Entrevista

Pocas veces salir de refilón unos segundos en televisión marcaron tanto el destino de un grupo. Eso les pasó a los chicos de La La Love You, a los que, pese a acumular casi dos décadas en la música, el éxito les daba la espalda. Pero todo cambió cuando Amaia Romero, después de ganar Operación Triunfo, recomendó su música en La Resistencia y los lanzó a la fama. Tras Protagonizar el ciclo de conciertos creado por Mahou, el 15 de marzo se atreverán con su primer Wizink Center.

No les hizo falta ni aparecer físicamente en televisión.Nosotros en ese momento no fuimos conscientes de lo que había pasado. Al levantarnos al día siguiente teníamos mensajes de nuestros amigos diciéndonos que nos había mencionado Amaia. No le dimos ninguna importancia. Pero, de repente, vimos que la gente se había puesto a escuchar La La Love You, y no solo las canciones que había recomendado ella, tuvimos siete u ocho canciones en el top viral más escuchado.

¿Y cuándo fueron consciente de que todo había cambiado?Un mes después, en nuestro primer concierto desde lo de Amaia. Lo hacíamos en una sala muy pequeñita, para 150 personas o así, porque estábamos acostumbrados a que fuesen nuestros colegas. ¡Ese día la cola daba la vuelta al edificio! Estábamos en el bar de enfrente tomándonos algo antes de cantar y veíamos que había un montón de adolescentes. Pensábamos: ‘¿a dónde irán?’. Pues iban a vernos a nosotros.

¿Se ha transformado también su público?Sí y no. Creemos que nuestro público es especialmente transversal. El arco de edad que acude a los conciertos de La La Love You va desde niños a abuelos que van con sus hijos o sus nietos. Al principio iban solo nuestros amigos, así que dependía de la edad de ellos (ríen).

Volviendo al tema Amaia, que el salto a la fama haya sido de esta forma tan anecdótica, ¿escuece en el fondo?No. A la gente que no nos conocía y que ahora sí lo ha hecho no les culpamos de nada, porque ha habido varios puntos de inflexión, como lo de Amaia o la canción El fin del mundo. Lo peor son nuestros colegas, a los que ahora, de repente, les gustamos un montón, vienen a nuestros conciertos y escuchan nuestros discos, cuando antes no lo hacían. ¡Eso sí que nos da rabia! (ríen).

Y manteniendo su esencia.Es bastante curioso, porque nosotros hemos visto que la gente ha cambiado mucho más que nosotros, que, desde el principio, hacemos más o menos lo mismo. La gente ha cambiado muchísimo en la forma de escuchar música, sobre todo en la amplitud de géneros que escucha. Antes, si eras indie, no te podía gustar un determinado género. Ahora tenemos en nuestra playlist cualquier género musical y todo es compatible. Eso ha ayudado a que nosotros, y muchos otros artistas, tengamos también hueco. Nosotros nunca hemos intentado adaptarnos a nada, hemos tenido la suerte de que las cosas se han adaptado a nosotros. Incluso ahora, que conocemos más cosas de la industria, tampoco nos obsesiona encajar en una cosa u otra, simplemente hacemos lo que nos sale.

Con el éxito, ¿no ha llegado también más presión?Mientras hacíamos nuestro último disco, teníamos de manera recurrente esta conversación con nuestro batería, porque trabaja en la industria y es un experto. 'Deberíamos hacerlo más así', 'esto es lo que está gustando...'. Él mismo nos dijo que, hasta ahora, lo que nos había funcionado, a veces mejor, a veces peor, es hacer lo que nos gusta, así que no creemos que tengamos que cambiar el rumbo y seguiremos haciendo lo que nos sale del alma. ¡Y que sea lo que Dios quiera!

Lo que sí ha cambiado con su último 'single', 'El principio de algo', es la tendencia de temas tristes que venían sacando. ¿Es cierto?El trasfondo musical de nuestras canciones siempre tienen como algo alegre, pero es verdad que, por lo menos en la letra, las últimas canciones que habíamos sacado como single tienen un poso triste. ¿Por qué? No lo sabemos (ríe). De hecho, esa época ha sido superbonita para nosotros, porque nos ha pasado muchísimas cosas en poco tiempo. Nuestros temas son autobiográficos, porque escribimos de situaciones que hemos vivido, así que suponemos que unas veces dirigimos la mirada hacia un lado y otras, hacia otro, según lo vivido. ¡Lo que más, el desamor!

¿Qué es lo más característico de este grupo?No es algo que nosotros hayamos intentado explotar de manera intencionada, pero sí que nos funciona es que, cuando nosotros nos lo pasamos bien, la gente también suele divertirse. Es que es contagioso. Ese es un poco nuestro secreto.

El grupo La La Love You. EDU GÓMEZ

¿Se puede decir que viven de la música?Sí, ahora sí. Nos desde hace mucho, pero ahora sí.

¿Ha sido duro?No. Es que hemos estado muchos años antes de Amaia, que ha sido un poco el detonante de todo. Siempre hemos tenido la inquietud de hacer muchas cosas diferentes, pero nunca la sensación de fracaso o de que no funcionaran. No aspirábamos a nada más de donde ya estábamos. Disfrutábamos mucho. No ha sido un sacrificio para conseguir una meta. Cada etapa del grupo siempre ha sido muy divertida y la hemos considerada un éxito en sí misma.

El grupo es un proyecto de instituto de David y Roberto. Y aquí siguen.Nos conocemos desde hace un millón de años, somos colegas antes que cualquier otra cosa. ¡Si se rompiera el grupo, tendríamos que dejar de hablarnos! (ríe). La La Love You es nuestro proyecto de vida, no podemos separar lo profesional de lo personal.

Un proyecto que tiene como su próximo objetivo llenar nada menos que el Wizink Center.Es mucho más que un sueño cumplido, porque a veces no te atreves a soñar tanto. Aunque queda mucho tiempo, estamos enfocando nuestros sacrificio y esfuerzo en ese concierto. Da muchísimo respeto, pero, a la vez, es una ilusión enorme y es poner un pica en lo más de los recintos de Madrid y queremos que sea el concierto más importante de nuestras vidas. Así nos lo estamos tomando.

Un grupo de 'insti' El germen de La La Love You fue un instituto de Parla en el que, en 1996, coincidieron Roberto y David (voces y guitarras). Actualmente, comparten con Lydia (coros y bajo) y Óscar (batería) un proyecto que ya suma tres discos y singles convertidos en himnos de una generación como 'El fin del mundo' o 'El principio de todo'.