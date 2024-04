La inesperada respuesta del Papa Francisco a una mujer de Huelva que viajó a Roma para conocerlo

Cinco mujeres de una familia de Huelva han viajado a Roma para conocer al Papa Francisco. Una de ellas ha compartido a través de TikTok su experiencia en la capital italiana, destacando el momento en el que han conocido al pontífice y este ha mantenido un inesperado diálogo con la abuela de la familia.

La hija de la anciana ha compartido varios vídeos con los mejores momentos que han vivido en la ciudad, entre los que se encuentra su visita a la Capilla Sixtina, su recorrido por las calles de Roma en carrito de golf o su graciosa experiencia en un taxi.

"Estoy loca de contenta. Vamos a ver al Papa Francisco. Qué bonito esto. Merece la pena el miedo que he pasado en el avión", ha comentado la abuela en una de las publicaciones que su hija ha compartido en la red social, justo antes de conocer al pontífice.

En sus publicaciones posteriores, la mujer ha mostrado la reacción del Papa Francisco al hablar con la mujer mayor. "Una alegría de verlo padre", expresó esta mientras le entregaba una estampa de la Virgen del Rocío y, seguidamente, besaba la mano del pontífice.

"No me quería morir sin verlo", añadió después la mujer, provocando la risa del Papa, cuya respuesta provocó que el vídeo se hiciera viral. "Pero no se apure, dentro de diez años vuelva", contestó él.

La publicación cuenta con más de 390.000 visualizaciones y más de 36.000 likes. "Pero no se apure, le dice. Me encanta el humor argentino", "Seas o no seas creyente, hay que reconocer que este Papa transmite buena energía" y "Qué arte más grande", fueron algunos de los comentarios que los usuarios de la red social dejaron en el post.