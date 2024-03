La caída en picado del precio de la luz deja fuera a la mayoría de hogares, con contratos en el mercado libre y tarifa fija a largo plazo

Las primeras semanas del mes de marzo han marcado un récord en el precio de la electricidad. En esta ocasión, para bien. Un año y medio después de que en aquel verano de 2022 la luz escalara hasta unos inauditos 250-260 euros el megavatio/hora, lo que se ve estos días son costes medios diarios de 10 o 20 euros/Mwh con muchas horas del día con la luz gratis, a cero euros. Sin embargo, esta bajada no es para todos los hogares y, de hecho, la mayoría de ellos no la están notando. Sí lo hacen quienes tienen contratada la tarifa PVCP, del mercado regulado, pero no quieres tienen un contrato en el mercado libre, con un precio fijo mensual que está por encima de lo que marca el mercado diario.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ninguna de las comercializadoras de electricidad que operan en el mercado libre se asemeja en estos momentos al precio de la electricidad que ahora disfrutan los consumidores del mercado regulado y las que más se acercan son en ofertas para nuevos clientes, no para los que ya tienen, por medio de renegociaciones o recálculo de sus tarifas fijas, que normalmente suelen firmarse en contratos de un año de duración.

En la actualidad, los precios de los contratos están disponibles pero no una vieja reclamación de organizaciones de consumidores como la OCU de tener acceso a los seguimientos de la renovación de contratos de electricidad ya existentes, para saber si los consumidores ven actualizado el precio a la baja como correspondería a la situación actual después de meses de caída, al margen de los precios cero de los últimos días.

Naturgy asegura que ya está teniendo en cuenta la caía del precio de la electricidad desde los picos que se registraron en 2022 con revisiones anuales e incluso extraordinarias y el año pasado amplió una bajada de precios que había iniciado en 2021 con las Tarifas Compromiso, de electricidad y gas, que han llegado a más de dos millones de clientes domésticos y pymes, de los que 1,5 millones se han beneficiado de una reducción de más del 30% del precio variable. Entre las grandes comercializadoras, Endesa e Iberdrola no han ofrecido información sobre si están renegociando los precios a la baja. Desde las comercializadoras resaltan que, aunque ahora los precios de la tarifa PVPC estén más bajos, las tarifas del mercado libre tienen la ventaja de ser menos fluctuantes, fijas, de modo que el consumidor sabe lo que va a pagar a lo largo de un periodo que suele ser de un año, y de poder elegir fórmulas según sus circunstancia, como tarifas online, para hogares muy electrificados o tarifas con horas bonificadas, a "precio cero", en el caso de Endesa, con una Tarifa Happy que incluye dos horas gratis al día.

Este lunes, el precio medio de la electricidad a lo largo del día fue de 14,6 euros/MWh, según un cálculo que recoge las 24 subastas horarias de las que resultó que en 15 de las 24 horas del día la la luz fue gratis. El día antes -un domingo, con menos autoridad y cuando el precio suele bajar notablemente-, el precio medio fue de 0,54 euros/MWh con un coste máximo -en cuatro de las únicas cinco horas del día en las que no fue cero- de 3,19 euros/MWh. Fue el colofón a semanas de bajadas -y también subidas puntuales- en febrero, que llevaron a que este mes de marzo el IVA de la luz subiera del tipo reducido del 10% al normal del 21% porque la media mensual de febrero fue inferior a 45 euros/MWh. Entrando en esta semana, el precio que dejaron las subastas de la víspera para este martes marca 42,2 euros /MWh, más elevado debido que ha amainado el viento y ha dejado de llover, pero de nuevo con las horas centrales del día -11 a 16h- a cero euros.

Estos precios y todas esas horas con la luz a cero euros permiten que un tercio de los hogares españoles puedan poner lavadoras, hornos o lavavajillas sin coste en las horas adecuadas. Sin embargo, los otros dos tercios -alrededor de 18 millones de hogares- siguen pagando el precio fijo mensual de la luz pactado con sus respectivas comercializadoras de electricidad, en función a cálculos que tienen en cuenta la situación a futuro y no la diaria, que ya indica también una bajada del precio de la electricidad. Según el informe "Electricity 2024"presentado este lunes por el Club Español de la Energía, el precio en Europa entre 2022 y 2023 cayó un 50%.

Nadie alcanza a la PVPC

Comparando un mismo consumo doméstico en el centro de Madrid, la CNMC calculaba este lunes una factura mensual -desde el 11 de febrero hasta de 11 de marzo- de 37,11 euros para consumidores con tarifa PVPC, en el mercado regulado. Con las mismas características, el precio más barato en el mercado libre es el que ofrece una comercializadora llamada Energía Nufri, de 42,39 euros y válida solo para nuevos clientes, un criterio muy común en las ofertas de otras compañías a las que pueden acceder los consumidores.

Entre las grandes comercializadoras e incluyendo ya un IVA al 21%, la primera que aparece con el precio más bajo en el comparador de la CNMC es Iberdrola, con una tarifa mensual de 43,45 euros válida para clientes domésticos, pequeños negocios y comunidades de propietarios. Le sigue Endesa, con una tarifa de 43,48 euros solo para nuevos clientes. El precio más bajo que ofrece Repsol para un contrato de las mismas características que la factura de 37 euros en el mercado regulado es de 48,9 euros mientras que la tarifa más barata de Naturgy que aparece en el listado de la CNMC es de 49,7 euros, solo para consumidores domésticos.

De la misma manera que durante la crisis energética los contratos del mercado libre, con tarifa plana calculada a largo plazo y no vinculada a los vaivenes diarios, fueron un refugio contra una subida histórica que se producía cada día, ahora que el precio de la electricidad está muy por debajo de lo que solía ser normal beneficia a quienes hace un año y medio padecían los precios extraordinariamente elevados. Sin embargo, en esta división entre mercado regulado y libre, los cálculos en el Ministerio y en el sector es que se produciría un efecto contagio que haría en que a la hora de calcular sus nuevas tarifas o renovar contratos con sus clientes, las eléctricas tendrían en cuenta los precios más bajos que volvían a registrarse en el mercado mayorista, el mismo que fija el precio para la tarifa PVPC.