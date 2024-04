Rodolfo Sancho hizo el documental del caso de Daniel Sancho "por dinero": "Tailandia es un pozo sin fondo"

El inicio del juicio a Daniel Sancho por supuestamente asesinar al médico colombiano Edwin Arrieta el pasado verano, motivo por el que podría enfrentarse a cadena perpetua las sesiones, ha coincidido con el estreno en HBO Max de un documental sobre el caso.

El protagonista del primer capítulo ha sido el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel, quien ha contado cómo se enteró de todo lo sucedido y ha valorado el camino que queda por recorrer.

Mucho se ha especulado con los motivos que han llevado al actor a realizarlo. Algo que la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha aclarado. Según ha confirmado a Y ahora Sonsoles, el actor ha hecho estas declaraciones "por dinero, porque necesitaba financiación". "Cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo", ha asegurado.

"Tailandia es un pozo sin fondo", cree Balfagón. Por ese motivo, la familia del cocinero español encarcelado necesita dinero.

Además, explica que tenía un proyecto profesional que iba a comenzar el 1 de mayo pero que finalmente no podrá llevarlo a cabo, ya que el juicio, para esa fecha, aún seguirá.

"No podéis imaginaros lo que le ha costado. La misma vida", asegura Balfagón sobre el paso que ha dado el actor de hablar de este tema en televisión. "Si no se hacía el documental, no había dinero", dice rotunda.