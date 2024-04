El PP llamará también al Congreso a las exministras Maroto y Calviño por su "vínculo con los asuntos" de la mujer de Sánchez

La oposición quiere replicar en el Congreso la comisión de investigación que se celebrará en el Senado sobre el caso Koldo. Este jueves, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la misma lista de comparecientes que ya diseñó en la Cámara Alta y, además, ha añadido otros nombres que considera que pueden tener "vínculo con los asuntos" de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En total han presentado un total de 67 personas que incluyen a los 58 que llamarán al Senado y a los integrantes del grupo de WhatsApp '4 mosqueteros' -entre Koldo García y otros imputados- y el primer denunciante del caso Koldo.

Tal y como ha explicado el portavoz del PP en la comisión de investigación del caso mascarillas en el Congreso, Elías Bendodo, el PP llamará a las exministras Reyes Maroto y Nadia Calviño "por su vinculación con los asuntos de la mujer del presidente del Gobierno". A la primera la responsabilizan de haber rescatado a empresas que entran en clara colisión de intereses con los negocios de la mujer de Pedro Sánchez cuando era ministra de Industria. Y a la segunda, le acusan de haber concedido más de siete millones al empresario que promovió el máster que imparte Begoña Gómez cuando era ministra de Economía.

Asimismo, Bendodo ha resaltado la comparecencia de Ramiro Grau, el primer denunciante del caso Koldo. "Es un testimonio muy valioso porque fue el primero que aportó información, acudió a distintas instancias judiciales y envió hasta seis cartas a Moncloa alertando de la irregularidad". También llamarán a los integrantes del grupo de WhatsApp llamado 'los 4 mosqueteros', en el que participaba Víctor de Aldama, César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Díaz Tapia. "todavía quedan muchas equis por despejar en este grupo", ha señalado Bendodo con respecto a quienes están incluidos en los informes de la UCO. "Ya es casualidad que los principales avalistas y ayudantes de Sánchez en las primarias del PSOE estén apareciendo una y otra vez en el sumario del caso", añade.

A los 67 comparecientes, el PP de Alberto Núñez Feijóo suma la solicitud de documentación, en especial más datos sobre la actuación profesional de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Además de la amplia documentación que hemos pedido en el Senado sobre los negocios de la mujer del presidente, vamos a solicitar los certificados de acuerdos de ministros relacionados con las ayudas que se aprobaron [en pandemia] y que generan una clara coalición de intereses".

"No vamos a admitir un no por respuesta a la documentación que pedimos. El PSOE tiene dos opciones: o impulsa esta comisión y aclara todo el caso y no desvía la atención a otros territorios o lo convierte en una comisión de ocultación".

En definitiva, el objetivo del PP en esta comisión que ha impulsado el Gobierno en el Congreso, y que amplía la investigación a la gestión de las mascarillas en más territorios, es demostrar que la colisión de intereses entre el presidente y los negocios de su mujer es "palmaria": "Con los certificados y las actas tendríamos las pruebas fehacientes de que el presidente no se inhibió y tendría que haberlo hecho". En rueda de prensa ha insistido en que la intención del PP es agotar a vía administrativa sin descartar acudir a los tribunales.