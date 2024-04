El TEDH cree que una débil lucha contra el cambio climático lesiona Derechos Humanos y abre la puerta a denuncias en España

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que Suiza quebranta varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos por no hacer lo suficiente para reducir emisiones de gas de efecto invernadero, responsables del calentamiento global que provoca el cambio climático, en concreto sobre el derecho a la privacidad y a la vida familiar. Así lo ha dicho en el caso de una demanda planteada sobre el efecto en las mujeres mayores en el país helvético que, tras el fallo comunicado este martes, podría ser utilizado como base a otras demandas que otros particulares plantearan ante tribunales de sus respectivos países firmantes de esta Convención, entre ellos España.

Este novedoso fallo es uno de los tres que ha efectuado este martes el TEDH, con sede en Estrasburgo, en casos que en todos los casos que alegaban lesiones sobre Derechos Humanos por parte de uno o varios países por no hacer lo suficiente en la lucha contra el cambio climático. El más llamativo de los tres era el que plantearon seis jóvenes portugueses contra Portugal, España y otros 30 países europeos, a los que acusaban de no hacer lo suficiente para evitar el calentamiento global que provoca olas de calor, sequías o grandes incendios, que argumentaban que tenían consecuencias sobre los derechos humanos. Este caso, el más llamativo de todos, ha sido desestimado por la Corte de Estrasburgo al considerar que los demandantes deberían haber recurrido antes ante la Justicia portuguesa. En el caso de la responsabilidad que los demandantes también atribuían al resto de países, también a España, el TEDH considera que estos gobiernos no tenían "obligaciones extraterritoriales" para con los demandantes.

Sin embargo, la Corte sí ha visto justificada la demanda de las mujeres mayores de Suiza por el quebranto en materia de derecho humanos que denunciaban por el hecho de que el Gobierno de este país no hacía lo suficiente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, considera que esto "viola" el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida privada y la vida familiar, además del derecho a haber tenido un juicio justo, consagrado en el artículo 6 del mismo tratado.

Aunque este fallo no prejuzga si el resto de países firmante de la Convención cumplen sus obligaciones para luchar contra el cambio climático, observa por primera vez esta labor bajo la óptica de los derechos humanos, según defienden los demandantes, lo que abre la vía a que demandas similares puedan presentarse delante de los distintos tribunales nacionales, también los españoles.

"Este fallo fija la obligación de todos los firmantes de la Convención para afrontar el cambio climático, creando un precedente con consecuencias para todos los gobiernos europeos", ha afirmado tras el fallo la Red Global de Acción Legal, la plataforma de asociaciones ecologistas, también Ecologistas en Acción, que han trabajado y llevado al TEDH los tres casos sobre cambio climático que se han fallado este martes.

"A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene poder para sancionar a gobiernos que no cumplen con sus sentencias, el fallo puede utilizarse en casos a nivel nacional, haciendo responsable a los gobiernos por no cumplir con ellas. Por tanto, se espera que el fallo de hoy traiga una nueva ola de casos domésticos sobre cambio climático en tribunales domésticos en Europa", explican los demandantes.

(habrá más información en breve)