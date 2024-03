Moreno defiende el esfuerzo inversor de su Gobierno en educación pública y FP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este lunes el esfuerzo inversor y el compromiso del Gobierno andaluz por una educación "de calidad adaptada a la demanda de la sociedad" durante el acto del 50 aniversario de la Universidad Laboral de Málaga, centro del que fue alumno y al que ha destacado como "pionero" y "de referencia" en toda la comunidad andaluza.

Moreno ha presidido este acto conmemorativo con un discurso lleno de anécdotas personales y recuerdos y en el que ha destacado la profesionalidad y la calidad del centro y de todos los profesores que han pasado por él para contribuir "en el ámbito educativo, deportivo, de ayudar y formar a personas con discapacidad".

Así, ha asegurado que desde el Gobierno andaluz "intentamos apostar por la educación" y, aunque ha reconocido que "nos quedan muchas cosas por hacer", ha considerado que "podemos estar orgullosos del esfuerzo que hemos hecho todos los andaluces en materia de inversión, en materia además de planificación y en materia también de buscar esa educación de calidad adaptada a las necesidades de la sociedad". "Seguiremos trabajando", ha dicho.

"La educación pública es la palanca de cambio, de transformación y de mejora", ha aseverado Moreno, quien ha apostado por "avanzar en materia de excelencia y cualificación", señalando medidas ya en marcha e incidiendo en que "en algunos años vamos a ver los frutos del esfuerzo inversor que hemos hecho a lo largo de estos años, llegando muy por encima del 5% de la riqueza de Andalucía, cosa que no había pasado nunca".

La Formación Profesional se ha convertido en puerta de acceso directo en muchos casos al mundo laboral y el Ejecutivo andaluz es consciente de ello, lo que queda demostrado por una apuesta "firme" que queda reflejada en las 166.000 plazas de FP que se han ofertado este curso, un 39% más que hace cinco años, así como en el incremento de plazas de la FP Dual que ha sido exponencial, alcanzando un 256% en el mismo período. Concretamente, este curso cuenta con unas 22.000 plazas frente a las poco más de 6.000 que había en 2018, una tendencia que está prevista que vaya cada vez a más con cursos más especializados y acordes a las demandas de las empresas en ámbitos como son la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la digitalización o las energías renovables.

A nivel personal, Moreno ha señalado que estuvo en la Universidad Laboral "la parte de mi vida más determinante en la persona que soy" y ha recordado a varios profesores, como la de Geografía, Consuelo Abad, asegurando que empezó "a despertar mis inquietudes políticas, que es lo que me ha llevado a ser hoy el presidente de todos los andaluces, porque ella despertó esa inquietud por lo que pasaba en el mundo a través de la geografía y la historia".

Se ha mostrado agradecido por estar en este acto y ha dicho que la agenda de un presidente "esta semana tiene cosas muy interesantes, puedes coincidir con el jefe del Estado, puedes tener una audiencia con el papa, pero de todo eso la parte que me llega más a nivel personal es este acto", contando recuerdos en la cafetería, en la piscina o en la biblioteca. "No hubiera cambiado este día por nada del mundo, me siento profundamente orgulloso de haber sido alumno de la Uni, como le llamamos nosotros, profundamente orgulloso de haber tenido esos compañeros y compañeras y profundamente orgulloso de haberme formado aquí", ha dicho Moreno, quien ha dado las gracias a alumnos de su promoción que han estado presentes, y entre los que conserva amigos, y a los profesores en los que tuvo "una guía y un ancla".

Según ha incidido, "si soy hoy presidente de un Gobierno tan importante como es el de Andalucía es porque he tenido profesores y profesoras maravillosos, porque he tenido compañeros y compañeras maravillosos y porque aquí me habéis cincelado, me habéis ayudado para intentar ser un poquito mejor persona".

"Gracias por regalarme un momento de mi vida que me ha marcado, que me ha ayudado y que, sin duda alguna, si yo extrajera ese momento de mi vida, la persona que soy no lo sería y probablemente nunca hubiera alcanzado ese objetivo para mí, esa ilusión que tenía de convertirme en el presidente de todos los andaluces", ha dicho, mostrándose seguro de que "habrá futuros presidentes y presidentas de España que saldrán de este centro".

Para Moreno, "la Universidad Laboral está en una edad perfecta, 50 años, maravilloso, está en su mejor momento", subrayando lo que han hecho y "lo que os queda por hacer"; al tiempo que ha mostrado su satisfacción por poder participar con una carta en una cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 25 años, cuando "creo que yo no seré presidente de la Junta de Andalucía, pero Paco de la Torre será alcalde de Málaga", ha ironizado.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y el alcalde de Málaga. Precisamente, De la Torre se ha mostrado seguro de que "muchas cosas de las que Juanma hoy muestra en su eficacia de gobierno fueron aprendidas aquí; el sentido del esfuerzo, del sacrificio, de servicio a los demás, de compañerismo, de trabajo en equipo; todo eso seguro que se forjó y se formó aquí", apuntando que "tenemos un magnífico presidente de la Junta y gran parte, no digo todo, fue aprendido aquí".

Según el regidor, "necesitamos tener siempre la mejor educación para todos, de la máxima calidad", por lo que ha dado las gracias al centro por "el esfuerzo que habéis desarrollado en estos años" y ha felicitado esta labor "formidable" en el ámbito educativo y en la atención a personas con diversidad funcional. "Habéis dado mucho a miles de alumnos", ha apostillado. "Mientras mejor sean los profesores, los alumnos mejores serán, y mientras mejor sean los alumnos, los profesores se sentirán estimulados a ser mejores profesores", ha dicho De la Torre, quien ha tenido palabras de felicitación y de gratitud a la Universidad Laboral.

El director actual del centro, Juan Jesús Larrubia, ha detallado los cambios producidos desde hace 50 años en el centro y en la formación desarrollada en este tiempo; pero también en la educación en general; y ha destacado el programa de actividades con motivo de este 50 aniversario.