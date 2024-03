Los jóvenes que viven de alquiler marcan ya un máximo histórico, con un 56%

Un 56,6% de los hogares españoles con personas de entre 16 y 29 años se ubicaba en 2023 en una vivienda en régimen de alquiler, máximo histórico en esta franja de edad, que 10 años atrás se situaba en un 46,4%.

Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela cómo la brecha generacional en el mercado de la vivienda se incrementa año tras año, pese a que vivir en una casa en propiedad es todavía la opción mayoritaria en España.

El acceso a la vivienda ha sido uno de los asuntos que más tiempo ha ocupado el debate político en el último año, especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda y de las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez de poner a disposición 184.000 viviendas en alquiler a precio asequible con las que incrementar el exiguo parque de vivienda público del que dispone España.

La imagen real de partida es todavía favorable a la vivienda en propiedad, con un 75,1% de los hogares en España en 2023, lo que supone una ligera bajada respecto al 75,9% del año anterior y 2,5 puntos menos respecto al dato de 2013. Sin embargo, la proporción es distinta por franjas de edad, ya que las generaciones más jóvenes se ven abocadas a otras opciones.

Así, entre las personas de 16 y 29 años, sólo un 29% de hogares se encuentran en una casa en propiedad, 1,7 puntos por debajo de la cifra del año pasado, pero aún superando el 25,5% que marcó en 2019. En cambio, el alquiler -a precio de mercado- es la opción por la que apuestan un 48,7%. Fue en el año 2013, durante lo peor de la crisis financiera, cuando el alquiler superó a la propiedad como opción mayoritaria entre los hogares compuestos por los más jóvenes.

Asimismo, un 14,3% de estos hogares están en viviendas cedidas, frente al 15,1% que suponían 10 años atrás, y un 7,9% están de alquiler por debajo del precio de mercado, por encima del 4,6% de hace una década.

No obstante, la falta de acceso a la vivienda en propiedad ya no sólo afecta a las generaciones más jóvenes, sino que va a escalando a las siguientes. Así, los hogares con personas de entre 30 y 44 años que ya no están en una casa en propiedad alcanzan ya el 44,7% frente al 32,1% de hace una década. Por tanto, en la edad en la que la mayoría de españoles forma una familia, el porcentaje de hogares con vivienda en propiedad ha bajado 12 puntos desde 2013.

En esta franja de edad, un 29,6% vive de alquiler a precio de mercado (19,6% hace una década), un 4,7% vive de alquiler pagando por debajo del precio de mercado, mientras que un 10,4% hace lo propio en viviendas cedidas, frente al 8,8% del año 2013.

Menos alquiler

En cambio, entre los hogares compuestos por personas de entre 45 y 64 años, el peso de la vivienda en propiedad es superior a la media, con un 78,4%, si bien es cierto que este porcentaje también ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos 10 años, pues en el año 2013 se situaba en el 82,4%.

Como consecuencia, en paralelo se han ido incrementando los hogares de esta franja de edad que están de alquiler, desde el 11,8% que suponían hace una década al 16,1% que representan según los últimos datos. Aunque con mayor moderación que entre las generaciones más jóvenes, el alquiler también se abre paso entre los hogares de personas de mediana edad.

En este caso, el alquiler a precio de mercado es una opción para el 13,4%, mientras que el alquiler por debajo de mercado y la cesión de viviendas supone una opción minoritaria para esta franja de edad y apenas superan conjuntamente el 8% de los hogares.

90% de mayores propietarios

En cambio, entre los hogares de las generaciones mayores la propiedad resiste como opción mayoritaria. El 89,1% de estos hogares están en una vivienda en propiedad, una cifra casi idéntica a la de hace una década. Sí se observa, en cambio, un ligero avance del alquiler, por el que apuestan el 7,6% de estos hogares frente al 5,9% que lo hacía en 2013.

En este contexto, desde la covid-19, las herencias de vivienda se han movido en cifras récord de cerca de 200.000 operaciones anuales en cada uno de los tres últimos ejercicios. Según indicó el abogado y socio de Marín & Mateo Abogados Abel Marín, la realidad actual de las herencias responde a dos cuestiones. Una de ellas fue coyuntural y consistió en la paralización de los negocios durante el confinamiento sumado al exceso de mortalidad que se produjo ese año, lo que provocó una bolsa de gestiones pendientes que ha ido resolviéndose en los años siguientes.

En cambio, para Marín, la segunda es estructural y responde a la realidad demográfica en España, con una población cada vez más envejecida. Esta situación va a provocar una mayor mortalidad en los próximos 20 años, y, por tanto, un mayor número de herencias, ya que los hogares de los españoles de más edad son propietarios en un 90% de los casos.