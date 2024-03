Hortaleza ordena sus fiestas para reducir los festejos populares con permiso de venta de alcohol

Las fiestas en el distrito de Hortaleza están dando de qué hablar entre los vecinos de los distintos barrios. El motivo es la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la calle por parte de las asociaciones vecinales durante estas fiestas. En la Junta Municipal de marzo, los grupos aprobaron los festejos populares para este 2024, donde pasaron la criba seis propuestas de las 26 presentadas por parte de nueve asociaciones. Todas las demás, donde se encuentran calçotadas, arte callejero, cine de verano o música en directo, quedaron fuera "por no tener entidad de festejos populares", señalan fuentes de la Junta de Hortaleza. Según la normativa municipal vigente, las actividades que no se catalogan de "festejo popular" no tienen permitido la venta de alcohol en la calle.

Durante la Junta, el concejal presidente del distrito, David Pérez, aseveró: "En lo que de mí dependa no podrán vender alcohol, y no es una cuestión de opinión, es una cuestión legal porque entra en contradicción de otras ordenanzas como la de venta ambulante". Al mismo tiempo, dejó claro que su intención no es prohibir ninguna actividad: "Nosotros estamos aplicando la normativa y en ningún momento vamos a impedir ni eliminar ni prohibir ni suprimir ninguna actividad".

Fuentes de la Junta aseguran que "las asociaciones presentan actividades camufladas bajo una fiesta popular con el único objetivo de sacar una barra. Sus propuestas no van ligadas a un festejo, son eventos sin más". Además, consideran que "si es una actividad para familias y niños, hay que evitar la presencia de alcohol". A todo esto, se suma la preocupación de la Junta por los comercios de la zona, los cuales "se ven perjudicados cuando una asociación pone una carpa y reparte comida de manera gratuita o cobrando menos de lo que vale en un restaurante".

Las asociaciones: "Llevamos 40 años participando"

Ante esta situación, la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, ha manifestado a través de un comunicado difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que la decisión de David Pérez supone "un ataque al trabajo de las asociaciones que promueven actividades de ocio culturales gratuitas, que salen adelante con el esfuerzo desinteresado y altruista de muchas personas".

"No hay ningún criterio técnico que justifique esta decisión que discrimina las fiestas de unos barrios frente a otros, porque la normativa municipal nos ampara", afirma la Coordinadora aludiendo a la ordenanza de festejos populares. Por otro lado, las entidades de Hortaleza recuerdan que las fiestas excluidas ahora por el concejal fueron aprobadas el año pasado con el voto favorable del Partido Popular.

Desde la Asociación Vecinal de Manoteras, su portavoz, Miguel López, muestra su incredulidad ante esta decisión: "Llevamos 40 años participando en las fiestas del barrio y nunca ha pasado nada ni ha habido ningún problema de vandalismo ni nada por el estilo". Además, ve un agravio comparativo respecto a otros barrios: "No tiene sentido que los vecinos del barrio de San Lorenzo pueden vender cerveza y nosotros no".

Las asociaciones niegan ganar dinero con las barras

Para la Asociación Sociocultural Danos Tiempo, los argumentos que les dan desde la Junta en contra de la venta de alcohol les parecen "muy simplistas y demuestra que conocen muy poco el distrito, ya que las fiestas tienen una gran acogida vecinal que favorece al vecindario y, por supuesto, no por la venta de alcohol, sino por las relaciones vecinales que se crean", señala su portavoz, Javier Díaz.

Por parte de la Junta de Hortaleza, "toda esta polémica viene porque las asociaciones utilizan todas estas fiestas para ganar dinero con la venta de alcohol en las barras". Algo que Díaz niega, alegando que "el dinero que se gana se destina a los gastos del evento". "Es cierto que una de las maneras que tenemos de conseguir ese dinero es a través de las ventas de las barras, pero no ganamos dinero", matiza. Además, hace énfasis en que "no se promueve el alcohol ni que la gente se emborrache, estamos muy en contra de eso".

La Asociación Sociocultural Danos Tiempo asegura que va a seguir intentando hacer fiestas porque consideran que "es positivo para el barrio". Al mismo tiempo que pide a la Junta "trabajar en la misma línea, que es favorecer a los vecinos" y quieren alejarse de la polémica de si se permite o no vender alcohol, "que es algo con muy poco peso por su parte", afirman.

Como respuesta, la Junta explica que las actividades que proponen desde las asociaciones se podrán llevar a cabo si presentan la documentación requerida y se les autorizará en función del criterio de los técnicos. "Que puedan vender comida y bebidas depende de las licencias que soliciten las asociaciones en función de la actividad que vayan a hacer. Esto lo decidirán los técnicos, no es un criterio político", detallan.