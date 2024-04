Ana Marcela, 'Big Joke', Darling... todos los nombres que sonarán esta semana en el arranque del juicio a Daniel Sancho

El juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta comienza el próximo 9 de abril en la corte provincial de Koh Samui, en Tailandia. El español, en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, está acusado del asesinato premeditado y del descuartizamiento de Arrieta.

La Fiscalía tiene como objetivo probar que la muerte de Arrieta se debió a un asesinato premeditado por parte de Sancho, mientras la defensa busca demostrar que se debió a un accidente durante una pelea entre ambos y que el español era objeto de supuestas amenazas y acoso por parte de la víctima.

De los cerca de 50 testigos previstos, 28 lo son de la Fiscalía y 27 de la defensa. Tailandia contempla la pena de muerte para el asesinato premeditado.

Daniel Sancho

. 20MINUTOS

Español y de 29 años, fue detenido el 5 agosto de 2023 en Tailandia tras confesar haber matado a Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación al parecer clandestina. Sancho está acusado del asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta. "Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia", declaró Daniel a Efe en marzo.

Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia"

Es hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, y trabajaba como cocinero. Daniel era socio del catering La Boheme y de la hamburguesería Boogie. Además, tenía un canal de YouTube, Puro Disfrute, donde elaboraba recetas de cocina.

. Europa Press

Según las investigaciones. Sancho y Arrieta se conocían desde 2022 y quedaron en Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el supuesto crimen. "Fue una pelea que yo no empecé y que tuvo un desenlace fatal que yo nunca habría querido", asegura Daniel.

Todo habría ocurrido en un bungaló alquilado en la isla de Phangan. Según el relato de la defensa, Sancho le anunció a Arrieta su intención de dar por terminada su relación clandestina. Éste, siempre según la versión del español, se negó y trató de agredirlo sexualmente. Aquello acabó en una pelea en la que el cirujano se habría golpeado la cabeza.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Daniel en septiembre.

Además del cargo de asesinato premeditado, del que se ha declarado no culpable, el hijo del actor Rodolfo Sancho está acusado de la ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento, delito este que sí ha admitido y que podría conllevar hasta un año de cárcel.

Edwin Arrieta

. INSTAGRAM

De 44 años, Arrieta era un cirujano plástico originario de Lorica, en la provincia colombiana de Córdoba, aunque trabajaba en la ciudad de Montería, donde estaba localizada su clínica. Se graduó en Medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Luego, en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo.

Edwin realizaba rinoplastias, mamoplastias o injertos capilares. No solo desempeñaba su labor profesional en Colombia sino que también ejercía en Chile, con lo que sus ingresos eran elevados. Con ellos costeaba un alto nivel de vida. En sus frecuentes desplazamientos a otros países se alojaba en hoteles de lujo, como el Hotel Wellington de Madrid, y era aficionado al polo.

Era divertido y tenía buen genio. Creía muchísimo en Dios, iba a misa todos los domingos"

Sin embargo, en su herencia sólo quedó un Mercedes y unos adornos de plata. Al parecer, el único inmueble que tenía a su nombre era un chalet situado en una playa de Córdoba (Colombia), que vendió para comprar un piso a su única hermana en su ciudad natal, Lorica.

Conoció a Sancho en 2022 a través de Instagram. "Era divertido y tenía buen genio. Creía muchísimo en Dios, iba a misa todos los domingos", ha contado Nidia Serrano, periodista de El Universal y amiga de Edwin.

Edwin Arrieta interpreta el coronel Joaquín Aldana en el documental Instinto Asesino. REDES SOCIALES

Según Viviana Ordosgoitia, una de las mejores amigas del médico colombiano, Arrieta "estaba muy emocionado por crear con Daniel Sancho un negocio de hamburguesas", contó en octubre en Antena 3. "Edwin se murió feliz", aseguró, pues le contó muy ilusionado el viaje que estaba realizando hasta Tailandia. El colombiano, según el relato de su amiga, era muy sociable, era muy cristiano y podía mantener conversaciones sobre cualquier tema.

Nunca supimos que tuviera nada importante con ninguno. Nunca habíamos oído el nombre de Daniel Sancho"

"Edwin tenía muchos amigos en España, en Argentina, en México... Le gustaba viajar y les visitaba. Nunca supimos que tuviera nada importante con ninguno. Nunca habíamos oído el nombre de Daniel Sancho", explicó Darling Arrieta, hermana de Edwin, a Caracol Televisión.

Según reveló su entorno más cercano a El Mundo, Arrieta "tenía programado que más adelante, cuando tuviera la plata (dinero), le compraría una finquita a su padre". Pensaba abrir consulta en Barcelona, ciudad en la que quería realizar alguna inversión.

Rodolfo Sancho

. EFE

De 49 años, el padre del presunto asesino es un popular actor gracias a la televisión. Se dio a conocer en los años 90, en la serie Al salir de clase. Después le hemos visto en La Señora, El Ministerio del Tiempo o Mar de plástico.

Daniel es fruto de la relación que Rodolfo mantuvo con Silvia Bronchalo cuando casi era un adolescente. Hoy sigue unido a la actriz Xenia Tostado tras casi 20 años de relación. Tienen una hija de un año.

Ha preferido ser discreto y sufrir en silencio el dolor por lo que le está ocurriendo a su hijo. Al conocerse la detención de Daniel, publicó un comunicado pidiendo "máximo respeto" para su hijo y para toda la familia y que los medios no emitieran "juicios precipitados".

. ARCHIVO

En febrero, la madre de su hijo le denunció por un presunto delito de violencia de género. Todo ello, porque el actor le habría enviado una serie de mensajes en los que la llamaría "pirada", "bipolar" o decirle que no se "entera de nada". "Flaco favor le hace a quienes de verdad sufren violencia de género", dijo Rodolfo Sancho a los medios.

Silvia Bronchalo

La madre de Daniel Sancho conoció a Rodolfo cuando era una adolescente. Se quedó embarazada y entonces apostaron por su relación. Fueron una familia durante más de diez años. Su separación fue amistosa. Para entonces, Bronchalo ya había dejado la interpretación. Tras trabajar en seguros, hoy es gestora de patrimonios.

En defensa de su hijo, pareció que Silvia y Rodolfo estaban unidos. De hecho, para no ser perseguidos por la prensa, contrataron los servicios de despacho de abogados de Carmen Balfagón-Chipirrás, que ejercen como portavoces de la familia.

. ARCHIVO

Pero todo estalló en febrero, cuando Bronchalo denunció a su expareja por un presunto delito de violencia de género.

Ana Marcela y Leovaldo, los padres de Edwin

Finalmente, los padres del cirujano no van a declarar como testigos. Ana Marcela Artega, Leovaldo José Arrieta son muy mayores, viven en Colombia, no pueden desplazarse a Tailandia y, por falta de medios técnicos, no declararán. No obstante, la Corte de Koh Samui asegura que su relato se tendrá en cuenta durante la vista oral.

La familia de Arrieta está representada por el despacho de Madrid de Ospina Abogados y ejerce como coacusación a través de unos letrados tailandeses. Los padres de Edwin aseguran que su hijo era su sustento económico y quieren mostrar la complicada situación financiera en la que se encuentran tras su muerte.

Darling Arrieta, la hermana de Edwin

Por ello, junto a la hermana del fallecido, Darling Arrieta Artega, reclaman a Sancho una indemnización de 410.000 euros. Exigen esa cantidad en concepto de responsabilidad civil por el asesinato del cirujano. Aseguran que desde su fallecimiento "han quedado en situación de pobreza".

Debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo"

"Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo", ha asegurado Darling a los medios. En su opinión, en España "lo están queriendo hacer ver como el culpable de su propio homicidio, como un delincuente. Ese señor no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia".

Surachate Hakparn, 'Big Joke'

El exsubdirector de la Policía de Tailandia Surachate Hakparn, conocido como 'Big Joke', fue la cara mediática de la investigación criminal contra Daniel Sancho; fue la persona que encabezó el caso. Ejercía como uno de los seis subdirectores de la Policía de Tailandia.

Según le explicó Surachate a Efe en agosto de 2023, "primero se pelearon, según las pruebas en el lugar de los hechos. Daniel Sancho le dio un puñetazo al doctor Arrieta, que se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavamanos, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses". El entonces subdirector de la Policía de Tailandia llegó a decir: "Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. El caso se ha resuelto rápido".

Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. El caso se ha resuelto rápido"

Pero en marzo Surachate fue apartado por su supuesta implicación en una red de blanqueo de capitales vinculado a apuestas online. El martes pasado se entregó tras emitirse una orden de arresto. El caso viene de un registro efectuado en su casa en septiembre cuando se postulaba para ser nombrado director de la Policía Nacional. Ya antes de este caso, en 2019, fue apartado del cuerpo sin explicaciones y un año después su coche fue tiroteado.

Laura, la exnovia de Sancho

La exnovia de Daniel Sancho iba a participar en la vista como testigo de la defensa, pero finalmente la defensa ha renunciado a su declaración. La pareja mantuvo una relación durante cinco años y, supuestamente, rompió por presiones de Edwin Arrieta. Cuando, al principio, Sancho confesó el crimen, entre las pocas llamadas que hizo una fue a Laura.

"Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la Antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos", escribió Daniel.

Carmen Balfagón

. EFE

Es la portavoz de los Sancho y acudirá al juicio como perito para denunciar las supuestas irregularidades del caso. Junto a Marcos García Montes, Ramón Chippirrás y un abogado tailandés, intentarán demostrar la mala praxis de la policía tailandesa.

Para la Fiscalía de Tailandia, parece claro que Daniel cortó el cuerpo de Edwin "en varias partes, lo envolvió en plástico retráctil y lo metió en bolsas que había preparado". Sin embargo, lo que no está claro es cuál fue la causa de la muerte.

Marcos García-Montes

. EFE

Este popular letrado es el abogado de Daniel Sancho en España. "Parece que hay mucha gente que tiene ganas de que le condenen a muerte", ha dicho en los días previos. Asegura que "la única forma de determinar homicidio imprudente, homicidio o asesinato es la autopsia" y que lo que hay son unas fotos que muestran lesiones en el cuerpo de Daniel.

Según García-Montes, estas imágenes demostrarían que hubo una pelea y que todo ocurrió en defensa propia. Como no se han encontrado algunas partes del cuerpo de Arrieta, entre ellas el torso, la autopsia no ha conseguido establecer una causa concluyente del fallecimiento.