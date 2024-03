Pere Aragonès adelanta las elecciones catalanas al 12 de mayo tras el fracaso de los Presupuestos

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha avanzado las elecciones catalanas al 12 de mayo tras el fracaso en la tramitación de los Presupuestos, que han sido tumbados este miércoles en un pleno del Parlament. Ante esta situación y a falta de un año para terminar la legislatura, el líder de Esquerra Republicana ha decidido adelantar la cita electoral, que estaba prevista para febrero de 2025.

Desde la Galeria Gótica del Palau de la Generalitat y tras un Consell Excecutiu convocado tras la votación, Aragonès ha explicado que el objetivo es “que Cataluña se pueda dotar de un gobierno con mucha más fuerza para continuar haciendo avanzar al país y acelerar todavía más las transformaciones sin dependencia de los inmovilistas”.

Durante su intervención, el presidente ha reiterado que Cataluña se merecía acabar la legislatura, pero que las "líneas rojas" y los vetos a los Presupuestos por parte de los grupos parlamentarios no lo han hecho posible.

"Hoy los grupos que han imposibilitado que el presupuesto continuara su trámite en el Parlament han dicho 'no' a 1.000 millones de euros para combatir la sequía, han dicho 'no' a acabar con recortes laborales, han dicho ' no' a otros 1.400 millones para la salud".

Asimismo, ha señalado que la decisión de tumbarlos supone un ejercicio de "irresponsabilidad" por parte de los grupos políticos y les ha acusado de anteponer los intereses de partido al de los ciudadanos.

Candidato de Esquerra Republicana

El actual presidente ya fue propuesto por la dirección de Esquerra Republicana para ser el candidato en las próximas elecciones y este miércoles ha vuelto a constatar su compromiso.

Durante su intervención, el republicano ha defendido que el 12 de mayo habrá dos proyectos entre los que elegir: el de aquellos que defienden “siempre y por todas partes” Cataluña para que mire al futuro y el de quienes apuestan por un “modelo del pasado”.