Eterno retorno a las urnas

Una de las teorías de Nietzsche planteaba que todos los eventos del universo se repiten infinitamente, en un ciclo, como el del Rey León, sin fin. Así, el ciclo electoral en España tiene algo de este eterno retorno, en esta ocasión, a las urnas. Tras las gallegas y las vascas, y antes de las europeas, ayer llegó la sorpresa de que Cataluña también adelantará los comicios toda vez que el president Aragonès no ha logrado un acuerdo de presupuestos. Una decisión que solo permitiría a Puigdemont ser candidato a distancia, ya que la ley de amnistía que hoy se vota en el Congreso aún no se ha aprobado. Y que ha obligado a Sánchez a rendirse con los Presupuestos ya que, a pesar del nombre de la coalición de su vicepresidenta, la situación le hace imposible sumar. Un eterno retorno heavy, por no decir hard rock.