Prince Royce: "Me pone de los nervios que me pregunten por mi vida personal"

Aunque se crio en Nueva York, Geoffrey Royce Rojas (El Bronx, 1989), conocido internacionalmente como Prince Royce, siempre ha llevado por bandera sus raíces dominicanas. Prueba de ello es uno de sus últimos temas, Me enRD, con el que festeja la tierra de sus padres, República Dominicana, a través del género musical que más le llena: la bachata.

Con más de 14 años sobre los escenarios, el autor de éxitos como Darte un beso, Corazón sin cara y Déjà vu -junto a Shakira- considera que aún sigue "adaptándose a la fama" y, sobre todo, tratando de "discernir qué es real y qué no" dentro de la industria. "Me habéis visto crecer ante las cámaras y, en todo ese proceso, siento que he madurado mucho tanto a nivel personal como profesional", reconoce Prince Royce a 20minutos.

Ahora, dos años después de verse obligado a cancelar su gira de Alter ego debido al contexto de pandemia, el neoyorkino regresa por todo lo alto con Llamada perdida, su séptimo disco hasta la fecha, que cuenta con colaboraciones de la talla de María Becerra, Paloma Mami y Nicky Jam, entre otros. Un proyecto de lo más personal en el que se atreve a responder a la llamada del amor, pero, también, a la del desamor.

A sus 34 años, lleva más de 14 en la música, ¿cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo?Creo que la perseverancia y la paciencia son fundamentales en la montaña rusa de emociones que es la música. También hay que trabajar muchísimo y, en mi caso, cada día trato de plantearme una meta nueva que me motive, sin dejarme llevar por el éxito o los números. Trabajo en cada disco como si fuese el primero, dando todo de mí en cada presentación que hago.



También es importante mirar atrás… Me llama la atención que utilizara un sample de Stand by me, que ya versionó en su primer disco, en Le doy 20 mil (ft. El Alfa), ¿tiene un trasfondo más allá del simbólico?

Sí. A mí me gusta mucho hacer guiños a letras y melodías de canciones mías del pasado. Yo escucho un segundo de cualquiera de mis temas y, automáticamente, me traslado a ese recuerdo, a ese momento de mi carrera. No lo hago, quizá, con tanta profundidad como dices, pero sí como en los videojuegos, como una especie de easter egg o una sorpresa para mis seguidores. Así que, por supuesto, incluirlo fue a propósito.



"Dudé de si publicar algunas canciones de este disco porque sentía que eran demasiado reales y me hacían sentir incómodo..."

Su nuevo disco se llama Llamada perdida, ¿a qué hace alusión el título?

Los mensajes de texto y los voicemails de nuestros teléfonos son la forma más habitual en la que nos comunicamos y, como siempre hago con mi música, quería basarme en un concepto, así que están presentes en todo el disco. Con respecto al título, fue poco después de escribir el tema de Llamada perdida, que me llegó una llamada que decidí no coger. Una simple llamada que, de pronto, inspiró lo que quería transmitir. Y es que, para mí, este disco habla precisamente de tomar o no decisiones en nuestra vida, de decir o no decir las cosas. A veces, creo que es más difícil no decir algo o no "descolgar" esa llamada.

¿Hubo alguna "llamada" que se arrepienta de no haber cogido a tiempo?Sí. Al final, todo son decisiones en la vida que, según el camino que tomes, puede cambiarlo absolutamente todo. A lo largo de mi carrera he recibido muchas llamadas de negocios que me arrepiento de no haber cogido, pero no sabría decirte ahora mismo ninguna específicamente.

Este disco es, posiblemente, uno de sus más personales, pero, ¿dónde pone el límite?Pienso que lo interesante y lo bonito de la música es que la gente, en teoría, no sabe qué es real y qué no. Todo es ficción. Creo que siempre me he tapado detrás de eso con mi música. Para mí, este disco fue una forma de desahogo, algo terapéutico, pues considero que, a veces, no me expreso tan bien hablando como en mis canciones... Porque, para mí, mis canciones son como historias y, aunque a veces diga que no son mías, puede que en verdad sí lo sean (ríe). De hecho, dudé de si publicar algunas canciones de este disco porque sentía que eran demasiado reales y me hacían sentir incómodo... Nunca me había pasado. Aun así, creo que al público también le gusta identificarse con su artista favorito y ver que todos pasamos por los mismos problemas de amor y de desamor, así que, por eso, me lancé.

¿Cómo valora que artistas como Shakira, por ejemplo, hablen tan abiertamente de su vida privada en sus canciones?Cada artista es diferente, tanto haciendo música como en su manera de hacer entrevistas. En lo personal, siempre he sido muy tímido y a mí me pone de los nervios que me pregunten por mi vida personal, pero entiendo que haya artistas a los que no les pase. Al final, Shakira lleva más tiempo delante de las cámaras y, quizá, se sienta más cómoda. No entro a juzgar si es algo malo o bueno porque cada persona funciona diferente... Hoy más que nunca creo que la gente quiere esa interacción, esa conexión con sus artistas favoritas, por eso también trato de mantener un balance en mis redes, entre lo que es promoción y un contenido más personal.

Tanto en su música como en redes sociales, ¿se autocensura antes de escribir?Definitivamente. Calladito, me veo más bonito (ríe). Uno siempre tiene ese miedo de que la gente pueda no estar de acuerdo o que se asuste si suelta según qué opinión. Por eso, trato de no mostrarla públicamente, ni siquiera contar si estoy triste o no. En mi vida han pasado muchas cosas que la gente no sabe. Nunca he sido ese tipo de persona de contar todo.

Prince Royce, en una sesión fotográfica para 'Llamada perdida'. GUIDO ADLER

En este disco se atreve con otros estilos, como el regional mexicano, en Cosas de la peda, junto a Gabito Ballesteros, ¿por qué cree que ha habido este auge del género?

Lo interesante de la música es que siempre surgen nuevas tendencias, nuevas waves que revolucionan todo. Hemos pasado del reguetón, al merengue electrónico y al techno y, ahora, parece que ha llegado el momento del regional mexicano. Como artista dentro de la industria, me encanta porque creo que es necesario que haya cambios y que surja una competencia amigable entre nuevos artistas. Además, el regional mexicano me gusta mucho porque me recuerda a la bachata, pues ambos usan instrumentos en vivo y se caracterizan por su sentimiento y letras profundas. Es muy bonito ver su crecimiento a nivel internacional y cómo está abriendo la mente de los fans a nuevos sonidos.



¿Se plantea una colaboración con Peso Pluma en el futuro?​Yo no descarto colaborar con ningún artista porque me encanta fusionar voces y géneros a través de mi música; me gusta esa dificultad de acoplar géneros tan distintos. O sea que sí, quién sabe.

En los últimos meses, muchos artistas han experimentado con la bachata, ¿cómo lo está viviendo?Estoy impresionado. Hace quince años, si queríamos grabar bachata había que grabar con otro bachatero o con un dominicano. Sin embargo, ahora vemos a Rosalía con The Weeknd y a otros artistas como Marc Anthony, Luis Fonsi, Ana Mena e, incluso, C. Tangana animándose a cantar bachata. Para mí, lo cool de esto es que, por un lado, aporta mucho al género y, por otro, le da un sabor diferente porque cada artista le está dando su twist, su sazón. Creo que eso es bueno y solidifica a la bachata como un género mundial. Me enorgullece ver cómo cada vez más gente baila bachata en las discotecas y en clases de baile.

"Al principio, me llegué a sentir incómodo por la rivalidad con Romeo Santos"

Uno de los nombres que más sensación ha causado en el último año es el del colombiano Manuel Turizo, ¿se ve reflejado en él?Definitivamente. Yo grabé con Manuel Turizo en 2019 y ya por ese entonces me reconocía que era fan de mi música y de la bachata. Sin duda, es un chamaco trabajador, humilde y muy buena gente y, desde el principio, tuvo ese ángel para cantar. Cuando empecé en esto, soñaba con ser un ídolo, con que otros artistas se inspirasen en mí y, siendo sincero, es raro para mí ver que, diez años después, esté pasándome. Es muy raro porque uno se siente mayor, pero a la vez es un orgullo poder aportar tanto a la música latina hasta el punto de cumplir el sueño de cualquier artista de inspirar a artistas tan jóvenes como Manuel.



Desde hace años se le conoce como "príncipe -e, incluso, rey- de la bachata", ¿qué siente ante este reconocimiento del público? ¿Se ha llegado a sentir prisionero del género?

Creo que siempre va a existir esa presión por tratar de superarse con cada proyecto. Yo nunca me he definido a mí mismo así, pero obviamente me siento muy feliz de que la gente tenga esa percepción sobre mí y crea tanto en mi trabajo. Pero igual que sucede si tu música es apoyada o te dan premios, intento no dejarme llevar por nada de eso y sigo haciendo música, que es lo que me gusta. Trato de tocar un poco todos los géneros, lidiando conmigo, la disquera, los fans y lo que está sucediendo en el momento, pero siempre con la responsabilidad de crear bachata.