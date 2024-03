Cuenta atrás para la campaña del 21-A: el PNV apuesta por un "autogobierno suficiente" y EH Bildu por "llegar a la independencia"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado este domingo de Aberri Eguna por que la Comunidad Autónoma Vasca tenga "un autogobierno y una capacidad política y económica suficiente" para afrontar "tres retos colosales", como son la transición energética, la revolución tecnológica y la transición social, de las que depende que Euskadi "siga siendo pujante" y sea "reconocida nación europea" o se quede como "un barrio dependiente y desconocido de las afueras de no sé qué sitio".

Tras plantear un pacto de autogobierno y tres acuerdos de país para enfrentar estas transiciones, ha llamado a "movilizar a tope" el voto al PNV en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, y ha avisado de que EH Bildu intenta pasar "sin pena ni gloria" en esta campaña electoral, huyendo de polémicas y metiendo en "el cajón" aquello de lo que no le viene bien hablar, porque tiene "una agenda oculta" a desplegar después de los comicios, y para que la ciudadanía no se pregunte "si será verdad" que han cambiado tanto.

Andoni Ortuzar ha destacado que Euskadi tiene por delante "tres retos colosales" como sociedad: su adaptación a la transición energética y a la sostenibilidad ecológica; "engancharse" a la revolución tecnológica que conllevará la transición digital; y, de puertas adentro, "afrontar una transición social que plantee soluciones a los problemas" del envejecimiento y un crecimiento demográfico "muy bajo".

"De cómo salgamos de cada una de estas tres grandes aventuras va a depender que Euskadi siga siendo una pujante y reconocida nación europea, o pasemos a ser un barrio desconocido de las afueras de no sé qué sitio. Nación europea o barrio dependiente. Es así, y es tan así que pienso que el futuro de nuestro actual autogobierno, y el futuro del nuevo autogobierno que necesitamos como país, tiene que estar íntimamente ligado a nuestra estrategia frente a esas tres transiciones", ha afirmado.

Por ello, ha subrayado que los vascos necesitan "el autogobierno, la capacidad política y económica suficiente, para poder superar positivamente estos tres retos". "Y esa va a ser la principal tarea que se va a marcar el PNV en los próximos años, tanto en las instituciones vascas como en Madrid o Bruselas: propiciar que Euskadi pueda afrontar con garantías el futuro complejo, pero lleno de oportunidades", ha añadido.

Ortuzar ha destacado que este Aberri Eguna es un día para celebrar, juntarse y "coger fuerzas conjuntamente para afrontar lo que viene", los tres grandes retos, "desde una base sólida, trabajada a lo largo de estos 45 años, y muy especialmente en estas tres últimas legislaturas de la mano de los gobiernos del Lehendakari Urkullu". "Ahora viene el momento de la verdad y hay que seguir dando la talla", ha enfatizado.

En todo caso, ha querido dejar claro que, al proponer estos acuerdos de país, el PNV no mira al próximo 21 de abril, cuando son elecciones autonómicas, sino "al 21 de abril de 2036 y más allá". No obstante, no ha ocultado "la importancia" que tienen para los jeltzales y para Euskadi estos comicios al Parlamento. "La cosa está reñida, pero vamos a ganar. El asunto es cómo y por cuánto", ha proclamado.

EH Bildu apuesta por la "llegada a la independencia"

Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos", y ha destacado que la coalición abertzale tiene "vocación de alternativa de gobierno", pero también de "estado vasco", para demostrar que "este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía al servicio de las mayorías sociales". Además, ha admitido que la independencia no se conseguirá "de un día para otro", si no existen "escenarios intermedios".

Otegi ha destacado que, frente a quienes el Aberri Eguna es "algo del pasado, una incongruencia histórica" o una "costumbre", EH Bildu celebra todos los años este día "para hacer una negación radical, democrática y popular" a que "haya dos Estados que pretendan decidir por nosotros y por nosotras", en referencia al español y el francés.

De esta forma, ha incidido en la necesidad de "alcanzar los gobiernos" para "demostrar que los independentistas somos capaces de mantener nuestro orgullo por nuestra vieja nación", poniendo como ejemplo "grandes movilizaciones de pensionistas o una huelga feminista". También para demostrar, "mediante nuestra acción de gobierno, que este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía, que pone la soberanía al servicio de las mayorías sociales de este país".

"Queremos también tener el orgullo de decir que Euskal Herria es la vanguardia en toda Europa de los derechos sociales, de la defensa de la salud, de la defensa de la educación, de la defensa de la tierra y de la defensa del reparto de la riqueza", ha manifestado. Arnaldo Otegi ha subrayado que no tienen "ansiedades ni prisas". "No vamos con prisa porque vamos lejos y tenemos claro cuál es el horizonte", ha apuntado.

Se ha mostrado "persuadido de que la independencia de este país va a atravesar fases diferentes en cada coyuntura histórica", y ha asegurado que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos, y esos gobiernos tienen que ser gobiernos con propósito, seguramente gobiernos con otros", algo que, según ha considerado, les permitirá "acrecentar la base independentista".

"No alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios", ha añadido el coordinador general de EH Bildu, quien ha remarcado que "ese es el camino que tenemos trazado y ese es el camino que, junto al pueblo trabajador vasco, recorreremos hasta alcanzar la República vasca, que no le quepa la menor duda a nadie"", ha aseverado.