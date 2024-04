Detenida una persona tras el mitin de Abascal en Getxo por lanzar un objeto que ha impactado contra un ertzaina

Una persona ha sido detenida este sábado por lanzar un objeto tras el mitin que ofrecía el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Getxo que ha impactado contra un agente de la Ertzaintza que estaba en el cordón policial establecido en este punto, según ha confirmado al Departamento de Seguridad.

Los hechos han ocurrido en la plaza Aldapa, donde Abascal ha ofrecido un acto electoral para apoyar a la candidata a Lehendakari de la formación, Amaia Martínez. En el lugar se habían concentrado, según fuentes de Vox, alrededor de medio centenar de personas contra ellos y se habían desplegado algunas pancartas en las que se podía leer "fascistas fuera" o "faxismoaren aurrean klase batasuna" (unidad de clase frente al fascismo).

En el transcurso del mitin se han podido escuchar algunos insultos hacia los representantes de Vox, que se han producido, sobre todo, cuando ha acabado el acto y el presidente de la formación ha abandonado el lugar a pie.

Ha sido en ese momento cuando se han recrudecido los gritos y los insultos, mientras que los simpatizantes de Vox gritaban "yo soy español". En el marco de estos incidentes, en los que ha tenido que intervenir la Ertzaintza, se ha producido la detención de esta persona por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otras dos han sido imputadas por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Abascal denuncia "violencia electoral"

Tras los hechos, el líder de Vox ha afirmado que la presencia de un grupo de personas contrarias a ellos es un "buen síntoma" de que el partido está haciendo "lo correcto" y se ha preguntado si el PSOE condenará esta "violencia electoral".

Abascal ha asegurado además sentirse "muy bien" frente a esa concentración y ha indicado que conoce perfectamente a "esos totalitarios que son los que han apoyado el terrorismo durante décadas". "Si hay solo un puñado de getxotarras que hoy están entre nosotros o que, aunque no se atrevan a acercarse, están contentos de que estemos aquí, lo damos por bien empleado. Que los que están enfrente estén enfrente es un buen síntoma, es que estamos defendiendo lo correcto", ha remarcado.

Por ello, el dirigente de Vox ha reivindicado el "combate sin cuartel contra los totalitarios y los terroristas": "Nos da la razón que estén aquí los que han justificado el terrorismo durante 40 años".

"No sólo van a ser ilegalizados cuando lleguemos al poder, además de ser ilegalizados, no van a volver a estar en ningún acto político cometiendo delitos electorales. No sé si esta violencia electoral va a ser condenada por el PSOE. Si no dijeron ni pío cuando aquí se apedreó a una diputada. El PSOE no tiene derecho a hablar de la violencia, porque pacta con la violencia de Bildu, amnistía la violencia y promueve la violencia", ha aseverado Abascal.