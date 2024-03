Los 20 cortes de tráfico este viernes en Barcelona para exigir mayor seguridad en los entornos escolares

En 2019, más de 120 menores de edad tuvieron que ser hospitalizados por haber estado involucrados en accidentes de tráfico, según datos del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana. La cifra se eleva a 427 si se tienen en cuenta las víctimas entre 2018 y 2021. Este viernes por la tarde, a partir de las 16.30 horas, la organización Revolta Escolar realizará cortes de tráfico simultáneos en 20 puntos de Barcelona para pedir a las administraciones que ofrezcan medidas que prioricen la seguridad del entorno escolar.

Las principales causas de los ingresos de menores fueron que muchos conductores desobedecieron las indicaciones del semáforo y no respetaron el paso de peatones.

Desde la organización, subrayan que "un peatón tiene un 80% de probabilidad de morir en un atropello si el vehículo va a 50 km/h, pero solo un 10% si el turismo reduce su velocidad a 30 km/h".

Estos datos provienen de un estudio realizado por Revolta Escolar, en colaboración con la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona. En total participaron 83 AFAs y más de 4.500 familias de 180 escuelas diferentes.

Radares que "obliguen" a reducir la velocidad

De promedio, cada 3 días en Barcelona un menor de edad es hospitalizado por haber estado involucrado en algún tipo de accidente de tráfico, "datos que muestran que aún queda mucho trabajo por hacer", indican varios integrantes de Revolta Escolar.

El movimiento lamenta que, pese a sus insistencias, sigue sin cumplirse la limitación de ir a 30 km/h las zonas escolares. También recalca que continúan sin instalarse nuevos radares que "obliguen" a que un vehículo reduzca su velocidad alrededor de los colegios.

La organización recuerda que "únicamente hay 12" radares cerca de espacios educativos. "Consideramos indispensable reducir los límites de velocidad alrededor de las escuelas, e incluir más medidas para asegurar que se cumplan", señalan.

También denuncian los incumplimientos de los acuerdos a los que llegaron con la primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet. "Seguimos sin pacificaciones ni calendarización de las nuevas actuaciones de mejora, así como sin fecha de reunión con el alcalde Jaume Collboni para trasladarle nuestras demandas", expresan.

Es un “fracaso” no poder dar seguridad a los niños

Las 25 asociaciones de familias de alumnos (AFAs) que se movilizarán este viernes exigen unos entornos escolares con menores velocidades y consideran "imprescindible" elementos que obliguen al cumplimiento de las limitaciones de velocidad: almohadas berlinesas, pasos de peatones elevados o radares de control de la velocidad.

En este sentido, Marc Hurtado, portavoz de Revolta Escolar, expresa que "lamentan la lentitud y reticencia por parte del Ayuntamiento de Barcelona". Cree que es un "fracaso" total no poder garantizar la seguridad de los niños y considera que lograrlo "es una cuestión de voluntad política".

El estudio también apunta que en un 62% de las escuelas se detectan problemas de seguridad en los accesos, y que la mayoría de las familias (75%) consideran el entorno escolar como un espacio no suficientemente "seguro" para los niños.

En menos de la mitad de estos centros educativos existía el límite de velocidad de ir a 30 km/h cuando se realizó el estudio, en 2022. En solo uno de cada cinco, había radares o elementos reductores de velocidad. Casi todas las familias (80%) coincidían en que el transporte privado "pasa muy rápido" alrededor de la escuela.

Los cortes de tráfico

Los puntos en los que se cortará el tráfico a partir de las 16:30 horas son los siguientes:

1) Entença i Xirinacs - c/ Entença (entre Provença i Rosselló)

2) 9 Graons - c/ Rosselló amb Roger de Flor

3) Institut Escola Eixample - c/ València (entre Balmes i Rambla Catalunya)

4) Anglesola i Itaca - c/ Numància amb Anglesola

5) Teixidores de Gràcia - c/ Encarnació (entre Escorial i Torrent de l’Olla)

6) Encants - c/ Consell de Cent amb Cartagena

7) Joan Miró - c/ Entença amb Diputació

8) Diputació - c/ Diputació (entre Borrell i Viladomat)

9) Àngels Garriga - c/ Gallecs

10) Pere Vila - Passeig de Lluís Companys (entre Almogàvers i Vilanova)

11) Dolors Monserdà-Santapau, Tàber, Costa-Llobera, Can Caralleu, Scuola dell'Infanzia Italiana - Can Caralleu entre carrer Gaspar Cassadó, carrer Esports i Major de Can Caralleu

12) Miralletes - c/ Industria (cantonada Sant Quintí)

13) Octavio Paz - c/ Mallorca amb Biscaia

14) Antoni Balmanya i Emili Juncadella - c/ Sant Antoni Maria Claret i Trinxant

15) La Farigola de Vallcarca - Mare de deu del Coll amb Farigola

16) Ferran Sunyer - c/ Viladomat (entre Parlament i Campo Sagrado)

17) Pau Casals de Gràcia - c/ Legalitat (entre Alegre de Dalt i Pau Alsina)

18) Llacuna de Poblenou - c/ Pallars amb Llacuna

19) Jacint Verdaguer - c/ Lleida

20) L’Arenal de Llevant - C/ Bac de Roda amb Passeig Taulat