Un concejal de Elche se da de baja de una cofradía tras acudir "bajo los efectos del alcohol" a una iglesia en Semana Santa

El concejal de Seguridad, Recursos Humanos y Deportes del Ayuntamiento de Elche (Alicante), José Navarro, se ha disculpado por acudir "bajo los efectos del alcohol" a una iglesia en Semana Santa. Por ello, también ha indicado que se ha dado de baja de la Hermandad de la Flagelación y Gloria de la localidad.

En un comunicado, el edil, del Partido Popular, ha expresado su "arrepentimiento" ante los responsables de la iglesia y de la cofradía y ha afirmado que se ha dado de baja para "no manchar su nombre", después de diversas publicaciones de medios de comunicación relacionadas con este asunto. Desde la cofradía han confirmado que ya se ha dado curso a la baja y que a día de hoy no existe denuncia alguna en los cauces cofrades en torno a lo ocurrido.

La Cofradía ilicitana del Santísimo Cristo de La Columna ha tramitado la baja solicitada en su condición de cofrade por parte de Navarro por unos hechos ocurridos la madrugada del pasado Viernes de Dolores. Al parecer, el concejal habría entrado en la parroquia de El Salvador durante los preparativos de la procesión con síntomas de ebriedad y, según la hermandad, tuvo un comportamiento indecoroso, sin concretar más.

Además, el edil ha desmentido las informaciones de algunos medios y redes sociales en torno a que supuestamente mantuvo relaciones íntimas con una mujer debajo del trono procesional. "No he cometido ningún acto de ninguna índole sexual en el interior de la iglesia y además he interpuesto una denuncia en el Juzgado (desde el 2 de abril de 2024) contra aquellos que han difundido este rumor malintencionado, que desmiento y sobre el que no existe ninguna prueba, ni ninguna denuncia", ha afirmado.

"Quiero pedir perdón a mi familia, a mi cofradía, a mis compañeros de corporación y a todos aquellos que me conocen por mi comportamiento fuera de lugar ese día en el interior de la iglesia", ha proseguido Navarro al explicar que acudió con un grupo de amigos "procedente de una cena de celebración bajo los efectos del alcohol". "Pero en ningún caso cometí los actos que se me achacan", ha reiterado.

En la nota expresa su "arrepentimiento ante los responsables de la iglesia y de la cofradía", de la que se ha dado de baja "por no manchar su nombre" y ha expresado su deseo de "desvincular totalmente" al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y al equipo de gobierno municipal, un bipartito de PP y Vox, a los que pide "disculpas sinceras de corazón".

"El alcalde ha reprobado y censurado mi comportamiento y me pidió que me disculpara con el párroco y la hermandad", ha añadido el concejal de Seguridad, Recursos Humanos y Deportes. El primer edil y el resto del equipo de gobierno municipal ilicitano han rechazado hacer declaraciones en relación a estos hechos.