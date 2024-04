Siete barones del PP contraatacarán el troleo de Aragonés en el Senado

El PP de Alberto Núñez Feijóo repite estrategia y usará su músculo territorial para echar un nuevo pulso al independentismo. Sobre todo al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, que ya ha confirmado que asistirá el próximo lunes a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para defender la amnistía e insistir en su propuesta de un referéndum pactado. Hasta ahí se trasladarán al menos siete de los once presidentes autonómicos del PP que buscarán una foto similar a la del pasado 19 de octubre, cuando se unieron todos para denunciar sus sospechas de que el Gobierno se abriría a una amnistía.

En esta ocasión, los populares irán armados de argumentos, ya que sus sospechas se materializaron. Además, los barones contraatacarán a Aragonès, que este jueves lanzó su propio desafío: "Como independentista y de izquierdas, trolear al PP siempre es apetecible", sostuvo en una entrevista en la Ser. Fuentes de la dirección nacional confirman que Feijóo no asistirá al Senado, pero avanzan la que será la estrategia orquestada de réplica al líder republicano: "Un presidente que ha de convocar elecciones porque el partido de Ada Colau le revienta la legislatura no está para trolear a nadie". "Quien permite que se trolee al resto de españoles es el Gobierno con la amnistía", sostienen fuentes del PP, al tiempo que recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez se ausentó de la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas de octubre.

A diferencia de aquella sesión parlamentaria, Feijóo no ha logrado reunir a todos sus presidentes. Por el momento han confirmado su presencia Jorge Azcón (Aragón), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), Juan José Imbroda (Melilla), Fernando López Miras (Murcia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). En cambio, se ausentarán "por motivos de agenda" Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Marga Prohens (Baleares) y María José Sáenz de Buruaga (Cantabria).

7 presidentes y 7 consejeros del PP defenderán la dignidad de España frente a la amnistía ilegal en el Senado.



Aragonés pretende trolear al Estado tras trolear a Sánchez. Se siente fuerte, pero no lo es ante la España que representamos y que se rebela contra los privilegios. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) April 4, 2024

Los presidentes, o en su caso los dirigentes a los que deleguen las intervenciones, confrontarán cara a cara con Aragonès, a quien le recordarán que "la condescendencia que el independentismo encuentra en Sánchez no la va a encontrar en ellos". "Puede trolear a Sánchez porque es un presidente débil, pero los presidentes del partido popular que representan al estado en sus autonomías no van a consentir que un presidente como este venga a dar lecciones a los españoles de nada". En este punto reprochan que el Gobierno no haya confirmado aún su presencia y visto el último precedente auguran la ausencia de los tres barones que le queda al PSOE: Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), María Chivite (Navarra) y Adrián Barbón (Asturias).

En todo caso, en Génova inciden en que su ofensiva no versará sobre el líder de ERC sino que se centrarán en la amnistía, "contra la desigualdad que promueven desde el Gobierno central al comprar todos los postulados del independentismo". Asimismo, el lunes se aprobará el informe elaborado por los senadores del PP en el que analizan el impacto que tiene la amnistía para el resto de comunidades que no son Cataluña. En el borrador, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, los senadores alertan de que la amnistía sentará un "nefasto precedente" que alentará más actos "insurreccionales y separatistas".

El PP traslada su ofensiva a 40 provincias

El pasado 22 de febrero, el PP arrancó su doble ruta para llevar su rechazo a la amnistía y su defensa por la igualdad por toda España. Para ello, los populares fletaron dos autobuses para peinarse el territorio por el norte y por el sur. En mes y medio han visitado 40 provincias.

Tal y como informan fuentes del PP a 20minutos, la ruta del sur comenzó el 23 de febrero en Cuenca. Desde entonces ha parado en Guadalajara (25 febrero), Murcia (27 de febrero), Toledo (28 de febrero), Albacete (29 febrero), Badajoz (1 de marzo), Sevilla (4 de marzo), Málaga (6 de marzo), Málaga (6 de marzo), Granada (7 de marzo), Almería (8 de marzo), Cádiz (13 de marzo), Córdoba (14 de marzo) Jaén (15 de marzo) y Cáceres (16 de marzo).

Mientras tanto, otro bus ha recorrido el norte con su primera parada en Zaragoza. Luego Teruel (23 de febrero), Huesca y Lleida (24 de febrero), Tarragona (25 de febrero), Girona y Barcelona (26 febrero), Soria y Segovia (28 febrero), Burgos (29 febrero), Asturias (1 marzo), Coruña (3 marzo), Valladolid y Palencia (5 marzo), Pamplona (6 marzo), Ávila (7 marzo), Zamora (8 marzo), Orense y Lugo (13 marzo), Salamanca (14 marzo), La Rioja y León (15 marzo), Cantabria y San Sebastián (18 de marzo), Vitoria y Bilbao (20 de marzo). Incluso ha habido una ruta extrapeninsular a Baleares (17 de marzo).

"Con esta iniciativa, el PP está pisando las provincias para poner en evidencia los agravios que suponen las cesiones a los independentistas. La ruta representa un símbolo de resistencia frente a los pactos del Gobierno con los independentistas para parar los pies a los que quieren trocear España", defienden desde Génova.