Armengol "no tendría problema" en comparecer en las comisiones de investigación por el caso Koldo

La presidenta del Congreso de los Diputados "no tendría problema" en comparecer en una comisión parlamentaria en torno a las irregularidades en los contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Lo han confirmado este martes fuentes cercanas a Francina Armengol, que sin embargo han indicado que "es extraño" que se hagan dos comisiones "iguales": la impulsada por el PSOE en el Congreso para estudiar todos los contratos y la que votará hoy la Cámara Alta a petición del PP para centrarse en el caso Koldo.

En todo caso, Armengol está dispuesta a comparecer "siempre que lo avalen los servicios jurídicos". El Pleno del Senado dará luz verde este martes a la comisión de investigación propuesta por los populares, que cuentan allí con mayoría absoluta, para estudiar el caso Koldo y todas sus ramificaciones. Según ha informado Ep, el PP está dispuesto a "todo" a la hora de llamar a comparecer a personas presuntamente relacionadas con la trama, pues el partido piensa que la trama es "algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez". Con lo cual, es probable que la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares acabe siendo citada en el Senado.

Tras la marcha del exministro José Luis Ábalos al grupo mixto, las críticas del PP se han centrado en la presidenta del Congreso de los Diputados, que de momento cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno y el Partido Socialista. Mientras en Génova defienden que la tercera autoridad del Estado debería asumir su responsabilidad política y dimitir, en Ferraz tienen a Armengol "en la mayor estima" y piensan que la postura del PP "no tiene fundamento".

La propia presidenta de la Cámara compareció el pasado martes en rueda de prensa. Armengol negó toda responsabilidad que pudiera haber tenido como presidenta de Baleares por la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa central en el caso Koldo. Según relató, "nadie" había coaccionado a su Ejecutivo para efectuar un contrato concreto y, por tanto, no se planteaba dimitir. Su Gobierno "jamás" fue "cómplice ni colaborador" de la trama, sino "víctima", exclamó la expresidenta de Baleares, y añadió: "No dejaré que mancillen mi nombre, que mezclen mi nombre ni mi gestión con nada que se parezca a la corrupción". Sin embargo, no aclaró quién se puso en contacto con la Administración balear para la adjudicación del contrato de material anticovid.

Una semana después de que la presidenta del Congreso saliera al paso con estas palabras, fuentes de su entorno afirman que Armengol no tiene problema "en dar explicaciones, cosa que ya ha hecho". "Si nos llaman, estaremos a lo que nos digan los servicios jurídicos", acotan en este sentido, pero de momento nadie les ha llamado "para nada".