Así está el panorama musical según los artistas: ahora los cantantes internacionales se pliegan al español para hacer duetos

La expansión de la música en español, los retos diferentes a los que se enfrentan las nuevas generaciones y el futuro de este ámbito han sido objeto de debate en un foro pionero celebrado este martes en Madrid al que han asistido figuras como la joven argentina Nicki Nicole y veteranos como el español Raphael.

Bajo el título I Encuentro de Música en Español, este foro ha tenido lugar en el Wizink Center gracias a la organización de la centenaria revista estadounidense Billboard y de la Comunidad de Madrid y ha logrado reunir a buena parte de los representantes de la industria musical.

Entre los rostros famosos que han protagonizado las charlas, varias figuras de la música española como La Mala Rodríguez, que ha recordado junto a otros artistas como Yotuel, Maikel Delacalle y Paula Cendejas cómo fueron sus orígenes hace 20 años.

"El oído no estaba preparado para lo que tenía que decir una chica y el cómo. Me costó el aceptarme y luchar por que me aceptaran. Me sentía un bicho raro, pero entiendo que estábamos cambiando algo que hoy es una realidad que se puede tocar y que es grandiosa", ha celebrado esta Premio Nacional de Músicas Actuales antes de apuntar a México como el país al que hay que mirar y escuchar ahora mismo.

Las dificultades que había entonces y las que se encuentran los artistas de ahora en un mercado mucho más copado, en algunos casos hasta convertir la música "en desechable", han ocupado parte de la conversación, igual que aquello que impulsa a las nuevas generaciones. "Hoy la gente hace música porque quiere hacer dinero", ha lamentado Yotuel.

Este ha incidido por otro lado en el hecho de que los últimos Latin Grammy emigraran de EE UU a España en su última edición, así como en que ya no haga falta cantar en inglés cuando se quiere colaborar con algún artista anglosajón, sino que son ellos los que interpretan en español.

Tras las palabras inaugurales del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, por este escenario han pasado otras personalidades como Luis Cobos, presidente de la Academia de la Música de España (Acamus), que entregará sus primeros premios el próximo 3 de mayo.

Raphael, invitado de honor, ha ratificado "tajante" su negativa a una pronta jubilación. "No voy a retirarme, no me veo vegetando", ha dicho el artista, que ha subrayado de cara a los talentos emergentes la importancia del trabajo y de tener "un sello personal que no copie ni beba de otros".

La primera de las charlas ha reunido a destacados representantes y ejecutivos de la música que han trabajado en ambos lados del Atlántico, en cuyas manos recaen las carreras de artistas como los argentinos Emilia y Duki: Rosa Lagarrigue (RLM), Isael Gutiérrez (Music VIP), Fede Lauria (Dale Play Records), Walter Kolm (WK Entertainment) y Jorge Ferradas (FPM Entertainment).

"Yo al artista le pido buenas canciones, ambición y capacidad de trabajo, lo que incluye viajar", ha señalado Lagarrigue, que promovió giras internacionales hace décadas de artistas como Mecano o el propio Raphael, algo en lo que ha coincidido con Kolm, "especialmente ahora que en el pop las cosas van más rápido, se saca música todo el tiempo y se vive girando".

Sobre la mesa se han puesto posibles factores de la expansión de la "música en español", término que se ha reivindicado frente a "latin music", por ejemplo la implantación del "streaming" que permite al artista llegar directo al oyente, la retroalimentación por las colaboraciones entre figuras que gracias a ello intercambian público e incluso la pandemia.

"Madrid fue fundamental en el lanzamiento de la carrera de Camilo, ya que era la única ciudad abierta en esos momentos de la pandemia", ha recordado Ferradas al citar cómo su visita a programas de televisión como El Hormiguero y sus duetos con compañeros como Dani Martín le ayudaron a penetrar en el mercado español y, desde este, a otras partes del mundo.

En este sentido, Paula Cendejas ha apelado a la "esencia" de cada uno para no caer en la "vorágine" de componer canciones como "churros" y ha insistido en la importancia de poner el "alma" al escribir. "Yo soy la benjamina del grupo y vengo de una generación en la que las redes sociales y Tik Tok están muy en auge y han explotado. Ahora parece que hay que componer como churros, como si estuviéramos en una fábrica", ha afirmado.

"Creo que el poner el alma en las canciones es lo único que hace que la música siga existiendo y que siga teniendo un valor. Esa es la razón por la que los artistas que tenemos pasión estamos donde estamos", ha apostillado.

"No somos un McDonald's o un Burguer"

Por su parte, Maikel Delacalle ha insistido en poner el "corazón" en la música y defiende que "la música con corazón y bien hecha, siempre va a estar bien y a la gente le va a gustar", haciendo una comparación entre la música y la comida rápida. "Nosotros cocinamos nuestra comida para que la gente coma bien. No somos un McDonald's o un Burguer con un consumo rápido", ha comentado.

A su vez, La Mala Rodríguez ha compartido unas palabras de Nina Simone, que hacían referencia a lo "real" de las letras. "Cuando un artista canta algo que no es real, es como que le falta una pata a la mesa. La música es como un bailarín, si no baila con alma, no hace nada", ha reafirmado.

Al respecto, La Mala Rodríguez ha relatado sus inicios en la música y ha señalado que parte de su éxito se basa en "imponer" su carácter a su música y hablar de sus "circunstancias". "Los de mi generación hemos hecho la escena más rica, ya que hemos aportado nuestras visiones y cada cual ha aportado su folclore", ha apuntado.