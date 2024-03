Entrevista

En apenas un lustro ha pasado de ganarse la vida produciendo música de guitarras con artistas underground a ganar dos Grammy Latinos. Se lo rifan como productor y acaba de ser parte del fenómeno televisivo de la temporada. Él, ahora mismo, vive su particular triunfo.

Vaya año. ¿Cómo ha aguantado?¡Si me parase a pesar, creo que me daría un jamacuco! Yo relativizo mucho todo, me centro en lo que estoy haciendo y no lo pienso mucho. Siempre me han gustado los retos, salir de mi zona de confort y ponerme a prueba. Y, desde hace 3 o 4 años, que llevo en el mainstream muy a full, más aún. He hecho cosas muy locas que ahora intento no hacerlas tanto, porque mi salud mental depende de ello (ríe).

¿Va al psicólogo?No. Y es raro, porque estamos en un momento de la vida tan poco equilibrado en todos los sentidos que a veces se hace difícil. Pero yo, afortunadamente, siempre he encontrado todas las respuestas a las preguntas que tenía en mente. Y, si no las tengo, hago discos para sacarlas.

¿OT ha sido su propia operación triunfo?Ha sido una experiencia bastante surrealista en todos los sentidos. Cuando me lo propusieron, me sorprendió, pero en verdad era una pedazo de oportunidad. Yo tenía un pequeño lastre, que era que la gente conocía mi nombre, pero no lo asociaba a mi cara. OT me ha ayudado a que la gente conecte las dos cosas y, por fin, se vea todo como un conjunto. El resumen es que ha sido una experiencia que me ha enseñado a descarrilar de ese modo automático en el que llevaba años, me ha puesto incómodo, en tensión, que también lo necesitaba.

¿Cómo ha llevado las críticas?Al principio se me hacía raro, porque yo nunca había tenido hate. Cuando me llegó la primera ola, dije: '¿pero dónde me he metido?'. No lo entendía. Así que hice terapia de choque y leí mucho para entender cómo funciona el público. Y entendí que el meme es una cosa muy presente en OT y también que no puedes gustarle a todo el mundo.

¿Qué es más difícil, juzgar o sentirse juzgado?Creo que la gente a veces es muy mala. He leído cosas muy feas. Y ya no que vienen a mi casa a matarme, sino sobre mi madre. Cosas heavys que creo que no son necesarias. Y yo porque tengo una estabilidad mental muy grande, pero tú le dices eso a gente más sensible y la destrozas. Hay que intentar pensar un poco antes de hacer una campaña de odio que, al final, es totalmente subjetiva. Hay un debate muy grande detrás de eso.

¿Cuál de los 'triunfitos' tendrá futuro? ¿Trabajará con alguno?Yo, al principio, sabía que tenía hueco para tres o cuatro, pero he cambiado de opinión y ahora me junto con todos. Les he cogido ese cariño de hermano mayor, porque, si saliese de algo tan grande, me gustaría que alguien que me ha estado juzgando me tendiese la mano. La industria es muy complicada, todos lo sabemos, y siempre viene bien tener un aliado dentro.

Me ha sorprendido mucho el nombre del disco.Asintomático porque yo viví todo el cáncer de mi madre y su muerte de una manera bastante irreal. Yo siempre he sido superalegre, y tiendo a restarle importancia a las cosas, así que durante ese proceso mi manera de sobrellevar el problema era haciendo como que eso no existía. De manera totalmente natural y sin pensarlo. Cuando me puse a escribir el álbum, y me metí en ese cajón de mierda, pensé: 'llevo toda la vida con un mal que no sabía que tenía'. Claro, es era totalmente asintomático. Y ese es el nombre perfecto para definir este álbum.

¿Cómo transformó todo ese sentimiento en arte?Cuando terminé el disco anterior, Ciclos, me senté en el estudio, porque yo quería sacar temas nuevos, y surgió en la cabeza el tema de mi madre. Pensé que podía ser un concepto muy guay hablar de algo tan tabú como el tema de la muerte y la pérdida de un ser querido. De primeras me dio un poco de vértigo, quería que no resultara violento y que a la gente le sirviera. Me puse a escribir e hice tres cuartos del disco en una semana. Claro, con lloros interminables, cada vez que escribía una canción era como clavarme una estaca o pegarme un martillazo. Ha sido un proceso bonito, difícil, pero de mucha paz interior, porque me ha ayudado a ponerle nombres y apellidos a cosas que no sabía cómo identificar y, sobre todo, a perdonarme, estar en paz y poder seguir mi vida de una manera consciente.

En ese estado, irónicamente, ¿es cuando sale su mejor versión?Sí. Yo tengo la sensación de que la alegría, como es expresión diaria, no tengo tanta necesidad de escribir sobre ella. La pena es algo que guardo más en un cajón, porque pienso que puedo con ello, así que siento que yo tengo muchas más cosas que decir sobre eso. El motivo de este álbum, que por cierto no es nada comercial, es hacer que, el que lo escuche y haya vivido algo parecido, pueda entenderse un poco más y ponerse tiritas en aquellos lugares que tenía que curar. Una vez que sacas la mierda, la asimilas, la trabajas y la dejas atrás.

Es productor, y se pasó a la interpretación con su primer disco, pero de duetos. Ahora esta solo. ¿Da vértigo?La verdad es que no. Le tengo un profundo respeto al escenario, porque creo que es el momento en el que te conectas de verdad con la gente. Siento que tengo mucho que decir, que tengo un mensaje muy claro y muy fuerte, sobre todo en este álbum, y que la gente va a conectar muchísimo más conmigo cuando cante las canciones.

Para que una canción tenga éxito, ¿es más importante el trabajo de producción o del artista?Creo que es un equilibrio total. La producción hoy en día ha cogido una relevancia muy grande, es lo que le da identidad a un proyecto de un artista. Por eso creo que es tan importante como lo que cuenta el propio artista.

En esa labor, pasó del metal al pop. ¿Ahí había más futuro?Sinceramente, yo estuve tres o cuatro años en el mundo del metal y del rock, todo mi background musical viene del rock más tradicional como Aerosmith, Guns N' Roses o AC/DC hasta Pantera, Metallica o Black Sabbath. Pero también he escuchado a Justin Bieber, Katy Perry y todo el pop americano que estaba de moda en los 2000. Sí es verdad que la decisión tuvo un gran aliciente económico, pero es que llegué a un punto en el metal en el que había un tope y vi en el pop una manera de salir de mi zona de confort. Encontré un abanico de posibilidades infinitas y un nicho infinito de mercado que podía hacerme evolucionar hasta puntos que ni me imaginaba.

Hablando de dinero, usted ha llegado a perder pasta por el sueño de la música.Es que yo he vivido sin nada. Con 23 y 24 años, yo vivía con 450 euros al mes y trabajaba de sol a sol. De lunes a viernes 14 o 16 horas al día, dormía en el estudio, y el fin de semana me iba de gira, porque era mi única manera de subsistir. Y así, subsistiendo, estuve tres largos años. Pero he de decir que, probablemente, fue la etapa más feliz de mi vida, porque no tenía expectativas. Yo hacía música totalmente condicionado por el ahora. ¡Me dedicaba a la música, aunque estuviese malviviendo!

Y, ahora que las tiene, ¿para quién hace música?Las expectativas son el peor enemigo del ser humano, porque te hacen no valorar lo que estás haciendo desde un punto puro. Por eso yo he hecho el disco de mi madre. Tenía que hacerlo porque era lo que quería y me nacía. Si hubiese ido a las expectativas, me hubiese hecho un álbum de pop supercomercial. No. Yo necesitaba que dentro de 50 años, cuando vea mi primer álbum, diga: 'hostía, le escribí un disco a mi madre'. No hay mejor forma de ganar en la vida.

Pablo Rouss Pablo Rousselon (1994) dejó su Pamplona natal para probar suerte en la música en Madrid. Y le salió bien, ya que el productor y artista ha trabajado con artistas de la talla de Sebastián Yatra, Lola Índigo, Belén Aguilera o Hens. Tiene 2 Latin Grammy y ha formado parte del jurado de 'OT 2023'.