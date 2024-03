Koldo García asegura que "no hay ninguna manta de la que tirar" porque "nadie ha hecho nada irregular"

Koldo García afirma que "no hay ninguna manta de la que tirar ni nada que se le parezca" porque "nadie ha hecho nada irregular" en el caso que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista concedida a OK Diario, el que fuera asesor de José Luis Ábalos considera que el PSOE está siendo "muy injusto" con el exministro por el que muestra su admiración pues cree "que es un hombre que lo ha dado todo, no por él mismo, sino por España, y que ha sido un fiel servidor público".

Koldo opina que se está siendo cruel con el exministro de Transportes de quien dice que "ha dedicado su vida a la política y a ayudar a todo el mundo. Creo que es uno de los mejores políticos que tiene España". Añade, además, sobre la gestión política de Ábalos que "su voluntad de solucionar problemas, de ayudar a la gente y sus creencias y sus ideologías, ponerlas en duda me parece no cruel, sino lo siguiente".

"No han estado a la altura"

En su opinión, las personas que deberían de haber ayudado a Ábalos en situaciones difíciles "no han estado a la altura". Asegura que no es consciente de haber hecho "nada malo" y se pone en manos de la justicia para que determinen si se ha equivocado. "Tendré que asumir mis errores" si es así, detallas.

Niega de igual modo que haya tenido un gran incremento patrimonial según se recoge en la investigación e informe de la Guardia Civil lo que justificará y se verá claramente que "eso no es así". El exasesor afirma que "no hay ninguna manta de la que tirar ni nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular o eso pienso yo. Y estoy creyendo en mí mismo".

Koldo García garantiza en la entrevista "que hay otras personas que seguro que no han hecho nada malo porque no tienen nada que ver en esto". "Lo que piense el partido del señor José Luis Ábalos, pues bueno, pues lo tendrán que saber ellos y sus dirigentes también", añade. "La actuación con él, bajo mi punto de vista y en mi opinión, ha sido un error. No se lo merece" concluye.