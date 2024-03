Irene Montero responde a Ayuso con un lema feminista: "Amiga, date cuenta"

La exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este viernes 8 de marzo se ha preguntado sobre el Día del Hombre. "Amiga, date cuenta", le ha respondido Montero al ser preguntada por estas declaraciones durante su asistencia a la marcha de la Comisión 8M en Madrid.

"¿Qué decimos las feministas cuando una persona, especialmente una mujer, pues está viviendo situaciones de discriminación por ser mujer, pero a lo mejor no se da cuenta o incluso lo justifica? Así que, amiga, date cuenta", ha zanjado Montero.

La exministra de Igualdad ha acudido a la marcha junto con otras compañeras de Podemos como Ione Belarra o Isa Serra y ha asegurado que las calles se van a llenar de mujeres diciendo que esto no ha hecho más que empezar.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, la candidata de Podemos a la elecciones europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día Internacional de la Mujer. Europa Press

"Hermanas, amigas, no hemos hecho más que empezar y vamos a conseguir aún mucho más y vamos a ir aún mucho más lejos", ha señalado frente a "los machistas que quieren recortar en derechos de las mujeres" pero también frente a quienes dicen que no se puede, que hay que conformarse, que no se puede seguir avanzando en derechos, que se ha ido demasiado lejos.

Montero ha insistido en que el principal mensaje del feminismo este 8 de marzo tiene que ser que con la paz. "Hoy nuestra acción política, nuestra cabeza, nuestros cuerpos están con las mujeres, las niñas, los niños palestinos, con ese pueblo de Palestina que está sufriendo un genocidio por parte del estado genocida de Israel, con la complicidad absoluta de Estados Unidos y de Europa", ha recalcado.

Respecto al anteproyecto de la Ley de Trata que el Gobierno ha vuelto a aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario sobre Igualdad, Montero ha dicho que tienen que leer los borradores pero también ha asegurado que en la pasada legislatura el PSOE se negaba, precisamente, a reconocer la condición de víctimas a las mujeres que no ponían denuncia.

A favor de expulsar a los puteros

Por el contrario, ha calificado de "bastante lógico", la petición de más de 150 militantes socialistas para que el PSOE expulse del partido a aquellos que recurran a la prostitución.

"Las feministas en cualquier formación política y más cuando nos definimos como abolicionistas, pues creo que estamos de acuerdo con que esas prácticas se destierren de todas nuestras organizaciones", ha concluido.