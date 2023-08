Así es la cárcel de Tailandia en la que ha ingresado Daniel Sancho: cómo será su día a día en Koh Samui

Daniel Sancho, el joven de 29 años que se ha declarado culpable del asesinato y desmembramiento del cirujano plástico Edwin Arrieta, ha ingresado en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, hasta que se celebre el juicio. Actualmente se encuentra aislado y así permanecerá durante 10 días debido al protocolo por Covid-19 que tiene la cárcel.

Durante este tiempo, solo podrá ser visitado por los letrados, según informan fuentes próximas a la investigación. Así, el abogado de Sancho, Khun Anan, ha asegurado este martes que se encuentra "relajado" y que "sabe lo que hizo", por lo que ahora quiere "planear cómo vivir aquí dentro". Pero, ¿cómo será su día a día en prisión?

"La policía me trata muy bien"

'El Programa del Verano' de Telecinco lograba hablar en exclusiva con Daniel Sancho este lunes antes de su entrada en prisión tras la confesión del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. "La policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien", ha indicado.

Tras cumplir con el periodo obligatorio de aislamiento, el joven chef de 29 años compartirá celda con, aproximadamente, otras 20 personas, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, tal y como han confirmado varios internos que han cumplido condena en esta cárcel.

"Las celdas son malditamente irritantes, 45 personas que quieren orinar temprano en la mañana, y algunos insisten en darse una ducha en el único baño de la celda. Hay unas 16 duchas y 2 abrevaderos, es un poco locura. Puedes ir cuando todo el mundo haya cenado, pero es muy probable que no quede agua", relatan en declaraciones recogidas por el programa Hablando Claro de La 1 del blog Koh Phangan Taless.

"El arroz es de aspecto asqueroso y el caldo maloliente con algunos huesos, igual que la cena. A veces puedes tener un poco de suerte y conseguir un poco de pollo pegado a los huesos. Puede llevar entre 10 minutos y dos horas de cola para solicitar la comida. Los reclusos duermen directamente sobre una manta que estiran sobre el suelo", añaden.

Así es el día a día en esta cárcel

Los reclusos se levantan sobre las 06.00 horas y las celdas se abren a las 06.30 horas. A las 08.00 horas se canta el himno nacional de Tailandia, seguido de oraciones budistas y se procede a un nuevo conteo de los presos. También hay otro conteo a las 11.00, a las 13.00 y a las 16.00 horas durante la semana.

La tienda de la cárcel tiene artículos básicos como jabón o maquinillas de afeitar, y determinados productos de alimentación, aunque escasos. El desayuno consiste en un arroz y un caldo, aunque algunos reclusos piden comida al exterior. La mayor parte del tiempo la pasan en una zona improvisada como gimnasio o hablando. A las 16.00 horas deben volver a las celdas tras cenar (si es posible o si tienen dinero). Se pueden leer libros en la celda o ver la televisión, que se puede mantener encendida hasta las 21.00 horas, momento en el que se ordena el silencio.

Los dos exreclusos también cuentan en este portal web como ni siquiera tienen camas, sino que duermen con mantas. "Las luces nunca se apagan, dormir es una pesadilla. Los que están en la parte elevada de la celda tienen suerte, solo ocho pueden subir allí", relata.

"A los presos no se les proporciona ropa de cama al llegar y tienen que luchar para tener algún tipo de medio para lograr una comodidad relativa", explica otro exrecluso. "Las condiciones de hacinamiento eran abrumadoras. 40 de nosotros nos quedamos luchando por un lugar para sentarnos o dormir en el suelo".