Los trabajadores de Worldcoin, un mes y medio después del cese de su actividad: "Nos sentimos abandonados"

"Nos sentimos abandonados y es desconcertante". Con estas palabras, trabajadores de la empresa Worldcoin, concretamente los empleados de los stands localizados en estaciones de metro y centros comerciales de todo el país, explican a 20minutos.es la situación de desprotección que viven desde que la compañía cesó su actividad en España hace mes y medio.

Fue el pasado 6 de marzo cuando el Gobierno prohibió a la compañía seguir recopilando datos del iris en España, tal y como anunció la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La medida, que de momento es "cautelar", se produjo tras interponerse cuatro denuncias relacionadas con el fallo en la protección de datos por parte de la empresa, así como la creencia de que la firma captaba a menores sin autorización para que realizasen el proceso de escaneo del iris.

"Tenemos miedo de hablar", cuenta un comercial de la compañía tras añadir que están totalmente "desprotegidos". Según ha explicado a este medio, su trabajo consistía en "captar y animar" a las personas a escanearse el iris a cambio de criptomonedas. "La gente lo hace por dinero", asegura. Después de un mes del cierre, los trabajadores han "entrado en un proceso de ERTE", aunque sostiene que durante este procedimiento se han dado varios "abusos laborales e irregularidades".

Preguntado por el proceso de cierre, el empleado cuenta que se dio en "varias fases". El mismo día que cesó su actividad en España, la empresa envió a los trabajadores "a casa obligados a coger vacaciones". Una semana después, sobre el 14 o 15 de marzo, amagó con "un ERTE por fuerza mayor", y aunque este finalmente no salió adelante en las votaciones, en la actualidad, se encuentran en un ERTE por causas productivas. Los trabajadores, sin embargo, afirman que ya se han empezado las negociaciones para un ERE por si la compañía no vuelve a abrir.

De 100 a 53 trabajadores

"Somos 53 afectados de los 100 que éramos al principio", han indicado. Cuestionado al respecto, habla de "20 o 30 despidos" que se produjeron antes del cese oficial, a personas en periodo de prueba. Asegura que la empresa "se olía el cierre total y no querían mandar a tanta gente a un ERTE".

Tras los despidos, llamaron uno por uno a todo el personal para "convencerles" de que se cambiasen el contrato a fijos discontinuos. La medida no surtió efecto, aunque, según dicen, este es otro de los abusos laborales que quieren denunciar.

Antes del cierre

Este medio se ha puesto en contacto con las empresas subcontratadas por Worldcoin, como es el caso de Siglo XXI, responsable de los empleados de los stands en España, pero ha declinado hacer declaraciones. En cualquier caso, Worldcoin cuenta con un estricto código de conducta para conseguir que se cumplan las leyes y la protección del público.

Los trabajadores, no obstante, denuncian el trato recibido durante todo su periodo laboral. "Que hay irregularidades en los pagos te lo va a decir cualquiera", recalcan. Preguntados al respecto, afirman que "los contratos eran bastante opacos y era difícil ver qué hay y qué no". "Sacar a la luz las irregularidades no es fácil porque no puedes especificar de donde salen", aseguran.

"Conozco a gente que se ha quejado por defender algo que no le parecía justo y le han dado una amarilla", resalta uno de los trabajadores haciendo una referencia a los avisos que se les daba. Con una de estas "podían quitar las comisiones". En esta misma línea hablan de sus contratos. Expresan que en caso de ruptura del material – el orbe, o esfera que permitía el escaneado de iris- tenían que pagarlo de su bolsillo. Asimismo, si llegaban denuncias al puesto, tal y como comentan, serían ellos los responsables.

También denuncian el estricto control de confidencialidad. "Teníamos orden de no hablar con periodistas cuando se empezó a formar revuelo", incide uno de ellos para después añadir que, durante un tiempo, si llegaba algún medio de comunicación, tendrían "que cerrar el stand".

Tras la medida, que sigue siendo cautelar, Worldcoin afirmó que se habían difundido "afirmaciones inexactas y engañosas " sobre su actividad en España, y aseguraron que debido a ello podrían llegar a presentar una demanda. La compañía presentó un recurso el 11 de marzo ante la Audiencia Nacional, que el tribunal rechazó al considerar que debía prevalecer "la salvaguarda del interés general que consiste en la protección de datos personales de los interesados frente al interés particular de la empresa recurrente de contenido fundamentalmente económico", según ha informado a este medio la AEPD.

Los empleados aseguran que se han planteado denunciarles en varias ocasiones. No saben qué va a ser de su futuro, pero aun así buscan una solución a la situación de "desprotección" que viven. Hacen hincapié en que quieren que se conozca por lo que han vivido.