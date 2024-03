Sánchez huye de hablar del caso Air Europa a su llegada a Bruselas y acusa a Feijóo de hacer "una oposición destructiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha huido de hablar de los temas más espinosos para su Gobierno ahora mismo, como son el caso Koldo o el relativo al rescate de Air Europa, y ha asegurado que todo forma parte de "una oposición destructiva" por parte del PP. Así lo ha expresado este jueves a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, donde además ha dicho que todo responde "a la frustración" de Alberto Nuñez Feijóo "por no haber podido formar" un Ejecutivo con Vox tras el 23-J. "Pero eso es la democracia", sentenció.

Para Sánchez el PP sostuvo que no llegaba "a insultar" al Gobierno y ahora "ha pasado al ataque personal". En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha acusado a Feijóo de "no pedir responsabilidades" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por, dijo, "un caso de corrupción que le afecta directamente". No quiso entrar en cambio Sánchez en los puntos que afectan al PSOE ahora mismo, en la misma jornada en la que el Congreso ha dado luz verde a la comisión de investigación encargada de aclarar el caso de la compra de mascarillas.

El asunto de la "frustración" de la oposición también lo mencionó el presidente del Gobierno a la hora de hablar de las elecciones en Cataluña, que ve como "una oportunidad" para que "se mire más al futuro y no tanto al año 2017". En este sentido, apeló a la "convivencia" como parte de su programa de Gobierno, "de la mano del crecimiento económico y de datos de empleo muy positivos". Además, dejó un mensaje, sostuvo, "para el resto de España" a la hora de insistir en que Cataluña "dividida no avanza".

Sánchez concluyó diciendo que Salvador Illa "es el mejor candidato" -y de momento lidera la mayoría de encuestas- porque, además, ha hecho "una oposición responsable" al Gobierno de Pere Aragonés. No quiso en cambio entrar el presidente en el papel que pueda jugar Carles Puigdemont, que este jueves anuncia si es candidato o no al 12-M en las filas de Junts.

En lo que refiere a los temas propios del Consejo Europeo, Pedro Sánchez repitió que la posición de España "es conocida" a la hora de pedir un alto el fuego en la guerra de Gaza, con un escenario que facilite la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Otro de los puntos clave para el Gobierno es la organización "de una Conferencia de Paz" entre Israel y Palestina, que desemboque "en la solución de los dos Estados". Esa tesis aplica también, añadió, "para seguir ayudando a Ucrania" frente a la invasión rusa.