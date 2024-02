Entrevista

Pablo López es de esos tipos que en las distancias cortas te gana, porque intercala su timidez con una risa que se antoja casi contagiosa. El malagueño celebra, con una gira de teatros, una década de sólida carrera que empezó unos años antes en OT. El talent no fue su particular triunfo, que llegó mucho después de la mano de su primera canción, Vi. Ahora lo que ve son recintos llenos allá por donde actúa.

¿Imaginó vivir, y tan bien, de la música?He llegado a pensar que no se puede soñar tanto como para lo que estoy viviendo. A veces abruma muchísimo. Como dice la canción, yo me conformaría con la mitad. Pero bueno, queda mucho por vivir todavía. Agradecido a la vida, a la música sobre todo y a la gente que viene a verme a los conciertos, que es lo más bonito.

Es que, aunque no lo parezca, no es tan fácil llenar recintos.Y por eso hay que tener sobre todo paciencia y coherencia. Vivimos en un momento y en un lugar en los que si se pierde la coherencia, puedes fácilmente perder el vuelo. La estabilidad y el equilibrio son lo más importante. Lo que más cuesta es tener la cabeza en el suelo para poder seguir haciendo cosas.

¿Cómo es el público de Pablo López?Es indescriptible. Aparte de que es prácticamente familia, viene gente de todo tipo de clases, sexo, edad... Lo que sí es curioso es que yo no tengo público adolescente. Sí por debajo, ya que vienen niños con sus padres, pero sobre todo son de mi edad o, al menos, de más de 25 años. A veces, cuando toco con compañeras como Lola Índigo o Aitana, me abruma todo ese griterío que provocan. ¡Eso yo nunca lo he vivido! (ríe).

Dicen de usted que es música en estado puro.Es maravilloso y un honor, aunque me hace un poco mayor. Voy a cumplir 40, y eso no lo pone fácil (ríe). Me resulta un orgullo viajar por el mundo y que, en algunos países donde el público me conoce poco, sin embargo sus artistas sí que me conozcan. Eso me parece curiosísimo y muy bonito, porque significa que, al final, uno va dejando canciones largoplacistas. Mejor que me conozcan por eso que por ser un leñero o un cabrón (ríe).

¿Ser largoplacista es su forma de vida?Sí, aunque más en la música que en mi vida en general, en la que suelo ser muy impaciente en muchas cosas y a veces cometo errores. Pero en la música, desde que empecé con esta etapa hace diez años años, nunca quise hacer un acorde o una frase que, dentro de veinte años, me diera vergüenza o no me representara. El otro día, después de muchísimos años, escuché mi primer disco y pensé: 'joder, lo podía haber hecho ayer perfectamente'. Para mí, de eso se trata el largoplacismo.

Es que representa la calma entre tanto ruido.Y no lo hago aposta ni sintiéndome orgulloso de ello. Pero sí es verdad que precisamente eso me lo comentó el presidente de mi compañía. Que al principio eso les preocupaba, pero que ahora lo ven como un mérito mío. Me dice que soy el artista que tiene menos idea tiene de quiénes son los demás. Es que no me entero de nada, tío. Mira que hay cosas que son buenas, pero yo es que a veces voy a una gala y no sé quiénes son los que cantan en ella. Pero no lo hago por desidia, sino porque estoy muy metido en lo mío. Pero mira, eso, quizá, me da la oportunidad de no caer en ciertas cosas.

¿A qué se refiere?Pues imagínate. Como ahora se lleva tal estilo... A mí no me veréis haciendo un reguetón. Pero porque no sé hacerlo, no porque no lo respete. Imagínate que estuviera de moda la polka. Estaría complicada la cosa (ríe).

¿Existe algo que pueda hacer que la música se tambalee?Yo creo que la única manera con la que se le puede hacer daño es metiendo bajo su paraguas cosas que no son estrictamente música o llamando música a lo que no es. Y no me estoy refiriendo a ningún estilo, sino a las polémicas o a cualquier cosa que gire alrededor de algún personaje. La música son canciones y ya está. Lo importante es plantearte en un escenario y hacer sentir algo. Lo demás es parafernalia.

¿Ya ha escrito ya su mejor canción?No. ¡En la vida! El otro día vi anunciada en televisión una empresa que se dedica a planificarte tu entierro. Si yo pensara que ya he hecho mi mejor canción, sería como apuntarme a esa empresa (ríe).

¿Piensa que ha evolucionado musicalmente?Yo te puedo decir que mi forma de componer evoluciona tal y como evoluciono a nivel personal, y eso es peligroso. ¡Lo peor es que me dejan hacerlo! Es que todas mis canciones podrían estar perfectamente en cualquier de mis cuatro discos pasados o en el quinto, que llevo haciéndolo dos años. Yo sueno y escribo, líricamente hablando, como estoy y como soy. Es más, el termómetro se puede ver en muchas canciones. Yo mismo me oigo y digo: 'madre mía, qué tarde tan mala tenía ese día' o 'qué feliz estaba en ese momento'. Cuando saqué Quasi, todos me decían que había tenido una evolución que yo ni me había planteado.

¿Qué hace Pablo López cuando no escribe?Me encanta llenar mi casa de gente. De amigos, de músicos y de no músicos y reírme muchísimo. Sobre todo disfrutar de la conversación. Me encanta abrir una botella de un buen vino y estar con gente que tiene algo que decir. Me gusta escuchar a los demás en vez de escucharme a mí mismo, que de eso estoy cansado ya.

Pablo López, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Sigue pensando que tocar para dos es más complicado que hacerlo para miles?Sí. Y cada día lo tengo más claro. Sigo sin poder tocar para mi familia. Cuando grabé el especial de Navidad, tuve la suerte de tener en mi casa a Ana Belén, Raphael o Sebastián Yatra. Estaban los cámaras nada más, y ese momento en el que empezaba a cantar.... (suspira). Pero era una energía muy bonita.

Todo por la timidez.Sí. Una timidez no superada para nada. Mi madre dice que tengo mucha cara por decir esto, pero es que es así.

Actuó en OT 2023, programa donde concursó en 2008. En su opinión, ¿qué tendría que hacer un concursante, ya en la calle, para tener un futuro musical?Cosas que se vuelven sencillas si están bajo un leitmotiv, que es estar absolutamente obsesionado con la música y abandonado a las canciones. Bajo ese paraguas, ya puedes hacer fácil otras cosas como no confundir a la gente cantando diferentes estilos, no dar tumbos y, ante todo, no mentir. Acostumbrarse a que lo van a conocer por el de OT. Es decir, tener paciencia y trabajar para que tu nombre suene siempre detrás de una canción.

¿Usted la tuvo?Yo lo hice como mejor pude y supe. Es que es tan poco atractivo el inicio de mi carrera... Cuando salí de Operación Triunfo hicimos diecisiete conciertos, estuvimos en el Sant Jordi, en el WiZink, en la plaza de toros de Valencia y un largo etcétera. Lo disfruté, pero yo sabía que no me pertenecía nada de eso. Aquello era OT, y es muy respetable, porque hacer eso es muy difícil, pero, ese que me invitaba a una cerveza cuando llegaba a mi pueblo, probablemente dentro de tres semanas no me invitaría. ¿Me entiendes? Yo no tengo paciencia para casi nada, pero en aquel momento la tuve toda, hasta que encontré mi propio camino y, cuando tuve una canción, ¡una!, llamé a las puertas que tenía que llamar. Y la primera a la que llamé la abrió el que sigue siendo mi manager.

¿Le han tratado diferente según ha ido teniendo más éxito?Mira, solo te digo que ahora me cuesta más hacer canciones, porque, cuando las hacía antes, mi entorno familiar y mis amigos, y no es una crítica, así que lo siento si lo leen, no les prestaban mucha atención. Entonces estaba todo bien. Ahora hago una canción y tengo un juicio de 200 personas. Y pienso: ‘joder, qué guay cuando pasabais todos de mí. ¡Hacía unos temazos!’ (ríe).

No me diga que ahora escribe con miedo.¡Acojonado! Si hago esto, no le va a gustar a mi hermano; si hago lo otro, mi madre dice algo... Al final, ellos son el primer foro cuando una canción está terminada.

Por lo general, hablan muy bien de usted y es muy querido. Y eso en tiempos de redes sociales es mucho mérito.Yo así me siento cuando voy por la calle, y me pasa en cualquier lugar de España. Por primera vez a mí me dicen cosas muy bonitas y me abrazan mucho de corazón. No tengo ese fenómeno de que me tiren de la camiseta ni nada de eso, que tampoco estaría mal alguna tarde, pero de verdad que me siento bien. Lo único que he hecho es ser yo mismo. Durante una época de mi vida yo llegué a pesar que a lo mejor yo no molaba o no transmitía cosas buenas como ser humano. Esos momentos que tienes de oscuridad. Pero mira, seguiré siendo así . Eso es lo bueno de no ser una moda, yo nunca de la noche a la mañana me levanté y estaban esperándome 100 personas en el hall de un hotel. El paso a paso es lo que ha ayudado a que me puedan conocer más profundamente. En la televisión me la juego porque soy yo mismo. Me dice mucha gente: '¡es que eres igual!'. Pero ¿quién quieren que sea? ¿Otro? Si es que no hay más que lo que se ve.

Pablo López Cantautor. Fuengirola (Málaga). 39 años. Se dio a conocer tras su paso por la sexta edición de 'OT' en 2008, en el que quedó en segunda posición. Después, lanzó un álbum y he hizo una gira con su grupo, Niño Raro, que se disolvió en 2009. Tiene cuatro discos en el mercado y éxitos como 'Tu enemigo', 'El patio', 'Mama no' o 'Mariposa'. Es 'coach' de 'La voz'.