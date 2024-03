Bruselas teme que la tercera cumbre con PP y PSOE para renovar el CGPJ quede en nada y se cumplan sin avances los dos meses de plazo

La Comisión Europea tiene mucha paciencia, pero esta también puede agotarse. Es lo que les puede pasar a PSOE y PP. Ambos partidos afrontan este miércoles en Estrasburgo la tercera reunión con la mediación de Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después de dos encuentros el Ejecutivo comunitario quiere que por fin lleguen los avances tangibles, cuando además está cerca de cumplirse el plazo de dos meses marcado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, que es quien se sienta entre Félix Bolaños y Esteban González Pons. El calendario marcado por el Ejecutivo comunitario para el acuerdo acaba, en teoría, el próximo 31 de marzo, si se toma como referencia la primera reunión entre ambos (fue el 31 de enero).

Este lunes, el PSOE hacía referencia a las declaraciones que dio la semana pasada a la prensa el vicesecretario de Internacional del PP e interlocutor en esta negociación desde 2022. Desde Bucarest, dijo ver "muy difícil" llegar a un acuerdo sobre el CGPJ "con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes", en alusión a la ley de amnistía acordada entre el Gobierno y los independentistas catalanes. "Nos tememos lo peor", reaccionaron por su parte desde Ferraz.

Y es que el contexto no parece propicio para el acuerdo. Está previsto que el Congreso apruebe esta semana la ley de amnistía, aunque el PP puede mantener congelada su tramitación en el Senado durante un máximo de dos meses; pero además a esto se suma la situación en torno al caso Koldo, sobre el que Génova sigue pidiendo responsabilidades al PSOE, sobre todo en torno a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En lo referente al CGPJ las distancias entre las partes siguen siendo muy grandes, para desesperación de Bruselas. El PP insiste en que la renovación del CGPJ y la reforma del sistema de elección "tienen que ir de la mano", mientras que el PSOE solo apuesta por renovar. La Comisión Europea, con todo, siempre ha dejado claro que se tienen que dar dos pasos diferentes: primero renovación y "inmediatamente" después reforma, en palabras del propio Reynders. "Nosotros queremos un nuevo modelo y el PSOE sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo", sentenció Pons tras la segunda reunión.

"Avanzamos muy lentamente", aseguró entonces el dirigente popular, mientras Bolaños sostuvo que se trata de un "ahora o nunca" en las conversaciones y que el acuerdo es una cuestión "de prestigio" para España. Mientras, para la Comisión Europea el reloj corre. "Es un plazo más que razonable", dijo el ministro de Justicia sobre el máximo de dos meses dado por Bruselas.

Pero en el cara a cara la tensión sigue siendo altísima. "El Gobierno no se ha movido", aducen desde el PP. Más drásticos son los socialistas, que están sin esperanzas de avanzar hacia un acuerdo, por la "actitud permanente de boicotear la renovación" que a su juicio está desplegando González Pons. Así, ha indicado que esta es la "penúltima excusa" que pone Génova para no acometer el desbloqueo del CGPJ, al tiempo que les ha recordado que fueron ellos quienes propusieron este formato de negociación con la mediación de la Comisión Europea. En la misma línea, ha acusado al PP de no acceder renovarlo porque quieren "controlar" el Consejo. En el medio Bruselas no puede esperar mucho más.