Los audios del WhatsApp de los '4 mosqueteros' de la 'trama Koldo': "No, no ha sido alcohol, han sido putas"

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha incluido en una de sus últimas resoluciones algunos textos de audios que se enviaron en el grupo de WhatsApp '4 mosqueteros' en el que participaba el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y tres investigados, como uno en el que en marzo de 2022 hacen referencia a unos pagos en efectivo: "No, no ha sido alcohol, han sido putas".

Así consta en el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó la puesta en libertad con medidas cautelares de Rubén Villalba, el agente de la Guardia Civil que supuestamente tenía relación "directa y personal" con la trama.

La resolución recogía una serie de mensajes enviados en ese chat del que participaban tanto De Aldama como Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano y que probarían que tenían esa relación con Rubén Villalba, al que se referían como 'R' o 'Rubén'.

En uno de ellos, Moreno manda un audio en referencia a un dinero que necesitaba en efectivo De Aldama y señala literalmente: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no... yo pague, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué, el... pague los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije".

Hito fundamental: 'K' de Koldo

En otro de los oficios que constan en el sumario, los '4 mosqueteros' se referían a Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, como 'K'. "Mañana tienes que ir a la cafetería Soto Verde que está detrás del Ministerio y llamar a K y decirle literal: Que estás en el verde, que traes una cosa de Nacho para darle y que si puede ir", escribió Díaz Tapia en uno de sus mensajes, facilitando a su interlocutor el contacto de Koldo, que aparecía con el añadido "asesor ministro".

Para los agentes, "el hecho de que Koldo sea identificado" bajo ese seudónimo resulta "uno de los hitos fundamentales" para la investigación, porque el examen de la información del móvil de Moreno habría permitido "localizar referencias a que se habrían producido pagos" al exescolta de Ábalos

En uno de los mensajes, Moreno le envía a Serrano una captura de pantalla en la que se ve el título "gastos fijos" con una referencia: "K 10.000". Los agentes sostienen que podría tratarse de un pago al exasesor después de que, durante el registro de su domicilio, se encontrase una anotación manuscrita en una de sus agendas. "Metálico 10.000", apuntó Koldo en la misma.

"Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos"

La Guardia Civil localizó una conversación de octubre de 2021 en la que De Aldama envió un mensaje al grupo. "Podría mirar los tickets que tenemos en RD (República Dominicana). El domingo va el hermano de K, a ver qué le podemos dar", escribió. Los agentes creen que los tickets podrían ser, en realidad, dinero, y el hermano de K sería Joseba, que también se encuentra investigado en la causa.

Al día siguiente, el presidente del Zamora C.F. volvió a chatear. "Por favor decirme lo de los tickets que va quien sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos", avisó. Díaz Tapia, por su parte, respondió: "Hablo con ellos para que lo dejen preparado".

"El ministro da el OK seguro"

Los análisis del Instituto Armado también revelan la conversación de Moreno con Serrano en la que ambos hablan de una reunión. "Un éxito. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos", le explicó Serrano.

Unos minutos más tarde, ambos retoman la conversación. "Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos", celebra Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad.

Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.