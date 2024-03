Retiran unas galletas y gominolas con un derivado del cannabis por riesgo para la salud

La presencia de un derivado del cannabis en chucherías y galletas preocupa a las autoridades sanitarias por sus posibles efectos nocivos para la salud. El aviso se produjo desde la Comunidad de Madrid, donde detectaron la comercialización de estos productos. Concretamente, la alerta se ha generado por las Cookies HHC y las Gummies HHC. Aunque en la etiqueta se especifica que "no son aptos para consumir", su aspecto y presentación incitan a ser injeridos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de hexahidrocannabinol (HHC), un derivado sintético del cannabis. Según ha informado El País, dos personas se han intoxicado por consumir estos productos, presentando síntomas como mareos y vómitos. Esta sustancia, relativamente nueva, se asemeja al THC, componente de la marihuana, en los efectos que genera, como la euforia, alteraciones en la percepción, embriaguez o el aumento del placer sensorial.

La agencia dio la alerta para retirar estos alimentos del mercado el 22 de marzo. Las galletas y gominolas pertenecen a la marca Weed Nation, procedentes de la República Checa. "Los productos, a pesar de que incluyen una mención para que no se consuman, presentan la apariencia de alimentos, especialmente atractivos para los niños, y se han puesto a disposición de la población", explica Aesan en su comunicado. Las Cookies HHC indican en su envoltorio: "Producto técnico o investigación. No consumir. No apto para el consumo humano. Mantener fuera del alcance de los niños".

Cookies HHC y su advertencia sobre no apto para el consumo humano. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Este tipo de derivados del cannabis se pueden encontrar fácilmente por internet. Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición consideran que el consumo de estos compuestos "implica un riesgo grave para la salud". Por ello, recomiendan que aquellos que tengan alguno de estos productos señalados se abstengan de consumirlo. La autoridad competente informó al resto de comunidades autónomas sobre la existencia de estos productos para que verifiquen si hay presencia de ellos en el mercado.

Las autoridades sanitarias de España también remitieron aviso el 26 de marzo al resto de países miembros de la Unión Europea a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) por el "riesgo potencial" de estos alimentos para la salud humana. La comercialización de alimentos que contengan cannabinoides, como el CBD, deberá contar con la autorización previa de la Comisión Europea, al tratarse de compuestos que no se ha podido demostrar un consumo seguro en la Unión Europea.