 29 años, durante la segunda sesión del juicio en el que se le acusa de asesinato premeditado.

Esto ha echado por tierra una de las tesis de la defensa, que trata de probar que la muerte de Arrieta fue por un homicidio imprudente y que negaba que los utensilios adquiridos se vendieran en ambos establecimientos. Según el abogado tailandés, Aprichat Srinuel, Sancho compró cuchillos "para su trabajo como chef" y para usarlos en los vídeos que colgaba en redes sociales despiezando carne y recalca que la adquisición de estos elementos "es algo circunstancial".

En esta segunda vista, los testimonios se han centrado en esas compras que hizo el joven antes de, supuestamente, perpetrar el crimen. Las trabajadoras interrogadas, de una ferretería y del supermercado más grande de la isla, han hablado de la compra de cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y productos de limpieza el 1 de agosto de 2023, dos días antes de que Sancho se entregara a las autoridades de Tailandia tras reconocer haber acabado con la vida de Arrieta.

Unas declaraciones que para el letrado de la familia del colombiano, Juango Ospina, que este miércoles regresa a España, son "determinantes". Por su parte, la Policía tailandesa y la Fiscalía, creen que Sancho adquirió estos utensilios con el único objetivo de matar y descuartizar a Arrieta.

Cronología y todas las claves del estremecedor caso

Según vídeos obtenidos a partir de varias cámaras de seguridad, el joven acudió al supermercado Big C de Tong Sala para adquirir estos productos. Después, condujo en su moto de alquiler unos tres minutos a una ferretería del centro donde compró una sierra y una tabla de cortar.

En palabras del abogado defensor, Sancho se formó como chef y los cuchillos eran los propios que se utilizan "para cocinar", lo que aseguran que pretendía hacer durante su estancia en la villa que alquiló en la isla y en la que habría tenido el supuesto crimen. Precisamente, las mencionadas fuentes han aseverado que la dueña del resort, donde se alojó el joven y donde supuestamente mató a Edwin, aseguraba este martes que no había visto al doctor colombiano en ningún momento.

Sobre la sierra, para madera y de la marca Pumpkin, y la tabla de cortar, la defensa ha hecho hincapié en que no serían las herramientas más indicadas para desmembrar un cuerpo y que el joven las adquirió "para cortar cocos", de ahí que hayan llamado a declarar en el turno de sus testigos a un experto en sierras.

El torso y el kayak

Además, en esta segunda sesión han declarado otras dos personas. La mujer que alquiló el kayak a Sancho y el empleado de un restaurante que encontró una mochila del joven con un cuchillo y una venda ensangrentada después de que desayunara allí.

Al parecer, y según el informe policial, Sancho se adentró con un kayak unos 500 metros en el mar para deshacerse del torso de Edwin Arrieta, también de su cabeza y sus manos que, hasta el momento, había guardado en la nevera de su alojamiento. Curiosamente, el torso nunca ha sido encontrado.

"Alrededor de las 23:00 horas del día 2 de agosto, el acusado sacó el torso, la cabeza y las manos de la víctima del refrigerador, los puso en una mochila y caminó hacia una zona de alquiler de kayaks cerca de la playa, a unos 300 metros de la habitación del hotel", señala el informe policial. Una vez allí, y según la primera declaración de Sancho ante la Policía, alquiló un kayak para tres o cuatro días y dejó un depósito superior al habitual, de 1.000 dólares, ante las reticencias de la dueña de prestar el servicio durante la noche.

Imagen de Daniel Sancho en moto, el 2 de agosto, y de la mochila encontrada en un restaurante con un cuchillo y una venda.

La defensa intentará demostrar, con la declaración de un profesional, que el joven tenía un "miedo insuperable" ante la situación y que por ello se deshizo del cuerpo de esa manera, "a la desesperada" y no de forma planeada. Así lo confirmaba a 20Minutos hace unos días el abogado Marcos García-Montes, que inhabilita las primeras declaraciones por irregularidades de la Policía y dice que el testimonio en el que Sancho contó dónde estaban los restos de Arrieta no es real.

Quejas por la traducción

Pese a todo y según Ospina, que ha hablado al finalizar la sesión de este martes, "hasta ahora no se han desvirtuado las conclusiones de la Fiscalía de que se trata de un asesinato con premeditación". Además, según fuentes presentes en el proceso, "el interrogatorio está siendo muy intenso y largo", pese a que en la jornada de este miércoles ha culminado sesión antes.

Por otro lado, el acusado ha podido hablar con los testigos, a los que ha hecho preguntas. Al más puro estilo Ted Bundy, el joven se implica en su propia defensa y ha tenido que ser reprendido por el magistrado dos veces por "amedrentar a los testigos". Según fuentes presentes en la sala, el joven se ha quejado en varias ocasiones del servicio de traducción, por lo que este jueves contará con un traductor "de su confianza" y que se sentará a su lado. En este sentido, su abogado ha asegurado que el joven está "más traqnuilo".

La presencia de los padres

Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo han estado presentes, el primero sentado detrás de su hijo y ella detrás, en el tercer banco, junto a los traductores. Las mencionadas fuentes han asegurado a este periódico que ambos "no se han dirigido la palabra" en ningún momento.

La presencia de la madre del joven en la sala, Silvia Bronchalo, que no acudió este lunes al tribunal por encontrarse indispuesta, ha sido otra de las novedades. A su llegada a la Corte Penal, al ser preguntada por si cree que la defensa de su hijo ganará el caso, la analista de inversiones ha dicho que "aquí nadie gana, aquí todos han perdido".

Rodolfo Sancho, por su parte, ha vuelto a acudir a la sesión y esta vez se ha encarado con los periodistas que se encuentran a las puertas de la Corte Penal de Koh Samui, a los que ha pedido "respeto". "Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", ha dicho. "En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema", ha advertido.

Este martes se ha podido saber que el actor, que ha aparecido en un documental de HBO Max sobre el caso, decidió dar su testimonio por motivos económicos. En este sentido, Carmen Balfagón, del equipo de la defensa, ha señalado en televisión que el actor ha hecho estas declaraciones "por dinero, porque necesitaba financiación" y ha añadido que "Tailandia es un pozo sin fondo".

Además, el silencio impuesto por el magistrado en torno al proceso ha sido la tónica general de nuevo, también en la prensa nacional. Ningún periódico ni medio de Tailandia está dando cobertura al caso. En la sesión de este jueves, declararán los policías que estuvieron a cargo de la investigación.

Sancho, que había conocido al doctor Arrieta un año antes el suceso a través de Instagram, se enfrenta a cadena perpetua o incluso pena de muerte si es condenado por asesinato premeditado. Su defensa intentará demostrar que fue un homicidio imprudente después de que el joven declarara que hubo una pelea y un intento de violación del que intentó defenderse. El testimonio del acusado está previsto para el próximo 25 de abril.