Entrevista

En menos de una década, ha pasado de ser la prometedora chica al piano que versionaba canciones de otros a una firme realidad de nuestro pop. Sí, lo suyo le ha costado, pero Belén Aguilera ya es toda una popstar que, con una personalísima propuesta basada en un atrevido y constante cambio de sonido, sigue recorriendo España con su propio tour y como protagonista de la Gira Vibra Mahou, impulsada por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que promueve encuentros en torno al directo.

¿Qué es el concepto metanoia llevado a usted?Es un cambio de rumbo. Yo lo he sentido como un renacer, el fin de una etapa y el inicio de otra. Un corte con cosas con las que me identificaba antes y ahora no. Además, para mí también tiene el significado de todo lo que representa mi mundo interior.

Al final han salido letras muy crudas.Sí. No he querido ser en absoluto suave, sino muy literal. Todos pasamos por etapas mejores y peores y yo, al final, lo que me llevé de una etapa un poco oscura en la que no sabía por dónde tirar fue hacer este disco.

"Siempre he arrastrado mucha ansiedad, desde pequeña, y no sé de dónde me viene. Ahora he tenido la necesidad de ser honesta conmigo misma y sanarme"

¿Oscura hasta qué punto?Siempre he arrastrado mucha ansiedad, desde pequeña, y no sé de dónde me viene. Ahora he tenido la necesidad de ser honesta conmigo misma y sanarme. Prestarme a mí la atención que no me estaba prestando y darme el cariño que no me estaba dando.

¿Hay que evolucionar constantemente para no quedarse atrás?El cambio, en todos los sentidos, es algo constante. Todos cambiamos. En cuanto a lo artístico, como es una expresión de tu forma de ser y de pensar en cada momento, evidentemente refleja ese cambio personal que pasas en cada etapa. Me gusta ver la similitud entre lo personal y lo artístico. Ahora que sí que tengo un poco de bagaje en esto, puedo verlo con perspectiva y digo: 'joder, qué guay'.

"Considero que pocos artistas han cambiado tanto como lo he hecho yo en solo tres años"

En su caso, ¿esa evolución profesional ha ido acompañada de la personal?Siempre. Aunque es verdad que nunca se refleja al cien por cien el conjunto de tu etapa vital o no acabas de materializar lo que has preparado. Yo me acuerdo de que, con mi primer proyecto, no me atreví hacer la música que después sí he ido haciendo. Igual me quedé en un sitio más baladero porque pensaba que, viniendo de un piano, igual no estaba capacitada para hacer otro tipo de música. Pero ya está superadísimo.

Tanto que, una de las cosas que la definen, es un cambio radical en su sonido. Y, haga lo que haga, gusta igual a sus fans.¡Es verdad! Considero que pocos artistas han cambiado tanto como lo he hecho en solo tres años. Todos mis álbumes son muy distintos, no tienen nada que ver. En este he ido tan lejos con lo electrónico, así que ahora, que ya estoy de nuevo en proceso de composición, estoy priorizando otras cosas. Quiero probarlo todo, siempre he sido así. Lo de la gente es una cosa muy loca. Es verdad que sigue ahí, y yo creo que es porque la esencia y el mensaje, al final, se parecen. Mis conciertos son un viaje chulísimo, la verdad, y me doy cuenta de que todo tiene una cohesión perfecta. Es una pasada. ¡Flipo con nuestro show!

"Yo, ahora, podría hablar de lo que fuese y no me daría ningún tipo de pudor, porque son cosas que a todos nos pasan. Ya he pasado la barrera de la vergüenza en las letras"

Quiere probarlo todo y hablar de todo. De sexo, salud mental... ¿Alguna vez le ha dado pudor?Sí que da. Al principio más, porque piensas qué pensará tu familia (ríe). También porque la gente me veía bien, pero luego ven que, en mis canciones, me muestro más vulnerable. Me cuesta mostrarme de normal, pero tengo esta vía por la que todos ya saben cómo soy. Yo, ahora, podría hablar de lo que fuese y no me daría ningún tipo de pudor, porque son cosas que a todos nos pasan. Ya he pasado la barrera de la vergüenza en las letras. ¡Me dedico a ello! Lo contemplo más como mi trabajo, y me permite expresarme de una manera en la que, a diario, me cuesta más.

La última es Lolita, que también esconde un mensaje.Para mí, la canción es la interiorización de ese sentimiento de que nada es infinito. Habla de la angustia de vivir un momento bonito y no poderlo disfrutar porque sabes que se va a acabar. Se la dedico a mis fans, como diciéndoles que llevo ahora que me he ganado su amor no quiero perderlo. Es que quiero que sepan que adoro la posición en la que estoy ahora.

"Soy una persona y muy ambiciosa, por eso me cuesta ser paciente"

Es que ha tenido que picar piedra.¡Joder, ya ves! Yo soy una persona muy ambiciosa, por eso me cuesta ser paciente. Pero, mirando hacia atrás y viendo el crecimiento, me he dado cuenta de que ha sido algo muy grande. Yo soy muy sensible a cualquier cambio y todo me remueve mucho, así que algo como muy intenso no sé si la habría sabido gestionar. Que todo haya sido así, progresivo, me ha preparado para que, a día de hoy, con la exposición que tengo, sepa relativizar todo lo que pasa en mi día a día.

Belén Aguilera, en concierto de la Gira Vibra Mahou. FERNANDO VÁZQUEZ MORAGO

Ha pasado de hacer covers de otros a que ahora en los talents se canten sus canciones.Es una locura. Cuando dejé de hacer covers recibía muchos mensajes de gente que no estaba conforme diciéndome que si hacía eso no me escucharía nadie. ¡La gente vuelca en la ira sus propias frustraciones! En medio de esta transición es que he recibido cada mensaje... Así que la lección para mí ha sido seguir esa voz interior que te dice que da igual que al principio pierdas porque luego vas a tener lo que realmente quieres. Hay que confiar en lo que uno quiere, creer en el proceso y, a veces, también renunciar a unas cosas para conseguir otras.

"Cuando dejé de hacer 'covers' recibía muchos mensajes de gente diciéndome que, si hacía eso, no me escucharía nadie. ¡La gente vuelca en la ira sus propias frustraciones!"

Pero The girl and the piano sigue estando ahí, ¿no?Claro. Ni la rechazo ni la echo de menos, porque, aunque todo ha evolucionado, sigo haciendo el mismo proceso, tanto en la composición como en los shows. Al final, es una parte de mí, pero no todo de mí. Lo que nació siendo todo, ahora es solo una parte.

¿Es difícil competir contra la maquinaria de OT?Sí que es verdad que provoca que haya más saturación de artistas que salen al año, pero creo que consolidar los proyectos a base de un significado y una coherencia es lo que, al final, hace que estos perduren. Hay una exposición masiva, pero hay que saber qué hacer con ella. Saber el mensaje que quieres transmitir, quién eres o qué quieres contar.

"Ni rechazo ni la echo de menos a The girl and the piano, porque es una parte de mí, pero no todo de mí. Lo que nació siendo todo, ahora es solo una parte"

El programa también ha sacado a la luz la diferencia de exigencias a las concursantes frente a ellos.Hay menos sitio para ellas que para ellos, eso está claro. Partiendo de esa base, y aparte de lo obvio, parece que, si una mujer hace un género, es como: 'ya hay una mujer que hace ese género'. Si una mujer canta y baila, y otra también, ya son dos que hacen lo mismo. Pues no, no es así. Hay 50 raperos y 50 reguetoneros, y hay espacio de todos y con eso no hay ningún problema. Yo no quiero señalar a quién tiene o no la culpa, pero es una realidad que hay menos espacio para las mujeres y hay mucho más exigencia para nosotras. Nos miran más con lupa y estamos más juzgadas por cómo vestimos, nuestros hábitos o si estamos borrachas en una fiesta. Incluso con la responsabilidad que tienes como mujer de transmitir un mensaje. Como mujer, aunque tenga millones de seguidores, puede ser que me la sude lo que haga con su vida esa gente, que tiene su propia cabecita. El hecho de que una mujer tenga que influenciar para bien... ¡Qué cojones! ¿Por qué a un hombre no se le dice eso? Pero es que tampoco tengo una solución, solo puedo expresar mi disconformidad.

Pero eso no es exclusivo de la música.No, no es solamente algo de la música, y creo que es un error pensar que solo pasa en este ámbito. Eso pasa en absolutamente todo, por eso hay que pedir medidas generales, no solo puestas en el mundo de la música.

"'OT' da una exposición masiva, pero hay que saber qué hacer con ella"

Belén Aguilera Esta catalana de 28 años, que aprendió de manera autodidacta, nació musicalmente siendo The gird and the piano. En 2016 probó suerte en 'La Voz', donde llegó a las fases finales. Un año después lo hizo en 'OT', pero se quedó a las puertas de entrar. Ahora tiene cuatro discos en el mercado y hits como 'Camaleón', 'Mía', 'La tirita' o 'Antagonista'.