Ayuso en el acto institucional por el Día de la Mujer: "No sé cuándo es el Día del Hombre"

La Real Casa de Correos ha acogido este viernes 8-M el acto y entrega de premios por el Día Internacional de la Mujer que ha organizado la Comunidad de Madrid. Tras la ceremonia, la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado que el feminismo ha permitido avanzar en mejoras que repercuten en toda la sociedad. Sin embargo, ha opinado que la revolución actual enfrenta a la población, fabrica problemas ficticios o se olvida de los problemas que afectan a los hombres.

Para la dirigente, la "revolución feminista" ha sustituido al movimiento que "quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer". Durante su intervención, Díaz Ayuso ha indicado que esta "revolución ideologizada" no ayuda a remover los obstáculos reales de las mujeres o a acabar con los reductos machistas que todavía persisten. Además, ha estimado que las políticas inspiradas en estas ideas solo han empeorado la situación nacional, que ha descendido 22 puestos en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad realizado por la Universidad de Georgetown, donde España ocupaba el puesto cinco en 2018 y en 2023 ha descendido hasta el 27.

Las agendas políticas, en su apreciación, se olvidan de tratar los problemas que afectan al 50% de la población. "Todas somos madres, primas, hermanas o amigas. Por eso, nos concierne a nosotras también algunas cifras", ha indicado antes de mencionar que la tasa de abandono escolar, susidio y asesinatos es mayor entre los hombres, que el 79% de las víctimas de accidentes de tráfico fueron varones en 2023 o que el 97% de los soldados víctimas de las guerras son hombres.

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha concluido. Para la presidenta autonómica, las consignas actuales y las proclamas obedecen más a postulados ideológicos que en ocasiones hacen dudar a la mujer sobre si tener hijos o no, al presentar la maternidad como "la pérdida de la libertad, como una carga o un estereotipo".