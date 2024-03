Los primeros inquilinos del Plan Vive reciben sus llaves para entrar a vivir en Alcorcón

Los primeros inquilinos de las viviendas asequibles del Plan Vive de la Comunidad de Madrid han recibido este viernes las llaves de sus casas en Alcorcón. Esta es la primera promoción finalizada en la que ya se puede entrar a vivir. En total son 140 pisos con alquileres por debajo del 40% del precio del mercado. El compromiso del Gobierno regional es entregar 8.500 viviendas de este tipo en la región para hacer frente al encarecimiento de los precios, que impide, especialmente, a los jóvenes independizarse.

"Llevábamos unos cuantos meses buscando piso y todos los alquileres que veíamos eran a partir de mil euros por una casa en condiciones. Por suerte, encontramos esta promoción gracias a un amigo y nos tocó", explican Bianca y Óscar. Junto a ellos, el resto de adjudicatarios esperaban desde primera hora de la mañana a las puertas del portal para recibir las llaves del que será su nuevo hogar. Todos están expectantes porque aún no han tenido la oportunidad de ver cómo son sus casas por dentro. "Sin esto no me hubiera podido independizar a mis 38 años, tengo ganas de verlo", comenta una de las nuevas inquilinas. "A mi pareja y a mí no ha tocado un bajo con jardín, yo tengo 24 años y él 25, estamos muy contentos por poder ir a vivir juntos", añade otra de las afortunadas.

La urbanización de Alcorcón se sitúa en las calles Ocho de Marzo, donde se distribuyen estos 140 pisos de uno, dos y tres dormitorios, dotados de amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, vestuarios, pista multideporte, sala coworking y espacios verdes y de ocio infantil. Los precios van desde los 440 euros hasta los 805 euros, en función de los metros cuadrados, los más pequeños tienen 42 metros cuadrados y los más grandes 83. Los contratos tienen una duración indefinida, según explican desde la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructura, y las rentas se irán actualizando en función de la subida de precios.

"Es, sin duda, un día muy señalado para todos vosotros porque con esta entrega de llaves iniciáis un nuevo proyecto de vida del que nos honra ser partícipes. Para el Gobierno también lo es, porque es la primera de otras muchas que se materializarán en los próximos meses", ha destacado el consejero de Vivienda, Jorge Rodríguez, tras entregar en mano las llaves. Para el titular del área, este proyecto "ejemplifica una buena forma de gestionar", a diferencia de lo que plantean y hacen desde otras administraciones con programas intervencionistas que, en su opinión, solo contribuyen a que los precios se encarezcan más.

La ventaja de estos inmuebles es que el coste mensual es de un 40% inferior al de mercado, lo que ha generado una gran demanda, con casi 11.000 solicitudes. El perfil mayoritario de los adjudicatarios es el de mujer de entre 18 y 35 años y el 99% son vecinos de Alcorcón. Los no empadronados en la localidad se corresponden con personas que necesitan un hogar adaptado, el 4% de los inmuebles de esta promoción. A la promoción de este viernes se sumarán otros 134 inmuebles en el municipio para los que se ha utilizado el mismo método de construcción: el modelo de edificación industrializada, que permite abaratar costes y reducir el tiempo de las obras.

Disponer de 8.500 viviendas de alquiler asequibles

Los inquilinos de estas viviendas podrán pagar como máximo el 35% de su renta anual disponibles. Para poder optar a estos alquileres, los solicitantes no pueden tener otro inmueble en propiedad a su nombre y que la casa otorgada sea su residencia habitual. Además, en la asignación tendrán preferencia los empadronados en el municipio correspondiente o los trabajadores que lleven tres años o más desplazándose a la zona.

La vivienda es uno de los principales problemas de los jóvenes para independizarse, debido al elevado precio de los alquileres y de la inviabilidad para muchos de solicitar una hipoteca. En zonas como Madrid, el precio medio de los arrendamientos se sitúa en los 18,3 euros por metro cuadrado, lo que supondría pagar unos 1.464 euros por un piso de 80 metros cuadrados. Desde el Gobierno regional quieren facilitar a los madrileños encontrar vivienda asequible e incrementar la oferta disponible en el mercado, por ello lanzaron este plan pionero en España para construir nuevos inmuebles y lograr una reducción en los precios.

El compromiso del Ejecutivo regional de finalizar y entregar un total de 8.500 viviendas, 6.500 han sido ya adjudicadas, de las cuales 4.000 terminarán sus obras antes de finalizar este año y 1.912 se encuentran en proceso de licitación. Entre estas, ya están en fase de entrega o comercialización, 300 en Alcalá de Henares, 563 en Tres Cantos, 492 en Getafe y otras 548 más en Alcorcón, ya en construcción. A ellas se sumarán otras en los municipios de Colmenar Viejo, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Boadilla del Monte, Pinto y Leganés.