Valverde, presidente

Tengo un plan sin fisuras. Un plan al que se sumarán todos. Un plan por el que me aplaudirán. Ahora que se acercan las elecciones en el País Vasco ya sé quién tiene que ser el próximo presidente del Gobierno, esa persona que guiará al país con su carisma tranquilo, con su voz de sosiego en medio de la marabunta gritona y con su aspecto de chaval noblote siempre dispuesto a ayudar a los vecinos cuando se les atasca el lavabo del baño. Esa persona nació en un pueblo de Cáceres, se crio en el norte de España y se llama Ernesto Valverde Tejedor.

¿Cómo no fiarnos del Ancelotti de la ría del Nervión cuando todos estamos de acuerdo en que el entrenador del Athletic de Bilbao jamás nos mentiría a la cara y que nunca pondría un tuit en X soltando una sandez demagógica de esas que causan la mayor de las vergüenzas ajenas?

Cómo no reclamar perfiles como el del Txingurri ahora que solo pedimos que no nos engañen con tanto descaro y que no conviertan los parlamentos en un campo de la Kings League. Valverde sería el adulto entre los adolescentes. Mozart en una reunión de amigos de Omar Montes. Un válium para aquellos enfermos más polarizados.

El Txingurri cambiaría de opinión como cualquier otro hijo de vecino, pero nunca tendrías la impresión de que te está engañando, qué te digo yo, por siete malditos votos. Y tampoco le veríamos aparentando moderación para luego actuar como el peor de los hooligans.

Como para no querer a un Valverde liderando la Gabarra de todos, pero no para ser lehendakari, sino para ser presidente del Gobierno de España. Ahí lo dejo.