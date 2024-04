Consell y Ayuntamiento de Valencia cargan contra Transportes por el recorte en los AVE

Las obras de reordenación ferroviaria en Madrid siguen generando malestar en la Comunitat Valenciana por los efectos colaterales que estos trabajos producen sobre la movilidad en alta velocidad. Al traslado a comienzos del pasado año de la mayoría de los trayectos del AVE procedentes de Valencia y Alicante desde la céntrica estación de Atocha a la de Chamartín, al norte de la capital, se une ahora la pérdida de ocho servicios diarios desde estas ciudades a Madrid hasta el mes de julio. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han cargado este martes contra el Ministerio de Transportes, al que exigen la recuperación de los trenes suprimidos.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, lamentó que los valencianos sean "los cabezas de turco" y se vean "de nuevo perjudicados" con la pérdida de frecuencias de los AVE. Según manifestó tras el pleno del Ejecutivo autonómico, la reducción de servicios anunciada por Renfe "no tiene buena pinta" para las dos mayores ciudades de la Comunitat y el Consell esperara a ver "en qué se concreta". Además, defendió que no importa que haya "convoyes más largos" si se eliminan trenes AVE en determinados horarios.

Merino volvió a denunciar la situación de los trenes de Cercanías, y garantizó que la consellera de Transportes, Salomé Pradas, está "muy preocupada" y en contacto con el Ministerio que dirige Óscar Puente para que "los usuarios dejen de sufrir el calvario de los continuos retrasos y suspensión de trayectos todas las mañanas".

Según explicaron fuentes de Renfe, las obras de transformación que Adif está realizando en la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, que aborda la fase más crítica en cuanto a la capacidad de vías, tienen como objetivo duplicar su capacidad para trenes de alta velocidad y larga distancia.

En concreto, en los AVE se mantiene el 95% de la oferta de plazas de la relación Alicante/Valencia con Madrid. En función de la capacidad de la infraestructura con las obras, se suprimen cuatro conexiones diarias (dos por sentido) de Alicante con Madrid, por lo que la oferta pasa de 30 a 26 servicios diarios. Por su parte, en Valencia la oferta pasa de 32 a 28 servicios de alta velocidad diarios, al suprimirse cuatro conexiones diarias (dos por sentido).

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, exigió al Ministerio que restituya "inmediatamente" los dos AVE por sentido suprimidos en la línea Valencia-Madrid desde este lunes. "Aquí llueve sobre mojado y el chuleo del Ministerio a la ciudad de Valencia es permanente. Exigimos que se agilicen todas las obras de estación pasante de Atocha para que los valencianos puedan parar y salir desde Atocha y también exigimos que se restituyan las frecuencias que hemos perdido", reclamó la dirigente municipal.

Catalá aseguró que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia está "indignado con la política de transportes que practica el Ministerio con la ciudad". Según añadió la alcaldesa, esta reducción de la frecuencia se suma "al perjuicio que supone para los valencianos y los empresarios que todos los trenes dejen de ir a Atocha para ir a Chamartín y no vamos a tolerarlo", afirmó. Según añadió, en su opinión la solución no es incrementar el número de vagones "porque eso es incrementar la oferta, no la frecuencia" y afirmó que reduciendo la frecuencia "lo que pierde la ciudad es competitividad".

"Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, no más chuleos a la ciudad del Ministerio y del Gobierno de España. Necesitamos recuperar la frecuencia en el transporte público para recuperar competitividad de nuestras empresas y el tejido competitivo de la ciudad", concluyó.

Afección a varias vías

Renfe apunta que las obras de mejora de Adif para ampliar y mejorar la estación de Chamartín traen consigo una reorganización del servicio al afectar directamente a varias vías de la estación madrileña, lo que obliga al ajuste de su capacidad operativa.

Conexiones con Castilla y León

La otra cara de la moneda del recorte ferroviario anunciado por Renfe es la activación de nuevos destinos. En concreto, Valencia estrena AVE a León, con paradas intermedias en Valladolid y Palencia. En el caso de Alicante, se activa un Avlo con destino Valladolid.