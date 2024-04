El PSOE dice que no citó en el Congreso a Ábalos porque quiere llevar perfiles técnicos en una lista en la que sí están Ayuso o Illa

El PSOE asegura que la primera lista de comparecientes en el Congreso de los Diputados que propone el PSOE para justificar la contratación pública durante la pandemia responde a perfiles "técnicos-administrativos" y que esa es la razón por la que no aparece el exministro José Luis Ábalos. Sin embargo, en la misma lista aparecen otros nombres como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el actual candidato del PSC a las catalanas y exministro de Sanidad Salvador Illa; o el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Con todo, fuentes de Ferraz dan por hecho que Ábalos entrará en esa lista definitiva, ya que su nombre aparece en la de todos sus socios de legislatura, con los que este martes tienen que llegar a un punto en común.

"Nosotros defendemos la nuestra, queremos que vengan a comparecer personas que tengan que ver con la tramitación técnico-administrativa" de la contratación, aseguró la portavoz socialista, Esther Peña, en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE en Ferraz, para justificar ausencias como la de Ábalos, o también la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A su vez, respaldó la inclusión de Díaz Ayuso aludiendo a que la de Madrid ha sido la comunidad que sufrió un mayor índice de mortalidad en Europa y que atesora los peores datos comunitarios según el Comité Europeo de las Regiones. "Creemos que Ayuso tiene mucho que aportar", apuntó Peña, que hizo hincapié en que su propuesta se podía ampliar y que era "preliminar", por lo que no descartan ningún nombre.

Este martes se dará a conocer la lista definitiva que, desde Ferraz, reconocen que será pactada porque no tienen mayoría absoluta en la Mesa de la comisión. Lo que no tendrá por qué definirse mañana será el calendario. Al respecto, los socialistas no quieren que las elecciones influyan en la celebración de la comisión.

La lista del PSOE, de 84 nombres, deja fuera a Ábalos, a Feijóo o a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, pero incluye al exasesor del ministro Koldo García, al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o a otros investigados por el mismo caso que González Amador. Además, en la solicitud de documentación, requieren las declaraciones de IRPF de la hermana de Feijóo, y del hermano y la pareja de Ayuso, para que sean estudiadas en la comisión.

La inclusión de Feijóo, en el aire

El PSOE afirma que "con toda probabilidad" Ábalos acabará formando parte de la lista de comparecientes en el Congreso, pero no son tan claros con lo que pasará con Feijóo. Y es que tanto el PSOE como el PP han evitado citar a los líderes para no entrar en un enfrentamiento abierto en las comisiones. Hasta el momento, ni el PP lo ha hecho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su mujer, Begoña Gómez, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado -donde tienen mayoría absoluta-, ni el PSOE con Alberto Núñez Feijóo y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el Congreso.

Aun así, la portavoz socialista no ha descartado ningún nombre y ha insistido en que todo lo negociarán con sus socios. Desde Ferraz no descartan tampoco el nombre de Feijóo, aludiendo a que no tienen mayoría absoluta. Lo que parece que está bastante descartado es citar a los familiares de políticos, como a González Amador o al hermano de Ayuso.

Por otro lado, hay comparecencias que se repetirán en ambas comisiones, como es el caso de la de la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, o la de Salvador Illa. De hecho, el candidato del PSC ya tiene fecha para acudir al Senado, será el 24 de abril, justo después de las elecciones vascas y antes de las catalanas. En el PSOE se dicen tranquilos al respecto, de hecho, apuntan a que esta comparecencia no solo no perjudicará a Illa, sino que le puede salir mal al Partido Popular.