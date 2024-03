Los líderes de los 27 ya ponen sobre la mesa la financiación de la Defensa europea con deuda común

Las cumbres europeas no tienen horarios y menos con una agenda internacional tan cargada y que exige a la UE tomar decisiones rápidas y rotundas. Así se sentaron este jueves los líderes de los países miembros en Bruselas en el Consejo Europeo, con una agenda de 10 puntos para solo dos días, con prioridad a la situación en Ucrania y en Gaza. Dos palabras se escucharon en los pasillos del encuentro: urgencia y unidad. La primera porque ambos conflictos están en un momento clave; la segunda para que no se dude de que Europa tiene una sola voz sea donde sea el reto que se plantea, aunque el caso de Palestina ese consenso no esté ni mucho menos asegurado.

Esa petición del alto el fuego fue solicitada ya desde la llegada por varios líderes, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La mayoría de los Estados miembros europeos lo han hecho, pero nosotros no lo hemos hecho como UE en su conjunto", expuso por su parte el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Sánchez fue más allá e incidió en la propuesta española de una Conferencia de Paz entre Israel y Palestina que acabe "en el reconocimiento de los dos Estados". En un encuentro en el que también estuvo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, varios jefes de Gobierno recordaron que la situación actual es "completamente inaceptable".

Pero el tema quedó para el final de la jornada y Ucrania fue otro de los platos que se pusieron sobre la mesa en un escenario en el que a Kiev le apremia que siga llegando la ayuda occidental. De hecho, el Gobierno de Volodimir Zelenski ha cifrado en 450.000 millones de euros el apoyo necesario para que el país se pueda reconstruir. Y con esa 'excusa' los países miembros han abierto la posibilidad de una nueva emisión de deuda común para financiar la industria militar, en un modelo parecido al usado con la Covid o con la compra conjunta de energía. La idea la lanzó el presidente francés, Emmanuel Macron, y parece tener buena acogida entre algunos de sus homólogos, aunque se da más importancia a vehicular la apuesta a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"Si eso no sale adelante hay que encontrar otra solución que pueda resolver este tema. Es un problema de financiación y hay que abordarlo ahora, no lo podemos posponer", comentó la primera ministra estonia, Kaja Kallas. España adopta en este sentido una posición más pragmática y fuentes diplomáticas reconocen que todavía es un debate poco reposado; sí discrepa el Gobierno en las frases grandilocuentes y niega que la UE tenga que prepararse para una economía de guerra.

El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar

Mientras que su colega finlandés, Petteri Orpo, ha defendido que se necesita más financiación europea para potenciar la industria militar y cada Estado miembro debe hacer su parte. "Tenemos que usar todos los instrumentos que tenemos", ha recalcado, apuntando a la reforma del mandato del BEI. Para el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, potenciar la fabricación de armamento en Europa es algo que va de la mano de la seguridad y prosperidad del continente, por lo que apoyará decisiones que "vayan en esa dirección", incluyendo que el BEI haga más para permitir a la industria militar el acceso a financiación europea.

Quien quiso rebajar un poco la tensión fue el Alto Representante, Josep Borrell, quien aseguró que la guerra "no es inminente" para Europa, desmarcándose del alarmismo de algunas voces en las últimas semanas. "El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no es inminente", dijo el jefe de la diplomacia europea, que pide ser "realistas" pero sin salidas de tono: "Tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestras capacidades de defensa, aumentando la capacidad de defensa de nuestra industria, pero no asustemos a la población innecesariamente".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, apuntó que la ayuda para Ucrania tiene que llegar rápido y que la situación en Gaza exige "un alto el fuego", y eso pidió a los líderes. "Tenemos que pasar de las palabras a los hechos", sostuvo la dirigente maltesa en varios de los temas que abordó en su rueda de prensa, además cuando quedan menos de tres meses para las elecciones europeas. "Cada voto importa", aseguró en su comparecencia, con foco especial en la lucha contra la desinformación y la propaganda porque la cita "pondrá a prueba nuestros sistemas democráticos". Sobre la importancia de los nuevos planes sobre Defensa, Metsola recordó que la UE se creó "para sostener la paz", pero la invasión rusa cambió todo: "Nuestro proyecto depende de que podamos ser autónomos y estar seguros".