Aragonès exige en el Senado la amnistía como paso previo al referéndum y el PP se une contra la "indignidad" de Sánchez

El Senado fue, la legislatura pasada, escenario de los primeros choques entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este jueves, en cambio, volvió a cumplir la función que tiene encomendada: la de dar voz a los territorios. Aunque no a todos, sino a las once autonomías gobernadas por el PP y a Cataluña. Las que tienen en frente a un socialista -es decir, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha- se quedaron sin presencia en un debate en el que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dibujó la amnistía como un "primer paso" hacia un referéndum "acordado" con el Gobierno. Los once mandatarios del PP, por su parte, se unieron contra el "trato privilegiado" que supondría la medida de gracia que el presidente del Gobierno en funciones negocia con Junts y ERC. Una alianza para hacer presidente a Sánchez que los barones populares consideraron "inmoral", "una indignidad" y que se negocia "solo por interés personal".

"La amnistía es un paso imprescindible, un punto de partida", ha reivindicado Aragonès en la Cámara Alta, a la que ha acudido contra todo pronóstico para participar en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Asimismo, ha defendido que la medida que negocian ERC y Junts con Sánchez de cara a su investidura debe "continuar" con lo realizado hasta ahora, mencionando "la liberación de los presos políticos" -en referencia a los indultos que aplicó el presidente en funciones a los condenados por el ‘procés’ en 2021-, el "reconocimiento de un conflicto político que se va a resolver con diálogo y una votación" -algo pactado por el PSOE y ERC en la mesa de diálogo- o la derogación de la sedición, uno de los últimos acuerdos entre socialistas y republicanos. También ha pedido ante sus homólogos no usar Cataluña "con fines partidistas". Después, se fue. Sin siquiera saludar a Pedro Rollán, presidente de la Cámara Alta.

En frente, los once presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente popular de Canarias, que han defendido la "igualdad" de los españoles ante la ley, el trato "equilibrado" que deben recibir las comunidades autónomas y, en consecuencia, han cargado contra "el privilegio y beneficios" que daría una amnistía a los políticos catalanes frente al resto de ciudadanos. Estas ideas han guiado los discursos de los barones del PP que este jueves han orquestado su mayor ofensiva parlamentaria contra el perdón del procés. "Ningún territorio es más importante que otro porque ningún español es más importante que otro. La pluralidad nos fortalece, pero no puede significar desequilibrio ni desigualdad", ha expresado el gallego Alfonso Rueda, quien ha dado paso a sus homólogos.

A las 11.00 horas llegaban apresurados los últimos presidentes autonómicos al Senado para escenificar su rechazo a la amnistía en la comisión de comunidades autónomas. No para "hablar de sus libros" -como ha explicado el valenciano Carlos Mazón en la Cámara Alta, aunque Juan Jesús Vivas haya aprovechado para esgrimir las necesidades de Ceuta- sino de "un capítulo de igualdad de todos los españoles"; no para pedir más financiación que otros territorios sino para exigir que el sistema sea "negociado con luz y taquígrafos y no en un despacho de Waterloo" -como ha apuntado el andaluz Juanma Moreno-.

En definitiva, para defender el modelo territorial y proteger la Constitución española, a la que han acudido más de una vez para leer sus artículos, que estarán en "peligro" si Pedro Sánchez concede la amnistía a los condenados por el procés catalán. "Es ilegal, inmoral y un ataque a los españoles con el único objetivo de asegurarse siete votos, es una transacción ilegal", ha lanzado el aragonés Jorge Azcón, a lo que el andaluz añade: "Lo que se oculta nunca suele ser bueno para la inmensa mayoría". La madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más allá, tras recordar que el indulto significa que te perdonan mientras que la amnistía implica que el Estado que te pida perdón: "Sánchez necesita que España pida perdón a cambio de su investidura y por eso negocia a escondidas y no da la cara", concluye.

La llegada de los presidentes autonómicos ha coincidido con el aviso previo del presidente catalán, Pere Aragonès, de que abandonaría la Cámara una vez finalizase su intervención. De ahí que los populares hayan incorporado a sus discursos las críticas por el plantón del dirigente de ERC. "Esta mañana, escuchaba que Aragonès decía que el problema es que nadie escucha a Cataluña, y creo que hoy ha quedado claro que, realmente, el problema es que los que se creen dueños de Cataluña, no escuchan a nadie", le ha reprochado el murciano Fernando López Miras.

Además, con varios de sus compañeros, el murciano ha puesto la voz de alarma sobre el órdago lanzado por Aragonès al decir que la amnistía es solo "el punto de partida". La lectura que hace la cántabra María José Sáenz de Buruaga es que la amnistía conducirá a "más cesiones que pueden quebrar la solidaridad entre las comunidades autónomas". El valenciano, por su parte, ha replicado al "ausente" Sánchez y Gobierno de España que "los chantajes no acabarán nunca si el chantajeado no se planta".

Además, "¿qué mensaje envía al resto de Comunidades que han defendido sus reivindicaciones por los cauces legales?", se ha preguntado la presidenta balear Marga Prohens quien ha admitido que si bien la insularidad de la que gozan las islas "es un derecho a considerar" no es, en cambio, "un privilegio ni una ventaja" sobre otros territorios. Por esto mismo, y ante la "injusticia" de la amnistía que provoca "españoles de primera y de segunda", los once barones populares dicen "basta ya". Siendo como el presidente Azcón, el "más rebelde frente a cualquier intento de quebrar la unidad de España" o simplemente recurriendo la ley, como ya anunció la madrileña que hará.

"No nos quedaremos con los brazos cruzados", ha dicho la extremeña. "No nos van a callar -continúa la madrileña-. ¿Cuánto tardarán los amnistiados para repetir su traición? ¿Qué será el puesto de España en el mundo? Hoy recordamos frases de Julián Marías proféticas: no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar". El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco le ha instado a Sánchez a que "frene su deriva".

Así se han dado por terminadas las primeras intervenciones de los presidentes autonómicos en una sesión que ha estado marcada por la ausencia del Gobierno, por el protagonismo de ERC y por la exhibición de músculo del PP, que en esta ocasión han hecho uso de las lenguas cooficiales al encontrarse en la Cámara territorial. De este modo, también, los populares han concluido satisfechos su primera gran ofensiva parlamentaria contra la amnistía que tendrá como siguiente escenario las calles.

Espadas, voz del PSOE

La voz del PSOE ha sido la de Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz. Y la ha utilizado para cargar duramente contra el PP, a quien ha acusado de ser el "enemigo" de la "igualdad entre españoles" y de "intentar boicotear" la investidura del presidente del Gobierno en funciones. "Ustedes y sus políticas son el peor enemigo para la igualdad en nuestro país", ha lanzado Espadas desde la tribuna.

Más concretamente, el senador del PSOE ha criticado los "regalos fiscales" en forma de bajadas de impuestos llevadas a cabo por los presidentes autonómicos del PP -presentes todos por la mañana, pero solo Juanma Moreno, el de Andalucía, por la tarde-. "Ni avanzan en igualdad ni descienden la tasa de pobreza", ha continuado el socialista andaluz, que ha asegurado que lo "que necesita España" para "seguir avanzando en igualdad es un Gobierno de Pedro Sánchez". Un Ejecutivo que, pese a no tener aún ni fecha de investidura, ha dado casi por hecho: “¿Que qué vamos a hacer? Gobernar”, ha apuntado.

Un argumento similar al de Espadas lo desplegaron desde ERC. Su portavoz, Sara Bailac, criticó el "contorsionismo dialéctico" del PP para criticar la amnistía hablando de la igualdad entre los españoles. También Mario Zubiaga, de EH Bildu, reprochó a los 'populares' que socavasen la "igualdad económica". "Cuando PP y Vox reivindican la igualdad territorial aspiran a la igualación y a la uniformización por abajo, al manido café para todos. Una igualdad basada en tratar igual a los desiguales", apuntó. Desde Junts y PNV quisieron defender la posibilidad de que la amnistía quepa dentro de la Constitución. La formación de Carles Puigdemont avisó de que "nunca renunciarán a la unilateralidad" mientras que la 'jeltzale' María Dolores Etxano dijo que "los problemas políticos hay que darles una solución política".