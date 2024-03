Feijóo echa otro pulso al líder del PP catalán: "No elegiremos al candidato hasta saber si representa a un proyecto más amplio"

El líder del PP ha echado un nuevo pulso a quien lleva representando a su partido en Cataluña desde 2018. A menos de dos meses para la cita con las urnas, Alberto Núñez Feijóo sigue sin confirmar a Alejandro Fernández como su candidato al 12 de mayo, generando con ello más tensión dentro del PP catalán y aumentando las sospechas sobre su relevo. Desde Génova justifican ahora que su elección dependerá de si finalmente se acuerda la integración de la marca Ciudadanos bajo las siglas populares: "No elegiremos al candidato hasta saber si representa solo al PP o a un proyecto más amplio". Esto pese a que Alejandro Fernández gusta en las filas naranjas.

De este modo, el líder nacional se impone ante quien le ha cuestionado su política en Cataluña en los últimos meses. Sobre todo su relación con Junts cuando trascendió que la dirección nacional se había reunido con el partido independentista en el marco de la investidura de Feijóo. Antes de que se produjeran dichos contactos, el líder del PP ya apuntó en agosto que él no es "un rival político e ideológico" de Junts. "Es un partido soberanista y el PP de Cataluña, no. El objetivo del Partido Socialista es que Junts no tenga poder en Cataluña, porque su pacto es con ERC", defendió en una entrevista en El Mundo. A lo que el líder del PP catalán replicó: "Junts sí es mi rival". Estos gestos de rebeldía se han repetido en varias ocasiones en los últimos meses, aumentando la tensión con su líder nacional.

También entre las dos bandas -a favor y en contra del actual líder-; entre continuar el proyecto de Fernández, que ha ganado muchos afines y otros tantos adversarios, o sustituirle por otros perfiles más cercanos a Feijóo como el de la actual portavoz del PP en Europa, Dolors Monserrat. Lo que la mayoría de dirigentes preguntados por ello descartan es la posibilidad de que Feijóo escoja a un perfil de Ciudadanos para liderar el PP. Como mucho -dicen-, a algún exdirigente naranja que ya diera hace tiempo el paso al PP, como Nacho Martín Blanco. En lo que coinciden todas las voces del partido consultadas es que la decisión la tomará Feijóo personalmente. En este punto, hay voces internas que recuerdan que el líder del partido valora la lealtad.

En todo caso, el adelanto electoral en Cataluña ha trastocado los planes de Feijóo, que ha decidido priorizar su negociación con Ciudadanos a preparar la precampaña a menos de dos meses de las elecciones. Fuentes del PP defienden que la elección del cabeza de lista debe de ser acertada y que, por ello, no deben de tomar la decisión en función de unas anticipadas. Además, su plan en Cataluña es a largo plazo, para crecer en el espectro de la izquierda y de la derecha.

No obstante, el PP de Cataluña urge a la dirección nacional a que tome una decisión para empezar a preparar la campaña cuanto antes. Fuentes territoriales aseguran que va a haber "ruido" igualmente: si reelige a Fernández como si lo sustituye. Por eso piden acelerar los tiempos y, en consecuencia, la campaña. Fuentes del PP aseguran que esa es su prioridad, pero que respetan más los tiempos que se tome Cs para asumir su absorción. "Entendemos que no es fácil que un partido con trayectoria acuerde una integración. Por eso estamos siendo flexibles con los tiempos". Las mismas fuentes admiten que los intereses que tiene Cs a nivel nacional no son los mismos que en Cataluña, lo que explicaría que se pudiera ralentizar el pacto entre ambas formaciones que comenzaron a negociar de cara a las europeas. Así, el PP se da hasta el próximo 8 de abril -fecha tope para elegir candidato- para dar a conocer el nombre.