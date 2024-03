Raphael, sobre la música urbana: "Hay cosas salvables y otras menos"

El cantante español Raphael cree que en la música urbana "hay algunas cosas salvables y otras menos", al tiempo que ha pedido un poco de "tiempo" para ver dónde queda el género. Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación el I Encuentro de Música en Español, celebrado en el Wizink Center.

"Hay cosas que tienen gracia y vocablos con gracia, pero yo le daría un tiempo. Actualmente, la música urbana está en pleno bullicio, pero hay que dar un tiempo para ver dónde queda eso", ha apostillado.

Por otro lado, ha recalcado que no se va a retirar de la música porque no se ve "en el papel de estar sin hacer nada con tantas cosas que hacer". "No me veo en el papel de estar sin hacer nada, con tantas cosas que se pueden hacer y tantos teatros y lugares donde ir y tantos países a los que volver. Yo prefiero estar en activo", ha recalcado.

"Soy consciente de que algún día me tendré que quedar en casa, pero cuanto más tarde sea, mejor. Y si puede ser, cuando me vaya, mejor, así ya me voy del todo", ha indicado.

"No voy a retirarme, no me veo vegetando", ha insistido el artista, que ha subrayado de cara a los talentos emergentes la importancia del trabajo y de tener "un sello personal que no copie ni beba de otros".

Por otro lado, en el encuentro artistas urbanos han reivindicado que la música debe ser escrita con "alma" y no por "moda" porque así se pierde la "esencia" de la música, como han criticado Yotuel, La Mala Rodríguez, Maikel Delacalle y Paula Cendejas.