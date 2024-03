La abogada general de la UE propone al TJUE anular el acuerdo de pesca con Marruecos

La Abogada General de la UE ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule la decisión del Consejo por la que se confirma el acuerdo pesquero entre la Unión y Marruecos. Pide que confirme la sentencia del Tribunal General por la que se anula la decisión tomada por los Estados miembros.

En primer lugar, la abogada general explica que el pueblo del Sáhara Occidental "no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre". Sin embargo, el Frente Polisario lucha por uno de los tres resultados posibles del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental: la creación de un Estado independiente. En consecuencia, debe considerarse que el Frente Polisario "refleja los intereses y deseos de (al menos) una parte del pueblo del Sáhara Occidental", resume.

Después, pasando al fondo del asunto, la abogada general sostiene que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de Aplicación "no cumplen el requisito" de tratar el territorio del Sáhara Occidental como "separado y distinto" del del Reino de Marruecos.

Además, añade, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también "puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio!. Sin embargo, dado que algunos de estos elementos, aunque planteados ante el Tribunal General, no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental, concluye el comunicado de la abogada. En general, el TJUE suele seguir la línea marcada por esta figura.

En enero de 2019, la Unión Europea y el Reino de Marruecos firmaron el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero sostenible (el Acuerdo de pesca), junto con el Protocolo de aplicación. Dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo.

En junio de 2019, el Frente Polisario, movimiento que apoya el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, solicitó la anulación de la Decisión del Consejo ante el Tribunal General. En su recurso, el Frente Polisario afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental. Alega que el Consejo no respetó el derecho a la autodeterminación de dicho pueblo. En su sentencia, el Tribunal General anuló la decisión del Consejo. En 2021, tanto la Comisión como el Consejo interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia.

La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.