El gigante Billboard desembarca en Madrid con el objetivo de llevar la música latina a un nuevo nivel: "Es un lindo cruce cultural"

Desde hace ya más de tres décadas, Miami se convierte cada año durante una intensa semana en el epicentro mundial de la música latina. La Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week) es la cita anual ineludible para discográficas, productores y artistas veteranos y emergentes.

Ahora, Billboard tiene la intención de expandir esa ola musical mucho más allá y para ello ha elegido Madrid como sede de un evento que aspira a convertirse en algo mucho mayor. Bajo el título 'I Encuentro de Música en Español', este foro tuvo lugar este martes en el Wizink Center y logró reunir a buena parte de los representantes de la industria musical.

Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, ha contado a 20minutos el origen de esta iniciativa: "Madrid se ha convertido en una capital importante de la música latina, así que era muy buena idea potenciar eso.

"He seguido con mucho interés los charts de España y veo que la música latinoamericana está dominando las listas. Por eso me parecía muy interesante hacer algo acá, y también porque nosotros lanzamos Billboard Español, que es nuestro sitio web en español, hace año y medio y nos va supremamente bien. Abrir mercado y dar a conocer más la marca acá para mí era importante y pensé: 'ok, puede ser un win, win", explica Cobo.

"A la Comunidad de Madrid le interesaba que vinieran artistas de allá y hablaran acá. Entonces se logró hacer, y me parece que es un cruce de cultura lindo, importante... y el timing es excelente", añade la también periodista y presentadora, que cree que es la primera vez que algo de esta categoría se hace en Madrid.

Las cifras dejan claro que la música latina sigue al alza, comiéndose incluso parte del mercado de la música anglosajona. El mejor ejemplo de ellos, tal y como señala Cobo, es que, en 2023, el descenso del consumo de música en inglés (de en torno al 3,7%) coincidió casi exactamente con el aumento de consumo de música latina.

Del reguetón yo siempre decía que es como el vestido de cóctel negro, que te lo puedes poner en cualquier parte y quedas bien

"Es impresionante verlo, porque uno siempre piensa: 'ah, no, somos solo nosotros, los de allá, pero no es en todas partes que la música latina es un éxito, es música que es fácil de disfrutar", cuenta la experta. "Del reguetón yo siempre decía que es como el vestido de cóctel negro, que te lo puedes poner en cualquier parte y quedas bien".

Respecto a este primer evento que se ha celebrado en Madrid, Leila Cobo reconoce que tuvo un primer impulso de hacer algo grande, pero después reflexionó: "Mi idea es que vaya a más, y espero que sea la idea de todos. Es un primer paso, yo quería hacerlo más grande, pero enseguida dije: 'tenemos que empezar más pequeños'. No sé o hacemos una tarde o hacemos un día, pero yo prefiero empezar chiquito y que la gente se quede con ganas".

Para su trabajo actual es clave su formación como periodista, pero también el hecho de tener formación musical (se formó y trabajó profesionalmente como pianista) y estar casada con un artista, el músico Arthur Hanlon. "Puedo entender lo que los artistas quieren y necesitan, me resulta fácil empatizar con ellos", señala.

Con esta energía y una actitud optimista, Leila Cobo confía en que el salto a Madrid haga de Billboard una marca aún más grande a nivel internacional. "Voy a sonar como publicidad pagada, pero la verdad es que nuestra columna vertebral son los charts, que están cuidados de una manera muy meticulosa. Les gusten o no al público o a los artistas, es que son así, no hay manera de manipularlos", asegura.

"Ojalá esta sea solo la primera de muchas veces que nos encontremos aquí en Madrid para celebrar el éxito de la música latina", sentencia Cobo.