Fue uno de los casos más mediáticos de 2023 y promete lo mismo en su juicio, que comenzará este mismo martes. El caso de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y que presuntamente acabó con la vida del colombiano Edwin Arrieta para después descuartizar el cuerpo en 17 partes que escondió por la isla de Koh Phangan, llegará en las próximas semanas a su fin con una sentencia que, para su defensa, será más halagüeña que la pena de muerte.

Con el afamado letrado Marcos García-Montes al frente de la defensa, en colaboración con los abogados tailandeses y el abogado de oficio, el joven de 30 años, que lleva más de ocho meses en la cárcel de Koh Samui a la espera de juicio, vivirá un proceso en el que declararán más de 50 testigos y que se alargará hasta el 3 de mayo (cuatro sesiones por semana).

Como epicentro, una sola premisa: el homicidio imprudente. Esto es lo que alega García-Montes, que en una entrevista con 20minutos denuncia irregularidades y filtraciones en la investigación policial y muestra su confianza con la Justicia tailandesa, a la que ya ha presentado un informe de 60 páginas donde detalla las vulneraciones de derechos contra su cliente que eliminarían gran parte del atestado policial. "Confiamos en los jueces plenamente", dice, a la vez que se deshace en halagos y agradecimientos al reino de Tailandia, su Gobierno e incluso los funcionarios de la prisión de Koh Samui.

¿Por qué van a abogar por una sentencia de homicidio imprudente?

Desde el mes de agosto en el que se producen filtraciones permanentes de la investigación policial, hasta noviembre cuando la Policía entrega el atestado policial al fiscal, el juicio ha estado permanentemente en todos los medios, lo cual, sinceramente, nos ha favorecido. Se han filtrado partes del sumario muy interesantes para nosotros, por ejemplo, un reportaje fotográfico realizado en el cuerpo, espalda y antebrazos de Daniel inmediatamente después de ser detenido y cuyas lesiones, por la coloración, son compatibles con la fecha en que se produce el incidente. En estas se ve que tiene un arañazo en la espalda y que tiene lesiones por mordeduras en ambos antebrazos y en uno de ellos un hematoma, lo que quiere decir que hubo, al menos, una agresión por parte de la persona que desgraciadamente resultó fallecida.

¿La orden de arresto del famoso policía Big Joke también les beneficia?Se ha entregado a sus compañeros por un tema de supuesta corrupción, cuando este hombre, desde el principio, prácticamente denostando a la Fiscalía y a los jueces, condenó a muerte a Daniel Sancho filtrando informaciones que luego resultaron falsas. También hay cuatro declaraciones, una de ellas en tailandés de la que prefiero ni hablar, porque lógicamente Daniel no sabe ese idioma, dos de ellas en inglés en las que hay un espacio sin firma para intérprete y abogado, repito, no firmadas, y la última, que es la única supuestamente válida en la que, con abogado, Daniel reconoce en sede policial que hubo una "pelea".

Pero la autopsia no determina la causa de la muerte...

Apareció un protocolo de autopsia en el que los médicos forenses dicen que no pueden determinar la fecha de la muerte porque no hay humor vítreo (la única forma de concluir esto es examinando el ojo) y que tampoco se puede centrar cuál fue la causa. Es muy interesante que el informe sí determina que hay un golpe en el occipital, en la nuca del fallecido, y que, en mi opinión, es lo que produjo la muerte. Todo esto se une a que no hay ninguna lesión en los huesos del fallecido y que se excluye el empleo de cuchillos, como se ha venido determinando en este caso. Ante esto, estaríamos ante un homicidio imprudente que en el Código Penal tailandés son de 8 a 10 años si se considera grave y de seis si se considera leve. Con esto, y conforme dijo el fiscal jefe del área de Koh Phangan en una entrevista en La Sexta, se le puede trasladar a España con un tercio de la condena, si le condenan a seis años en dos estaría aquí.



"Comprendo que públicamente el descuartizamiento es explosivo, es el efecto champán, pero esto es una profanación de cadáver que tiene pena de un año"

¿Las irregularidades que denuncian se pueden trasladar al juicio?

El equipo jurídico de España y el de Tailandia hemos preparado un informe en el que estudiamos la Constitución tailandesa. El reino de Tailandia está adherido a la Declaración Mundial de Derechos Humanos de 1948 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York de 1966, con lo que el detenido tiene derecho a tener intérprete, a que legalmente se le pueda entender, derecho de defensa y siempre asistencia de abogado, pero lo más importante es que establece que el Poder Judicial será garante de estos derechos y de que haya un comité anticorrupción y de derechos humanos. Que le pregunten al super policía Big Joke por qué le han detenido y por qué está investigado. Aquella esperpéntica, heterodoxa e ilegal reconstrucción de hechos en la que no hubo ni abogado, ni juez, ni fiscal, en la que se le dijo a Daniel lo que tenía que hacer, evidentemente es nula. Y en el informe de 60 páginas que hemos elaborado se declara prueba ilícita todo lo realizado ante la Policía.



Si fue algo que Daniel no quería que pasara, como ha declarado en los medios, ¿por qué descuartizar y ocultar el cuerpo?

Comprendo que públicamente el descuartizamiento es explosivo, es el efecto champán, pero esto, como abuso de un cadáver, no es una violación ni un delito contra una persona; es, según el Código Penal tailandés (también el español), una profanación de cadáver que tiene pena de un año que ni se cumple. Esto además queda al margen porque se ha determinado que los cuchillos que Daniel compró eran para su trabajo, porque además de ser chef tiene un canal en Youtube de cocina. Aquí se trata de determinar, y sin eso no hay homicidio, la fecha de la muerte y la causa de la muerte; y eso no existe. Si interpretamos el reportaje fotográfico que se hizo a Daniel y que desde el primer día la Policía filtró, se ve una lesión en la espalda (supuestamente le intentaron violar) y unas lesiones en los brazos por mordeduras, es decir, que él ni se defendió, si no no tendría solo dos mordeduras y un golpe.



Hay partes del cuerpo de Edwin Arrieta que no se han encontrado, como el torso, ¿por qué? ¿Daniel no especificó dónde estaban?

Daniel, supuestamente, dice que arrojó parte del cuerpo en un sitio a una profundidad de dos metros, pero no son declaraciones de él, es lo que la Policía dice que él les dijo. Y yo todavía me estoy preguntando por qué no lo encontraron. En el plazo de 48 - 72 horas los tejidos blandos no desaparecen, así que allí habría tejidos blandos y, por supuesto, restos óseos, pero esto es un problema más de la Policía. Otra cosa que es muy importante, además de las manifestaciones condenando a muerte de Big Joke a Daniel, que le han salido por la culata, es que el jefe de la Policía de Koh Phangan dijo en su día que a Daniel le había engañado la Policía y se publicó. No había abogado en la reconstrucción y luego se publicaron declaraciones de agentes, de fiscales, de Big Joke y otras filtraciones que ha habido del procedimiento que, repito, nos han beneficiado.



"Es bastante lamentable que durante meses se hayan filtrado documentos y opiniones por parte de la Policía al margen del fiscal y del juez"

Habla del beneficio de que haya sido un caso mediático, pero ¿se han dicho muchas mentiras sobre Daniel Sancho?

Para nosotros y para los jueces lo único que vale como prueba es el atestado policial. Si la prueba es ilícita, no está hecha con las garantías legales y la Constitución de Tailandia lo establece, también dice que los jueces están sometidos a la declaración de ilegalidad de estas pruebas. Creo que el asunto está claro. ¿En España hubieran querido que le condenaran a muerte? Prefiero no hablar de eso, pero ese juicio paralelo va a quedar muy por debajo del juicio con todas las garantías que, sin ninguna duda, se va a hacer.



¿Cómo está Daniel?

Está muy bien, hemos tenido contacto permanente con él y con su padre. Mi hijo Marcos García Ortega y yo, junto a los abogados tailandeses y el abogado de oficio, le hemos visto durante ocho días, cinco horas diarias, para que nos explicara todo; entonces me di cuenta de que lo que estaba filtrándose en la prensa no tenía nada que ver con el tema. Es bastante lamentable que durante meses se hayan filtrado documentos y opiniones por parte de la Policía al margen del fiscal y del juez.



¿Por qué creen que se han dado todas estas irregularidades? ¿Por el hecho de que la institución fuese supuestamente corrupta o por otros intereses?

En este caso aislado, yo no hablo en general, la Policía lo ha hecho muy mal, sin ortodoxia judicial, sin respeto a los derechos humanos y tampoco ni al fiscal ni al juez. Hasta aquí llegamos y con el informe que presentaremos el día 9 se determinarán todas las irregularidades para que el tribunal elimine del procedimiento toda la prueba ilícita, porque lesiona derechos fundamentales.



Con todas estas pruebas supuestamente irregulares eliminadas, ¿tendría que ser absuelto?

Nosotros estamos en que lo que estamos, en la autopsia. Los forenses no van a salirse de lo que han dicho y solo caben dos posibilidades: vía de absolución, que la tenemos un poco en la recámara, y otra, que en un principio era inviable y que ahora tenemos al alcance de la mano es el homicidio imprudente, de forma no grave y con una pena de seis años.



"Si dicen que no hay ni fecha de muerte ni causa, pero sí que hay un golpe en el occipital... yo creo que verde y con asas"

¿Y si la condena es más grave y no salen las cosas como esperan?

El Tribunal va a hacer una valoración de la prueba que está en el sumario: Los testigos y los peritos tienen obligación de decir la verdad para no cometer delito de falsedad y todo esto ya está en la documentación, con declaraciones de Big Joke, del fiscal, del jefe de la Policía diciendo lo del engaño... Luego, en el informe que se hará para el próximo día 9, se van determinando los derechos de la Constitución tailandesa y su violación por la Policía, en una reconstrucción de hechos ilícita, en declaraciones, en las interpretaciones y validando la prueba de la medicina forense, que es la autopsia. Si dicen que no hay ni fecha de muerte ni causa, pero sí que hay un golpe en el occipital... yo creo que verde y con asas.



Pero el torso no está, con él se podrían saber más cosas...

Ya, pero lo que hay está en las actuaciones y nosotros mantenemos que las actuaciones van en esta línea. Van a comparecer mi compañera abogada Carmen Balfagón y su compañero criminalista Ramón Chipirrás y van a hacer un examen de los errores en este procedimiento: por ejemplo, unas fotos en las que sale en moto con una camiseta de un color y cuando le detienen resulta que lleva otra de otro color; hay una camiseta del fallecido que tiene como una incisión que no se debe a ningún cuchillo y que no tiene sangre; hay unos huesos que no tienen cortes producidos por cuchillos o navajas... todo está ahí.



Entonces, ¿confían plenamente en que se hará justicia?

Absolutamente. Este tribunal, el presidente, los magistrados y el Poder Judicial serán garantes de los derechos humanos y verán que las pruebas son ilícitas. Verán la absolución o que la víctima, a la que respetamos y lamentamos su muerte, se resbaló o que recibió un empujón, no hay nada que diga lo contrario. Hay otra cosa importantísima, en los nudillos de las manos de Daniel no hay lesiones, por lo tanto él no dio puñetazos a nadie, pero sí que recibe lesiones como las descritas anteriormente.



¿Está 100% seguro de que las cosas van a salir como esperan?

Cien por cien no, pero me resisto a pensar que un médico forense que ha dicho algo por escrito ahora diga lo contrario; que las fotos de Daniel, hechas por la Policía, digan que no son ciertas; que mi cliente entendía esas actas de declaraciones en tailandés sin abogado y que estas actas sean dadas por válidas.



"Daniel adora a su padre y está calmado porque tiene la conciencia muy tranquila"

Con su extensa e importante carrera como abogado, ¿se podría decir que este caso es uno de los más complicados?Después de llevar Filesa, Fondos Reservados, el CSID, Juan Guerra, Rumasa y Guantánamo, que para mí es el caso estrella de mi despecho porque conseguimos que el Tribunal Supremo dijera que no se respetaron los derechos humanos allí después de querellarnos contra el presidente Bush y el Gobierno de EEUU por torturas y malos tratos, es un caso importante desde el punto de vista mediático e internacional. Pero para mí es un caso comparable con el de Rumasa, por ejemplo.



Si tuviera que destacar algunas ideas principales del caso, ¿cuáles serían?

La actuación policial, que ha sido televisada para todo el mundo, y sin que tuvieran conocimiento, ni aceptación, ni juez, ni fiscal. El giro copernicano o la catarsis que hemos producido trabajando mucho, agradeciendo esto al equipo tailandés, de ir a por la pena de muerte, según la Policía, y estar ahora en un máximo de homicidio imprudente. Ha sido un trabajo durísimo, pero confiaba porque cuando nos entrevistamos con Daniel, y después de revelarnos su versión, vi que absolutamente se contradecía con el atestado de la Policía.