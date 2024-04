Este martes ha comenzado en Tailandia el juicio a Daniel Sancho por supuestamente asesinar al médico colombiano Edwin Arrieta el pasado verano, motivo por el que podría enfrentarse a cadena perpetua.

El inicio de las sesiones ha coincidido con el estreno en HBO Max de un documental sobre el caso que, curiosamente, "por un problema técnico" ha desaparecido de la plataforma y se espera que vuelva a estar disponible en las próximas horas.

El protagonista del primer capítulo ha sido el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel, quien ha contado cómo se enteró de todo lo sucedido y ha valorado el camino que queda por recorrer. "Llevo toda la vida preparándome para esto", ha sido una de sus frases más contundentes.

"Me llamó mi hermano Félix y tardó en decirme lo que estaba pasando", cuenta en el documental. El familiar decidió entonces enviarle el enlace de las noticias en las que se contaba lo que presuntamente había hecho su hijo. El actor se quedó "en estado de shock y estupefacción", pero rápidamente comenzó a actuar.

Llamó a la embajada de España en Tailandia y consiguió hablar con Daniel al día siguiente. "Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. La conversación no fue muy larga, la verdad", explica.

Fueron muchos los que se extrañaron de que Rodolfo Sancho tardase un mes en viajar a Tailandia para ver a su hijo, algo que el actor justifica: "Lo que intento primero es formar un equipo potente que me pueda ayudar con el caso. Y eso obviamente lleva un tiempo. Ir a Tailandia sin las armas con las que luchar no tendría ningún sentido".

En cuanto a la relación que mantenía Daniel con el cirujano Edwin Arrieta, el actor afirma que la desconocía "absolutamente". "Mucha gente tiene una relación tóxica. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje".

El supuesto intento de agresión sexual

Rodolfo Sancho insiste en que, a pesar de que, "lógicamente", siente la muerte de Edwin Arrieta, esta se produjo de manera accidental y que el médico trató de violar a su hijo.

"Daniel me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento, que le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Y que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual. Luego, pues nos cuenta cómo fue todo".

Rodolfo Sancho se refiere al posterior descuartizamiento del cuerpo de Arrieta, algo que Daniel admitió. "Es lo que suena más escabroso, claro", dice, aunque argumenta que su hijo Daniel era presa en ese momento "del miedo, el pánico, el estado de disociación". "Él lo único que sabía en ese momento era en que había un tipo muerto y que en Tailandia hay pena de muerte", asegura.

En cuanto a la actitud que mantuvo ante la prensa al inicio del caso ("No van a conseguir lágrimas de mí"), el actor defiende que, "aunque igual hubo gente a la que no le gustó esa frase", no le dio más recorrido al asunto "porque no lo tiene".

Con respecto a la relación que mantenía con Daniel, Rodolfo Sancho ha contado que era "muy cercana, muy divertida". "Estuvimos aquí juntos en Fuerteventura [donde vive el actor] justo 15 días antes de que pasase todo".

Por último, Rodolfo Sancho dice que, en gran parte, le debe a su hijo su carrera como actor. "Tuve a Daniel con 19 años y tuve que madurar muy rápido. Empecé a trabajar muy joven aupado por tener un hijo muy joven, él fue mi impulso".