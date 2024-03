Bad Gyal, portada de revista: "Soy muy sexual en todos los aspectos, incluida mi propia sexualidad"

La artista Bad Gyal acaba de cumplir uno de sus sueños: protagonizar la portada de la revista Vogue. Después de sacar su primer disco y en plena gira, la cantante ha concedido una entrevista a Vogue España y ha reflexionado sobre su éxito en la música.

"Es un sueño. Es el sueño de tantas chicas... ¡Sin ser modelo, salir en Vogue! Es increíble", ha expresado Bad Gyal. La catalana ha asegurado que "desde pequeñita era una friki", siempre ha sido muy presumida y le ha gustado la moda.

Vogue España le ha preguntado por la forma en la que desafía los estereotipos. "A mucha gente le digo que soy una pija. Es que lo soy", ha expresado entre risas. "En realidad, cualquiera que conozca a mi familia sabe que no lo somos ni de forma de pensar, ni de personalidad, ni de gustos. Mis padres son muy progres, pero eso no quita que no me haya faltado de nada", ha añadido.

Aun así, Bad Gyal ha asegurado que nunca le han dejado nada "en bandeja de plata" y considera que siempre ha sido "más bien espabilada". Además, ha expresado lo que piensa sobre los perjuicios que giran en torno a la imagen que proyecta.

"La gente se sorprende con mi personalidad. Soy muy mía y muy cerrada y no mucha gente llega a conocerme realmente", ha desvelado la artista, asegurando que normalmente la gente piensa que es "más arrogante o más chula".

Otro de los aspectos sobre los que ha reflexionado en la entrevista ha sido el uso de la sexualidad en sus canciones. "Siempre me ha inspirado una música muy gráfica, muy explícita, muy descriptiva", ha expresado Bad Gyal. "Soy muy sexual en todos los aspectos, incluida mi propia sexualidad. Entonces es normal que, cuando me pongo delante del micro, lo refleje así", ha comentado.

La artista ha añadido que lo que busca es tener la libertad de "bailar como quiera bailar" y expresarse a su manera. "Para mí es el lenguaje de mi amor propio", ha asegurado.